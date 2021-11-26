ОРЛОВСКАЯ КУЛЬТУРА
ОРЛОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура неолита в степной зоне Поволжья.
Конец 7-го - 6-е тысячелетие до н. э. по серии калиброванных радиоуглеродных дат. Открыта В.И. Мамонтовым в 1970-е года при раскопках неолитической стоянки близ современного села Орловка (Городищенский район Волгоградской области, Россия), по которой дано и название Орловской культуры. Выделена А.И. Юдиным в 1980-е года. Материалы изучавшейся им 4-слойной стоянки Варфоломеевская (В. с.) в Саратовском Заволжье (расположена на берегу Варфо- ломеевского водохранилища на реке Малый Узень, близ современного села Лохматовка Новоузенского района Саратовской области, Россия) стали эталонными для характеристики развития орловской культуры.
Стационарные поселения; многокамерные полуземлянки каркасно-столбовой конструкции, с глиняной обмазкой стен и крыш (полы и стены окрашивались охрой), с очагами. Очаг располагался в окружённой столбовыми ямками яме, соединённой канавкой с более глубокой ямой для углей. На Варфоломеевской стоянке исследованы трупоположения (вытянутые на спине и ничком, скорченные на боку), одно - в простой яме, остальные - в культурном слое или в заполнении котлованов полуземлянок; захоронения безынвентарные, за исключением относящегося к верхнему слою (в нём найдены меловые камни и слой охры у ног, на груди и черепе - несколько бусин из раковины моллюсков вида Unio и её створка). Керамическая посуда плоскодонная, с примесью толчёной ракушки в тесте. Украшена в верхней трети (маленькие сосуды полностью) геометрическим орнаментом (зигзаг, шеврон, меандр, ромб, треугольник, прямоугольник), в основном прочерченным или выполненным наколом, который преобладает на поздних этапах Орловской культуры, когда появляется и гребенчатый штамп. Техника расщепления кремня - микропластинчатая; среди геометрических микролитов - сегменты, трапеции, трапеции со «струганой» спинкой (грань на спинке состругана пологой ретушью; показательны для позднего неолита; слой 2А Варфоломеевской стоянки). Кость широко использовалась для изготовления орудий (для обработки шкур, керамики и другого) и создания произведений искусства, в том числе небольших антропоморфных скульптур и плоских подвесок в виде лошадей. Уникальна для степного неолита Евразии коллекция из 73 орнаментированных костяных изделий с Варфоломеевской стоянки: композиции из меандров, лабиринтов, зигзагов, геометрич. фигур, насечек, линий, ямок и т. д., в том числе с заштрихованными или заполненными «сеткой» элементами. В основе хозяйства Орловской кульуры - охота, главным образом на степных копытных животных (кулан, сайга, лошадь, тур), и рыболовство. На поздних этапах известны «жертвенники» (уложенные внутри жилища в кучки обработанные зубы лошади и кости лошади и тура), что, наряду с костяными фигурками лошадей (есть предположение, что с уздечкой), свидетельствует о начале доместикации лошади.
Орловская культура сложилась на основе традиций местного мезолита (истайская культурная группа и жекалганская культура). Отмечен ряд сходных черт с ракушечноярской культурой Нижнего Подонья, что объяснимо сходной культурной подосновой. Орловская культура принадлежит нижневолжской культурно-исторической общности, включавшей также родственные джангарскую культуру и сероглазовскую культуру, распространённые в пустынных и полупустынных районах Северо-Западного и Северного Прикаспия. Начиная со среднего этапа неолита (слой 2Б Варфоломеевской стоянки) Орловская культура оказала существенное влияние на формирование средневолжской культуры. На поздненеолитическом этапе в Орловской культуре (слой 2А Варфоломеевской стоянки) начинают появляться черты, показательные для прикаспийской культуры, формирующейся на основе Орловской культуры (воротничковое оформление венчика сосуда, крупные ножевидные пластины, широкое использование кварцита и другое). Слой 1 (верхний) Варфоломеевской стоянки, датируемый концом 6-го - началом 5-го тысячелетия до н. э., содержит материалы переходного этапа от Орловской культуры к прикаспийской культуре. К этому времени относятся древнейшие в регионе находки костей домашней овцы.