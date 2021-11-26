МАРИУПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАРИУПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ - груп­па ар­хео­ло­гических куль­тур позд­не­го не­оли­та и ран­не­го эне­о­ли­та в степ­ной и час­ти ле­со­степ­ной зо­ны Юго-Восточной Ев­ро­пы, от При­ура­лья и северо-восточного При­кас­пия на вос­то­ке до до­ли­ны Днеп­ра на за­па­де, час­ти степ­но­го Пред­кав­ка­зья на юге.

Да­ти­ру­ет­ся концом V-го - серединой IV-го тысячелетия до н. э.; ка­либ­ро­ван­ные ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты: конец VI-го - V-е тысячелетие.

На­зва­на по мо­гиль­ни­ку на тер­ри­то­рии современного города Ма­риу­поль, рас­ко­пан­но­му Н. Е. Ма­ка­рен­ко в 1930 году. Вклю­ча­лась в днеп­ро-до­нец­кую куль­тур­ную общ­ность(Д. Я. Те­ле­гин) или рас­смат­ри­ва­лась в рам­ках ло­каль­ной азо­во-днеп­ров­ской куль­ту­ры (В. Н. Да­ни­лен­ко). По­сле от­кры­тия сход­ных па­мят­ни­ков на других тер­ри­то­ри­ях И. Б. Ва­силь­ев в 1979 году вы­де­лил осо­бую Мариупольскую культурно-историческую область, в ко­то­рую бла­го­да­ря ис­сле­до­ва­ни­ям А. Т. Си­ню­ка, Н. С. Ко­то­вой и других был вклю­чён ряд куль­тур: са­мар­ская на юге Среднего По­вол­жья и При­ура­лья, при­кас­пий­ская в Северном При­кас­пии, ниж­не­дон­ская или ра­ку­шеч­но­яр­ская на Ниж­нем До­ну, во­ро­неж­ско-дон­ская на Среднем До­ну, азо­во-днеп­ров­ская в западной час­ти ареа­ла. С Мариупольской культурно-исторической областью свя­за­ны, ве­ро­ятно, ве­рёв­кин­ская груп­па па­мят­ни­ков в Среднем По­днеп­ро­вье и аги­дель­ская - в бас­сей­не реки Бе­лая. По ма­те­риа­лам мо­гиль­ни­ков По­днеп­ро­вья вы­де­ля­ют 3 эта­па (с под­раз­де­ле­ни­ем на фа­зы).

Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки (не­ко­то­рые до 137 по­гре­бе­ний), час­то с жерт­вен­ни­ка­ми (ке­ра­ми­ка, че­ре­па ло­ша­дей и других жи­вот­ных, по­сы­пан­ные обиль­но ох­рой) и ка­мен­ны­ми за­клад­ка­ми над по­гре­бе­ния­ми. Тру­по­по­ло­же­ния, вы­тя­ну­тые на спи­не, ре­же на бо­ку; на ка­ж­дом па­мят­ни­ке пре­об­ла­да­ет своя ори­ен­ти­ров­ка (ино­гда со­че­та­ет­ся с про­ти­во­по­лож­ной); ха­рак­тер­ны ту­гое пе­ле­на­ние по­кой­ни­ков и ок­ра­ши­ва­ние их ох­рой, об­ряд «пор­чи ве­щей» (ору­дия на­ме­рен­но сло­ма­ны). Ямы в пла­не близ­ки ова­лу (по не­сколь­ко за­хо­ро­не­ний в ви­де яру­сов), рас­по­ло­же­ны в один или несколько па­рал­лель­ных ря­дов, ино­гда сли­ва­ют­ся в од­ну об­щую тран­шею или кот­ло­ван (12×17 м в Ни­коль­ском мо­гиль­ни­ке). На позд­нем эта­пе по­яв­ля­ют­ся круп­ные кол­лек­тив­ные ямы- усы­паль­ни­цы (до 5,2×5,6 м). Из­вест­ны по­се­ле­ния по бе­ре­гам круп­ных рек. Ке­ра­ми­ка - в основном горш­ки с не­боль­шим пло­ским, час­то ор­на­мен­ти­ро­ван­ным дон­цем; ха­рак­тер­ны «во­рот­нич­ко­вое» утол­ще­ние на внеш­ней сто­ро­не вен­чи­ка, при­месь ра­ко­ви­ны. Ук­ра­ше­на зо­наль­ным, вклю­чаю­щим слож­ные фи­гу­ры, ор­на­мен­том, вы­пол­нен­ным на­ко­ла­ми (бо­лее ха­рак­тер­но для По­днеп­ро­вья), от­тис­ка­ми гре­бен­ча­то­го штам­па, про­чер­чен­ны­ми ли­ния­ми. Еди­нич­ны на­ход­ки им­порт­ных со­су­дов ран­не­го и на­ча­ла сред­не­го эта­пов три­поль­ской куль­ту­ры. Крем­нёвые и квар­ци­то­вые скреб­ки, но­жи из­го­тов­ле­ны на пла­сти­нах, час­то круп­ных; есть мик­ро­ли­тические вкла­ды­ши - тра­пе­ции; на­ко­неч­ни­ки стрел и ко­пий, то­по­ры (в т. ч. с под­шли­фов­кой); мно­го­чис­лен­ны ору­дия из кос­ти (гар­пу­ны и др.). Для рас­ши­ва­ния го­лов­ных убо­ров, оде­ж­ды и обу­ви ис­поль­зо­ва­ли бу­сы из кос­ти жи­вот­ных, ра­ко­вин, гло­точ­ных зу­бов кар­по­вых рыб, под­вес­ки из зу­бов оле­ня, ор­на­мен­ти­ро­ван­ные на­рез­ка­ми и на­сеч­ка­ми пла­сти­ны из клы­ков ка­ба­на. Сре­ди ред­ких на­хо­док - бу­сы из пор­фи­ри­та или ге­ши­ра, фи­гур­ные ка­мен­ные бу­ла­вы (Ма­риу­поль), кос­тя­ные фи­гур­ки бы­ка и ло­ша­ди (Съез­жен­ский мо­гиль­ник в По­вол­жье), бу­сы из чис­той ме­ди и зо­ло­тая под­вес­ка (Ни­коль­ский мо­гиль­ник на Дне­пре). В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та и ры­бо­лов­ст­во; за­фик­си­ро­ва­но по­яв­ле­ние пер­вых до­маш­них жи­вот­ных (мел­кий ро­га­тый скот). На­се­ле­ние от­но­сит­ся к севернымев­ро­пео­и­дам (или т. н. позд­нек­ро­мань­он­ско­му ти­пу), ши­ро­ко пред­став­лен­но­му в ме­зо­ли­те и нео­ли­те центральных и северных об­лас­тей Ев­ро­пы, осо­бен­но в При­бал­ти­ке.

Сло­же­ние Мариупольской культурно-исторической области вы­зва­но ари­ди­за­ци­ей сте­пей Восточной Ев­ро­пы в позд­нем не­оли­те, это при­ве­ло к от­то­ку на­се­ле­ния в бо­лее северные рай­оны и фор­ми­ро­ва­нию куль­тур Мариупольской культурно-исторической области. Наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки Мариупольской культурно-исторической области со­хра­ня­ют не­оли­тические тра­ди­ции, а позд­ние близ­ки хва­лын­ско-сред­не­сто­гов­ской куль­ту­ре (общ­но­сти). В По­до­нье и По­вол­жье, где пре­об­ла­да­ют по­се­ле­ния, ке­ра­ми­ка и другие ха­рак­тер­ные из­де­лия Мариупольской культурно-исторической области, как пра­ви­ло, встре­ча­ют­ся с ма­те­риа­ла­ми ме­ст­ных куль­тур позд­не­го не­оли­та, а на не­ко­то­рых мо­гиль­ни­ках (Ста­ро­ни­же­стеб­ли­ев­ский кур­ган в ни­зовь­ях Ку­ба­ни) най­де­ны при за­хо­ро­не­ни­ях, скор­чен­ных на спи­не или на бо­ку, по­ка­за­тель­ных для пе­рио­да ста­нов­ле­ния степ­ных ско­то­водческих общ­но­стей эне­о­ли­та - брон­зо­во­го ве­ка. Мариупольская культурно-историческая область яв­ля­ет­ся ос­но­вой в сло­же­нии хва­лын­ской куль­ту­ры, сред­не­сто­гов­ской куль­ту­ры, древ­не­ям­ной куль­тур­но-ис­то­рической общ­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)