МАЙНИНСКАЯ СТОЯНКА

МАЙНИНСКАЯ СТОЯНКА - мно­го­слой­ный ар­хео­ло­гический па­мят­ник ка­мен­но­го ве­ка в Западном Са­яне, в верх­нем те­че­нии реки Ени­сей (у впа­де­ния реки Уй), близ современного посёлка Май­на (Бей­ский район Рес­пуб­ли­ки Ха­касия, Рос­сия).

От­крыт (1980 году) и рас­капывал­ся под руководством С.А. Ва­силь­е­ва в 1980-1985, 1990, 1991 годы.

В 1990 году де­мон­ст­ри­ро­вал­ся и об­су­ж­дал­ся на Ме­ж­ду­народном сим­по­зиу­ме «Хро­но­ст­ра­ти­гра­фия па­лео­ли­ти­че­ских па­мят­ни­ков Сред­ней Си­би­ри».

Майнинская стоянка свя­за­на с от­ло­же­ния­ми реч­ной тер­ра­сы высотой 25-27 м; на раз­ных уча­ст­ках (обо­зна­ча­ют бу­к­ва­ми) за­фик­си­ро­ва­ны 23 куль­тур­ных слоя (обо­зна­ча­ют циф­ра­ми от 0 до 9), пред­став­ляю­щие мес­та се­зон­но­го оби­та­ния охот­ни­ков. Основные слои - позд­не­го па­лео­ли­та, при­уро­чен­ные ко 2-й половине - кон­цу сар­тан­ско­го оле­де­не­ния в Си­би­ри (в ин­тер­ва­ле XVIII-XII тысяч лет на­зад), от­но­сят­ся к афон­тов­ской куль­ту­ре.

Изу­ча­лись сле­ды лёг­ких на­зем­ных по­стро­ек (ти­па чу­ма), оча­гов с ка­мен­ны­ми об­клад­ка­ми («эк­ра­на­ми»), мес­та про­изводства ка­мен­ных ору­дий и об­ра­бот­ки кос­ти.

Ка­мен­ный ин­вен­тарь ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ис­поль­зо­ва­ни­ем тех­но­ло­гий по­лу­че­ния мик­ро­пла­стин­ча­той ос­но­вы для ору­дий («тех­ни­ки кли­но­вид­но­го нук­ле­уса») в со­че­та­нии с ти­пич­ны­ми для Си­би­ри скрёб­ла­ми, ору­дия­ми с дву­сто­рон­ней об­ра­бот­кой.

Из кос­ти и ро­га из­го­тов­ле­ны иг­лы и ши­лья, на­ко­неч­ни­ки (в том числе «па­зо­вые»), ру­ко­яти (муф­ты) со­став­ных ка­мен­но-кос­тя­ных ору­дий, мо­ло­ток-от­бой­ник, под­вес­ки, пред­ме­ты с на­рез­ка­ми сим­во­лического ха­рак­те­ра.

Ми­ро­вую из­вест­ность по­лу­чи­ла гли­ня­ная ан­тро­по­морф­ная ста­ту­эт­ка из слоя 5, вы­пол­нен­ная в очень ар­ха­ич­ной тех­ни­ке (гру­бо­зер­ни­стое тес­то, не­ка­че­ст­вен­ный об­жиг, без проработки деталей; рисунок).

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та (си­бир­ский ко­зе­рог, бла­го­род­ный олень и ар­га­ли, би­зон, ку­лан, волк; в верх­них сло­ях - и ко­су­ля). От­ме­ча­ет­ся ус­той­чи­вость форм адап­та­ции к ок­ру­жаю­щей сре­де, от­ра­жаю­щих сфор­ми­ро­вав­ший­ся ук­лад та­ёж­ных охот­ни­ков и со­би­ра­те­лей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)