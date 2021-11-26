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КЛЕКТОН
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КЛЕКТОН - каменная индустрия нижнего палеолита, относящаяся к миндель-рисскому межледниковью (300-200 тысяч лет назад).
Названа по находкам, сделанным в 1921 году английским археологом Х. Уорреном в городе Клактон-он-Си (графство Эссекс, Великобритания). Показательно отсутствие бифасов при наличии разнообразных скрёбел, усечённых ретушью отщепов, зубчатых и выемчатых отщепов, чопперов. Вероятно, сосуществует с ранним Ашелем; некоторые исследователи считают, что различия между Ашелем и Клектоном - функциональные. Клектон распространён на североевропейских равнинах.
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