КОКОРЕВСКАЯ КУЛЬТУРА

КОКОРЕВСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра за­клю­чи­тель­но­го эта­па верх­не­го па­лео­ли­та (около 15,5 - 11,5 тысяч лет на­зад) на се­ве­ре Ми­ну­син­ской кот­ло­ви­ны.

Па­мят­ни­ки кон­цен­три­ру­ют­ся на ле­вом бе­ре­гу Ени­сея. Кокоревская культура со­от­но­сит­ся со 2-й половине сар­тан­ско­го оле­де­не­ния. Вы­де­ле­на З.А. Аб­ра­мо­вой в 1970-е годы. На­зва­на по опор­ной для изу­че­ния Кокоревской культуры сто­ян­ке Ко­ко­ре­во I (ны­не под во­да­ми Крас­но­яр­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща), от­кры­той Г.П. Со­снов­ским в 1925 году, рас­ка­пы­вав­шей­ся им в 1928 году, Аб­ра­мо­вой в 1961-1966 годах. Ис­сле­до­ва­ны 8 сло­ёв, ос­тат­ки лёг­ких на­зем­ных жи­лищ с оча­га­ми, сло­жен­ны­ми из вер­ти­каль­но по­став­лен­ных по пе­ри­мет­ру пли­ток пес­ча­ни­ка.

2-й и 3-й слои име­ют ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты в диа­па­зо­не 15200-12940 лет на­зад. Най­де­ны кос­ти, в основном се­вер­но­го оле­ня, зай­ца-бе­ля­ка, есть - ло­ша­ди, зуб­ра, бла­го­род­но­го оле­ня, гор­но­го ба­ра­на, вол­ка или со­ба­ки, пес­ца, не­мно­го птиц и гры­зу­нов; об­на­ру­жен фраг­мент ло­пат­ки зуб­ра с за­стряв­шим в ней фраг­мен­том ро­го­во­го на­ко­неч­ни­ка дро­ти­ка. Крем­нё­вый ин­вен­тарь Кокоревской культуры ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ши­ро­ким ис­поль­зо­ва­ни­ем пла­стин и мик­ро­пла­стин в ка­че­ст­ве за­го­то­вок, ко­то­рые ска­лы­ва­лись со­от­вет­ст­вен­но с пло­ских га­леч­ных и тор­цо­вых кли­но­вид­ных нук­ле­усов; мик­ро­пла­стин­ки без ре­ту­ши ис­поль­зо­ва­лись в ка­че­ст­ве вкла­ды­шей со­став­ных ору­дий; ши­ро­ко пред­став­ле­ны рез­цы; есть се­рии ост­ро­ко­неч­ни­ков с од­но­сто­рон­ней об­ра­бот­кой, скреб­ков на круп­ных пла­сти­нах и от­ще­пах, скрё­бел, пре­имущественно бо­ко­вых; не­мно­го­чис­лен­ны до­ло­то­вид­ные ору­дия, про­кол­ки и га­леч­ные, в основном чоп­пе­ры. Кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий и дро­ти­ков с глу­боким па­зом, кин­жа­лы с па­зом, мо­ты­ги и вы­пря­ми­те­ли из ро­га се­вер­но­го оле­ня, ло­щи­ла, иг­лы и др. Под­вес­ки из про­свер­лен­ных зу­бов жи­вот­ных, ка­мен­ные и кос­тя­ные бу­сы.

Кокоревская культура и су­ще­ст­во­вав­шая на од­ной тер­ри­то­рии и од­но­вре­мен­но с ней афон­тов­ская куль­ту­ра пред­став­ля­ют осо­бый ва­ри­ант раз­ви­тия позд­не­го па­лео­ли­та Южной Си­би­ри.

Иллюстрации:

Ко­ко­рев­ская куль­ту­ра. На­ход­ки со сто­ян­ки Ко­ко­ре­во I: ко­стя­ные иг­лы (1, 2), ук­ра­ше­ние (3), вкла­ды­ше­вый кин­жал (4), вы­пря­ми­тель (5); из­де­лия из кам­ня (6–17) (по З.А. Аб­ра­мо­вой).

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