5 класс | История Древнего мира

Первобытная техника

Левин-Дорш А. , Кунов Г.

Работа посвящена исследованию различных отраслей труда и искусства первобытного человека на основе археологических данных; особое внимание уделяется изучению продуктов технической деятельности наших далеких предков. Читатель узнает о том, как строили, ткали, дубили кожу, изготовляли топоры и молоты, обрабатывали металлы в древнейшие эпохи истории человечества, добывали себе пропитание; о том, как люди впервые узнали огонь, научились его добывать и использовать для приготовления пищи и защиты от холода.