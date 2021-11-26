ОРЛОВСКАЯ КУЛЬТУРА

ОРЛОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура неолита в степной зоне Поволжья.

Конец 7-го - 6-е тысячелетие до н. э. по се­рии ка­либ­ро­ван­ных ра­дио­уг­ле­род­ных дат. От­кры­та В.И. Ма­мон­то­вым в 1970-е года при рас­коп­ках не­оли­тической сто­ян­ки близ современного села Ор­лов­ка (Го­ро­ди­щен­ский район Вол­го­град­ской области, Рос­сия), по ко­то­рой да­но и на­зва­ние Орловской культуры. Вы­де­ле­на А.И. Юди­ным в 1980-е года. Ма­те­риа­лы изу­чав­шей­ся им 4-слой­ной сто­ян­ки Вар­фо­ло­ме­ев­ская (В. с.) в Са­ра­тов­ском За­вол­жье (рас­по­ло­же­на на бе­ре­гу Вар­фо- ло­ме­ев­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща на реке Ма­лый Узень, близ современного села Лох­ма­тов­ка Но­во­узен­ско­го района Са­ра­тов­ской области, Рос­сия) ста­ли эта­лон­ны­ми для ха­рак­те­ри­сти­ки раз­ви­тия ор­лов­ской куль­ту­ры.

Ста­цио­нар­ные по­се­ле­ния; мно­го­ка­мер­ные по­лу­зем­лян­ки кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, с гли­ня­ной об­маз­кой стен и крыш (по­лы и сте­ны ок­ра­ши­ва­лись ох­рой), с оча­га­ми. Очаг рас­по­ла­гал­ся в ок­ру­жён­ной стол­бо­вы­ми ям­ка­ми яме, со­еди­нён­ной ка­нав­кой с бо­лее глу­бо­кой ямой для уг­лей. На Варфоломеевской стоянке ис­сле­до­ва­ны тру­по­по­ло­же­ния (вы­тя­ну­тые на спи­не и нич­ком, скор­чен­ные на бо­ку), од­но - в про­стой яме, ос­таль­ные - в куль­тур­ном слое или в за­пол­не­нии кот­ло­ва­нов по­лу­зем­ля­нок; за­хо­ро­не­ния бе­зын­вен­тар­ные, за ис­клю­че­ни­ем от­но­ся­ще­го­ся к верх­не­му слою (в нём най­де­ны ме­ло­вые кам­ни и слой ох­ры у ног, на гру­ди и че­ре­пе - нес­коль­ко бу­син из ра­ко­ви­ны мол­люс­ков ви­да Unio и её створ­ка). Ке­ра­мическая по­су­да плос­ко­дон­ная, с при­ме­сью тол­чё­ной ра­куш­ки в тес­те. Ук­ра­ше­на в верх­ней тре­ти (ма­лень­кие со­су­ды пол­но­стью) гео­мет­рическим ор­на­мен­том (зиг­заг, шев­рон, ме­андр, ромб, тре­уголь­ник, пря­мо­уголь­ник), в основном про­чер­чен­ным или вы­пол­нен­ным на­ко­лом, ко­то­рый пре­об­ла­да­ет на позд­них эта­пах Орловской культуры, ко­гда по­яв­ля­ет­ся и гре­бен­ча­тый штамп. Тех­ни­ка рас­ще­п­ле­ния крем­ня - мик­ро­пла­стин­ча­тая; сре­ди гео­мет­рических мик­ро­ли­тов - сег­мен­ты, тра­пе­ции, тра­пе­ции со «стру­га­ной» спин­кой (грань на спин­ке со­стру­га­на по­ло­гой ре­ту­шью; по­ка­за­тель­ны для позд­не­го не­оли­та; слой 2А Варфоломеевской стоянки). Кость ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лась для из­го­тов­ле­ния ору­дий (для об­ра­бот­ки шкур, ке­ра­ми­ки и другого) и со­зда­ния про­из­ве­де­ний искусства, в том числе не­боль­ших ан­тро­по­морф­ных скульп­тур и пло­ских под­ве­сок в ви­де ло­ша­дей. Уни­каль­на для степ­но­го не­оли­та Ев­ра­зии кол­лек­ция из 73 ор­на­мен­ти­ро­ван­ных кос­тя­ных из­де­лий с Варфоломеевской стоянки: ком­по­зи­ции из ме­ан­д­ров, ла­би­рин­тов, зиг­за­гов, гео­мет­рич. фи­гур, на­се­чек, ли­ний, ямок и т. д., в том числе с за­штри­хо­ванны­ми или за­пол­нен­ны­ми «сет­кой» эле­мен­та­ми. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва Орловской кульуры - охо­та , главным образом на степ­ных ко­пыт­ных жи­вот­ных (ку­лан, сай­га, ло­шадь, тур), и ры­бо­лов­ст­во. На позд­них эта­пах из­вест­ны «жерт­вен­ни­ки» (уло­жен­ные вну­т­ри жи­ли­ща в куч­ки об­ра­бо­тан­ные зу­бы ло­ша­ди и кос­ти ло­ша­ди и ту­ра), что, на­ря­ду с кос­тя­ны­ми фи­гур­ка­ми ло­ша­дей (есть пред­по­ло­же­ние, что с уз­деч­кой), сви­де­тель­ст­ву­ет о на­ча­ле до­ме­сти­ка­ции ло­ша­ди.

Орловская культура сло­жи­лась на ос­но­ве тра­ди­ций ме­ст­но­го ме­зо­ли­та (ис­тай­ская куль­тур­ная груп­па и же­кал­ган­ская куль­ту­ра). От­ме­чен ряд сход­ных черт с ра­ку­шеч­но­яр­ской куль­ту­рой Ниж­не­го По­до­нья, что объ­яс­ни­мо сход­ной куль­тур­ной под­ос­но­вой. Орловская культура при­над­ле­жит ниж­не­волж­ской куль­тур­но-ис­то­рической общ­но­сти, вклю­чав­шей так­же род­ст­вен­ные джан­гар­скую куль­ту­ру и се­ро­гла­зов­скую куль­ту­ру, рас­про­стра­нён­ные в пус­тын­ных и по­лупус­тын­ных рай­онах Северо-Западного и Северного При­кас­пия. На­чи­ная со сред­не­го эта­па не­оли­та (слой 2Б Варфоломеевской стоянки) Орловская культура ока­за­ла су­ще­ст­вен­ное влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние сред­не­волж­ской куль­ту­ры. На позд­не­не­о­ли­тическом эта­пе в Орловской культуре (слой 2А Варфоломеевской стоянки) на­чи­на­ют по­яв­лять­ся чер­ты, по­ка­за­тель­ные для при­кас­пий­ской куль­ту­ры, фор­ми­рую­щей­ся на ос­но­ве Орловской культуры (во­рот­нич­ко­вое оформ­ле­ние вен­чи­ка со­су­да, круп­ные но­же­вид­ные пла­сти­ны, ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние квар­ци­та и другое). Слой 1 (верх­ний) Варфоломеевской стоянки, да­ти­руе­мый концом 6-го - началом 5-го тысячелетия до н. э., со­дер­жит ма­те­риа­лы пе­ре­ход­но­го эта­па от Орловской культуры к при­кас­пий­ской куль­ту­ре. К это­му вре­ме­ни от­но­сят­ся древ­ней­шие в ре­гио­не на­ход­ки кос­тей до­маш­ней ов­цы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)