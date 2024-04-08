5 класс | История Древнего мира

«Одиссея» - героическая поэма странствий. 1978

Шталь И.

Книга рассказывает о древнегреческом героическом эпосе, поэме Гомера «Одиссея» как о произведении многоплановом, вобравшем в себя черты нескольких исторических и художественных эпох, но создавшем единую систему образов. За историко-мировоззренческую основу осмысления событий, изложенных в «Одиссее», автор принимает эпоху, непосредственно предшествующую великой греческой колонизации (VIII в. до н. э.). В книге освещаются проблемы эпического вымысла, повествования и стиля.