КАРА-БОМ

КАРА-БОМ - мно­го­слой­ная па­лео­ли­тическая сто­ян­ка в Гор­ном Ал­тае, в 4 км к юго-за­па­ду от села Ело (Он­гу­дай­ский район Рес­пуб­ли­ки Ал­тай, Рос­сия).

Рас­по­ло­же­на у под­но­жия ска­лы в рай­оне устья реки Се­ми­сарт при её вы­хо­де в до­ли­ну реки Ка­ер­лык. От­кры­та в 1980 году А.П. Ок­лад­ни­ко­вым; рас­коп­ки его (1980-1981 годы), А.П. Де­ре­вян­ко и В.Т. Пет­ри­на (1987-1993 годы). На пло­ща­ди 301 м2 вы­де­ле­но 13 сло­ёв, в том числе 8 - со сле­да­ми оби­та­ния (2 ниж­них - Му­стье, ос­таль­ные - ран­него периода позд­не­го па­лео­ли­та ). З.А. Аб­ра­мо­ва от­ме­ча­ет от­сут­ст­вие в ин­вен­та­ре Кара-Бом (кол­лек­ция Ок­лад­ни­ко­ва) ди­ско­вид­ных и ле­вал­лу­аз­ских ну­клеу­сов и со­от­вет­ст­вую­щих им ост­ро­ко­неч­ни­ков, счи­тая ха­рак­тер­ной чер­той это­го па­мят­ни­ка круп­ные пра­виль­ные пла­сти­ны и ну­клеу­сы для них как основной тип за­го­тов­ки. По мне­нию Де­ре­вян­ко, Пет­ри­на и других, здесь му­сть­ер­ская ка­мен­ная ин­ду­ст­рия ха­рак­те­ри­зу­ет­ся тех­ни­кой рас­ка­лы­ва­ния Ле­вал­луа, мно­го­численными зуб­ча­то-вы­ем­ча­ты­ми фор­ма­ми и груп­пой из­де­лий, от­но­ся­щей­ся к «мик­ро­ин­ду­ст­рии», име­ют­ся скрёб­ла. Ин­вен­тарь из позд­не­па­ле­о­ли­тических сло­ёв (по Де­ре­вян­ко и другим) при­над­ле­жит так называемым пе­ре­ход­ным ин­ду­ст­ри­ям: нук­ле­усы ле­вал­лу­аз­ско­го об­ли­ка для по­лу­че­ния круп­ных пла­стин , нук­ле­усы для сня­тия мик­ро­пла­сти­нок, мно­го­численные ре­ту­ши­ро­ван­ные пла­сти­ны с вы­ем­ка­ми, раз­но­об­раз­ные скреб­ки и рез­цы. Позд­не­па­ле­о­ли­тические слои ра­дио­уг­ле­род­ны­ми ме­то­да­ми да­ти­ро­ва­ния от­не­се­ны ко вре­ме­ни около 40-30 тысяч лет на­зад. По об­на­ру­жен­ным ос­тат­кам фло­ры, Кара-Бом на­хо­ди­лась в зо­не тем­но­хвой­ных ле­сов с при­ме­сью ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных по­род и сме­шан­ных ле­сов. Най­де­ны ко­сти бы­ка, ло­ша­ди, но­со­ро­га, зай­ца, сур­ка.

Иллюстрация:

Ка­ра-Бом. На­ход­ки из 6-го и 5-го оби­тае­мых сло­ёв (по А.П. Де­ре­вян­ко).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)