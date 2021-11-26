КОКОРЕВСКАЯ КУЛЬТУРА
КОКОРЕВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура заключительного этапа верхнего палеолита (около 15,5 - 11,5 тысяч лет назад) на севере Минусинской котловины.
Памятники концентрируются на левом берегу Енисея. Кокоревская культура соотносится со 2-й половине сартанского оледенения. Выделена З.А. Абрамовой в 1970-е годы. Названа по опорной для изучения Кокоревской культуры стоянке Кокорево I (ныне под водами Красноярского водохранилища), открытой Г.П. Сосновским в 1925 году, раскапывавшейся им в 1928 году, Абрамовой в 1961-1966 годах. Исследованы 8 слоёв, остатки лёгких наземных жилищ с очагами, сложенными из вертикально поставленных по периметру плиток песчаника.
2-й и 3-й слои имеют радиоуглеродные даты в диапазоне 15200-12940 лет назад. Найдены кости, в основном северного оленя, зайца-беляка, есть - лошади, зубра, благородного оленя, горного барана, волка или собаки, песца, немного птиц и грызунов; обнаружен фрагмент лопатки зубра с застрявшим в ней фрагментом рогового наконечника дротика. Кремнёвый инвентарь Кокоревской культуры характеризуется широким использованием пластин и микропластин в качестве заготовок, которые скалывались соответственно с плоских галечных и торцовых клиновидных нуклеусов; микропластинки без ретуши использовались в качестве вкладышей составных орудий; широко представлены резцы; есть серии остроконечников с односторонней обработкой, скребков на крупных пластинах и отщепах, скрёбел, преимущественно боковых; немногочисленны долотовидные орудия, проколки и галечные, в основном чопперы. Костяные наконечники копий и дротиков с глубоким пазом, кинжалы с пазом, мотыги и выпрямители из рога северного оленя, лощила, иглы и др. Подвески из просверленных зубов животных, каменные и костяные бусы.
Кокоревская культура и существовавшая на одной территории и одновременно с ней афонтовская культура представляют особый вариант развития позднего палеолита Южной Сибири.
Иллюстрации:
Кокоревская культура. Находки со стоянки Кокорево I: костяные иглы (1, 2), украшение (3), вкладышевый кинжал (4), выпрямитель (5); изделия из камня (6–17) (по З.А. Абрамовой).