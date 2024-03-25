Копьем и копалкой Благодаря историческим исследованиям, период появления первого представителя человеческого рода на планете Земля был определён с точностью до нескольких миллионов лет. По полученным данным, это произошло примерно 2,5 миллиона лет назад На чтение: 5 минут

Благодаря историческим исследованиям, период появления первого представителя человеческого рода на планете Земля был определён с точностью до нескольких миллионов лет. По полученным данным, это произошло примерно 2,5 миллиона лет назад. В то время, первый человек, еще покрытый шерстью, не владел способностью к общению посредством членораздельных звуков, то есть он еще не умел разговаривать. Он был назван «человеком прямоходящим» или Homo erectus, другое название- австралопитек.

Примерно полтора миллиона лет спустя австралопитека сменил “человек умелый” или «Homo habilis», существо с более высокой ступенью развития, обладавшее зачатками культуры и цивилизации. Раскопки археологов позволили обнаружить останки австралопитеков и питекантропов - далеких предшественников современных людей - в Африке. Этот континент традиционно считается родиной всего человеческого рода.

Вопрос о происхождении человечества до сих пор не дает покоя ученым и исследователям. Существует множество версий и теорий, объясняющих процесс возникновения человека на Земле. Однако, несмотря на это, единого мнения до сих пор нет.

Существуют две основные теории происхождения человека – это теория сотворения и теория эволюции. Первая утверждает, что человек был создан неким высшим существом, Богом или иной силой. Вторая теория, теория эволюции, была предложена в XVIII веке и предполагает, что человек произошел от более примитивных форм жизни в результате длительного процесса эволюции и естественного отбора и со временем совершенствовался.

Древнейший человек, напоминающий обезьяну, имел приплюснутый широкий нос и грубое лицо, его украшал массивный надбровный валик. Тяжелая нижняя челюсть, лишенная подбородка, придавала ему еще более грозный вид. Ходил он еще не совсем прямо и передвигался прыгающей походкой. Его длинные руки почти доставали до колен. Не обладая способностью к членораздельной речи, он использовал крики, чтобы отпугнуть хищников или позвать на помощь в опасной ситуации. Важно отметить, что эти люди жили в так называемых “человеческих стадах”, поскольку в одиночку выживание было практически невозможным.

Одно из основных отличий человека от животных - способность к созданию материальных вещей. Древние люди начали изготавливать орудия труда много миллионов лет назад. Их инструменты были довольно просты, но они были изготовлены со знанием дела. Большинство орудий труда изготавливались из камня, который затем использовался для обработки дерева и костей. Откалывая части камня нужной формы и размера, древние люди делали скребки, топоры и копья - инструменты, которые заменили простые заостренные палки. Посуда обычно изготавливалась из дерева или костей животных. Со временем люди научились плести корзинки и сети для ловли рыбы. Исследуя стоянки древних людей, археологи обнаружили множество важных находок, которые позволили воссоздать эту картину.

В суровых условиях эпохи каменного века людям было сложно выживать в одиночку. Охота на больших животных, противостояние опасностям, освоение новых земель требовали объединения усилий и работы в группе. Чтобы выжить, люди объединялись в общины. Такие группы должны были быть многочисленными и сплоченными. Старшие обучали младших всем премудростям охоты и сбора еды. Все вместе они ходили на охоту, защищались от диких животных и использовали общие орудия труда. Внутри каждого первобытного коллектива все люди были равны, и добыча, полученная в ходе охоты, распределялась между членами сообщества.

Жизнь первобытных охотников и собирателей была полна опасностей. Они часто сталкивались с хищниками, такими как волки, медведи и львы. Также они могли стать жертвами других племен, которые могли напасть на них ради добычи или территории.

Древний человек вел достаточно простой образ жизни. Их основным занятием была охота на диких животных и собирательство. Уже на этом этапе труд разделялся на мужской и женский. Женщины, будучи слабее мужчин, занимались собирательством, находя различные виды растительной пищи, такие как фрукты, ягоды, съедобные коренья, орехи, а также яйца птиц, личинок, улиток. Они также заметили, что пчелы собирают мед, от которого пища становилась более сладкой. Растительная пища позволяла поддерживать силы даже в трудные времена, обеспечивая постоянное наличие еды.

Собирательство, охота и рыболовство относятся к присваивающему хозяйству, при котором человек не производит ничего нового, а лишь берет у природы ее дары и использует их для своих нужд. Это заставляло людей вести кочевой образ жизни, перемещаясь из одного места в другое по мере истощения ресурсов в поисках пищи и воды. Появление лука и стрел позволило добывать больше пищи, ускоряя процесс истощения ресурсов. Кроме того, стоянки необходимо было располагать вблизи источников воды, что усложняло поиск нового места. В результате этих условий люди были вынуждены перейти от присваивающего типа хозяйства к производящему.

Мужчины часто отправлялись на охоту, так как мясо было очень важным и ценным источником пищи, в котором люди остро нуждались, оно давало больше энергии и насыщало лучше. Для охоты они использовали копья, стрелы и дубинки. Для поимки добычи они использовали загоны и устраивали ловушки, а также изготавливали капканы. С помощью каменных орудий труда древние люди обрабатывали свою добычу. Однако возможности этих орудий были ограничены.

С развитием человечества совершенствовались орудия труда и методы охоты. Технологии обработки камня и кости стали более сложными и разнообразными. Появлялись новые виды оружия - острые каменные ножи, наконечники для стрел, метательные копья, пилы и даже костяные иглы с отверстиями. Человек научился изготавливать одежду из меха и шкур животных.

Первые орудия охоты - копья - изготавливались из дерева и были не очень прочными, но со временем люди стали использовать заостренные каменные орудия - рубила и ножи. Из камня же делали наконечники для копий. Впоследствии древние люди научились использовать новый материал - кость, что позволило создать гарпун и иглу. Это позволило нашим предкам успешно охотиться на рыбу. Для ловли мелких животных использовались ловушки и капканы, сделанные из сухожилий животных.

Охота на крупных животных в то время осуществлялась путем загона, в которой участвовали большие группы мужчин из 15-20 человек, которые совместными усилиями с помощью огня или шума загоняли диких зверей в специально подготовленную ловушку - обрыв или яму с заостренными кольями на дне. Пойманные животные попадали в ловушку, и охотники затем переносили свою добычу в ближайшую деревню.

Одним из самых значительных достижений стало изобретение лука и стрел. Благодаря им охота на мелких животных и птицу стала возможна на большом расстоянии, что сделало охоту более эффективной и безопасной.

Древние люди охотились на множество видов животных: мамонтов, лосей, оленей, пещерных львов и медведей, шерстистых носорогов, туров, горных баранов, рысей, волков, зайцев, бизонов и многих других.

С развитием способов охоты у людей начали накапливаться излишки шкур, костей, клыков, мяса, которые они стали обменивать, что впоследствии привело к зарождению торговли между племенами. Более того, охота загоном предполагала создание сплоченного коллектива, что способствовало формированию единого общества.

В родовых общинах было древнее разделение труда между всеми членами. Мужчины вместе охотились загоном - искали и убивали мамонтов. Женщины занимались собирательством и вели домашнее хозяйство. Дети общины помогали взрослым поддерживать домашний очаг. Необходимость в общении и организации совместных действий в процессе охоты стимулировала развитие речи у людей. Желание передавать накопленные знания и опыт явилось стимулом к развитию искусства и пещерной живописи. Физический облик человека также претерпел изменения, сформировался вид современного человека.

С окончанием последнего масштабного обледенения пришло потепление, и ледник начал двигаться на север. Вслед за ледником уходили и большие животные, на которых люди охотились, такие как мамонты и носороги. Людям пришлось пересмотреть свои обычаи и найти новые способы пропитания. Мелкие животные, птицы, крупная рыба становятся основой питания древнего человека. Для их добычи были необходимы новые приспособления. Копья и копьеметалки уступают место стрелам с особыми наконечниками. Люди учатся создавать маленькие, но чрезвычайно острые осколки – микролиты, используемые в качестве наконечников для стрел. Иногда такие стрелы смазывают ядом.

Древние предки современных людей изначально обитали в регионах с жарким климатом, без холодных зим - в Африке. Потом они стали перемещаться все дальше на север. Самым важным навыком для древних людей стало умение добывать огонь, поскольку этот навык обеспечивал постоянный источник света и тепла, а также защищал стоянки людей от хищников. Кроме того, жареное мясо давало больше энергии для работы и развития мозга. Приготовленная на огне пища была вкуснее и полезнее. Средняя продолжительность жизни человека значительно выросла. Овладев огнем, люди смогли создать новые инструменты, которые позволили им делать теплую и удобную одежду из шкур животных.

Изначально наши предки жили в пещерах или выкапывали простые землянки. Со временем древние люди научились возводить жилища из подручных материалов: костей, шкур, палок и ветвей деревьев. Огромные бивни мамонта использовались как каркас жилища, на которые затем натягивались шкуры и укреплялись ветками деревьев, а сверху это сооружение присыпалось землей для защиты от непогоды и нападения животных. Такие жилища не были привязаны к определенному месту, их можно было легко перемещать.

Благодаря трудам ученых удалось раскрыть массу загадок и узнать о жизни первобытных людей, населявших эти земли множество тысячелетий назад. Археологические исследования продолжаются и сегодня. Каждое новое открытие приносит нам новые сведения о древности и позволяет взглянуть на жизнь древних людей совершенно иначе.

Среди важных археологических открытий можно выделить останки древних людей, которые дают представление об их внешнем виде и образе жизни. Были найдены различные инструменты труда, свидетельствующие о высоком уровне навыков первобытных обитателей. Большую роль в исследовании прошлого играют находки керамических изделий. Они позволяют погрузиться в атмосферу тех времен и понять значение искусства и ремесел для древнего человека.

Самой древней стоянкой древнего человека на территории России считается деревня Костёнки под Воронежем. Там были найдены орудия труда из клыка мамонта и костей крупных млекопитающих. Однако наибольший интерес представляют костяные украшения и мастерски выполненные статуэтки женщин - “палеолитические венеры”. На одной из статуэток ученые обнаружили множество украшений, включая магические амулеты, предназначенные для защиты их владелицы.

Одной из древнейших стоянок человека в каменном веке на территории России является стоянка Сунгирь во Владимирской области. Она известна благодаря хорошо сохранившимся останкам древнего человека. Благодаря этим захоронениям удалось узнать, какую одежду носили древние люди: их одежда была схожа с одеяниями народов Крайнего Севера. В ходе раскопок стоянки Сунгирь ученые обнаружили множество образцов орудий труда, оружия, предметов, изготовленных из рога, костей и бивней мамонтов. Символом этого поселения стала так называемая “сунгирская лошадка” - миниатюрная фигурка лошади-сайги, изготовленная из бивня мамонта.

Одним из ярких проявлений творческой жизни древнего человека на территории России является Капова пещера, обнаруженная в 1954 году ученым Рычковым Петром Ивановичем. Стены этой пещеры украшены наскальными изображениями древних животных, возраст которых превышает 14 тысяч лет. Рисунки поражают своими размерами и хорошей сохранностью. На данный момент в Каповой пещере доступно около тридцати изображений размерами от 44 до 112 сантиметров. Обнаружение пещеры стало настоящей сенсацией в научных кругах, поскольку до середины ХХ века считалось, что примеры наскальной живописи сохранились лишь во Франции и Испании.

Относительно недавно археологи-исследователи начали изучать Денисову пещеру на Алтае. Особенностью этой пещеры является то, что там были найдены останки древних животных возрастом более 50 тысяч лет. Вместе с тем было установлено, что в разные периоды в этой пещере жили представители разных ветвей разумного человека - неандертальцы и так называемые «денисовские люди».

Первобытные охотники и собиратели были одними из первых людей, которые осваивали мир и учились жить в нем. Их быт, культура и образ жизни оставили глубокий след в истории человечества. Многие произведения мировой литературы посвящены этим древним людям и их образу жизни. Вот некоторые из самых ярких и известных произведений.

“Охотники на мамонтов” является одним из самых известных романов французского писателя Жюля Верна. Действие происходит в доисторические времена, когда люди охотились на мамонтов и других гигантских животных. В центре сюжета - группа охотников, которые пытаются спасти свою общину от голода. Этот роман интересен тем, что автор подробно описывает быт первобытных людей, их образ жизни и способы охоты.

Серия книг американского писателя Клиффорда Саймака “В начале времен” состоит из четырех книг: “Когда-то в будущем”, “Там, где время было”, “В конце времени” и “Мир, который был”. Эти книги рассказывают о приключениях мальчика по имени Том, который живет в первобытном мире. В них описывается быт первобытных охотников, их взаимоотношения и приключения.

“Пещерный человек” – это исторический роман британского писателя Саймона Скэрроу, действие которого происходит в эпоху мезолита. Главный герой – молодой охотник по имени Таш, которому приходится выживать в суровом мире и бороться с опасностями. Произведение описывает быт и обычаи первобытных людей и позволяет читателю погрузиться в атмосферу древности.

В романе “Борьба за огонь”, написанном французским антропологом Жозефом Рони-старшим, читатель знакомится с жизнью первобытных племен и их борьбой за огонь. Этот символ новой эры, символ цивилизации, становится центром сюжета, заставляя героев совершать подвиги и рисковать своими жизнями.

Рассказ Джека Лондона “До Адама” был опубликован несколькими годами ранее “Борьбы за огонь” Рони-старшего и следует тому же направлению. Используя сюжет приключенческого романа, автор стремится донести до читателя научные представления о происхождении человека. Интересный рассказ о том, каково было жить в «каменном веке». Рассказ ведётся от лица человека, который с детства, каждый день, во сне видит себя первобытным человеком и переживает множество опасных приключений.

Герберт Уэллс в своей книге “История первобытного человечества”, используя научные данные, создает картину жизни древних людей, их быта и борьбы за выживание. Роман представляет собой увлекательное путешествие в прошлое, где читатель может узнать много нового и интересного о жизни наших далеких предков.

Еще один яркий пример – роман “Пещерный человек” авторства Джорджа Стюарта. В этой книге читатель погружается в мир первобытных охотников, которые живут в пещерах и охотятся на диких животных. Автор очень подробно описывает их быт, традиции и обряды, что делает произведение интересным и познавательным для читателей разных возрастов.

Таким образом, мировая литература предлагает читателю множество произведений, описывающих быт и нравы первобытных охотников и собирателей, позволяя нам лучше понять, как жили наши далекие предки и какие трудности им приходилось преодолевать.

Источник обложки: https://ulovist.ru/drevnie-lyudi-kartinki