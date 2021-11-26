МАЙНИНСКАЯ СТОЯНКА
МАЙНИНСКАЯ СТОЯНКА - многослойный археологический памятник каменного века в Западном Саяне, в верхнем течении реки Енисей (у впадения реки Уй), близ современного посёлка Майна (Бейский район Республики Хакасия, Россия).
Открыт (1980 году) и раскапывался под руководством С.А. Васильева в 1980-1985, 1990, 1991 годы.
В 1990 году демонстрировался и обсуждался на Международном симпозиуме «Хроностратиграфия палеолитических памятников Средней Сибири».
Майнинская стоянка связана с отложениями речной террасы высотой 25-27 м; на разных участках (обозначают буквами) зафиксированы 23 культурных слоя (обозначают цифрами от 0 до 9), представляющие места сезонного обитания охотников. Основные слои - позднего палеолита, приуроченные ко 2-й половине - концу сартанского оледенения в Сибири (в интервале XVIII-XII тысяч лет назад), относятся к афонтовской культуре.
Изучались следы лёгких наземных построек (типа чума), очагов с каменными обкладками («экранами»), места производства каменных орудий и обработки кости.
Каменный инвентарь характеризуется использованием технологий получения микропластинчатой основы для орудий («техники клиновидного нуклеуса») в сочетании с типичными для Сибири скрёблами, орудиями с двусторонней обработкой.
Из кости и рога изготовлены иглы и шилья, наконечники (в том числе «пазовые»), рукояти (муфты) составных каменно-костяных орудий, молоток-отбойник, подвески, предметы с нарезками символического характера.
Мировую известность получила глиняная антропоморфная статуэтка из слоя 5, выполненная в очень архаичной технике (грубозернистое тесто, некачественный обжиг, без проработки деталей; рисунок).
В основе хозяйства - охота (сибирский козерог, благородный олень и аргали, бизон, кулан, волк; в верхних слоях - и косуля). Отмечается устойчивость форм адаптации к окружающей среде, отражающих сформировавшийся уклад таёжных охотников и собирателей.