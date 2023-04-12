Какие тайны каменного века открывает археология Благодаря трудам ученых удалось раскрыть массу загадок и узнать о жизни первобытных людей, населявших эти земли множество тысячелетий назад. Археологические исследования продолжаются и сегодня. Каждое новое открытие приносит нам новые сведения о древности и позволяет взглянуть на жизнь древних людей совершенно иначе. На чтение: 4 минуты

Благодаря трудам ученых удалось раскрыть массу загадок и узнать о жизни первобытных людей, населявших эти земли множество тысячелетий назад. Археологические исследования продолжаются и сегодня. Каждое новое открытие приносит нам новые сведения о древности и позволяет взглянуть на жизнь древних людей совершенно иначе.

Среди важных археологических открытий можно выделить останки древних людей, которые дают представление об их внешнем виде и образе жизни. Были найдены различные инструменты труда, свидетельствующие о высоком уровне навыков первобытных обитателей. Большую роль в исследовании прошлого играют находки керамических изделий. Они позволяют погрузиться в атмосферу тех времен и понять значение искусства и ремесел для древнего человека.

Самой древней стоянкой древнего человека на территории России считается деревня Костёнки под Воронежем. Там были найдены орудия труда из клыка мамонта и костей крупных млекопитающих. Однако наибольший интерес представляют костяные украшения и мастерски выполненные статуэтки женщин - “палеолитические венеры”. На одной из статуэток ученые обнаружили множество украшений, включая магические амулеты, предназначенные для защиты их владелицы.

Одной из древнейших стоянок человека в каменном веке на территории России является стоянка Сунгирь во Владимирской области. Она известна благодаря хорошо сохранившимся останкам древнего человека. Благодаря этим захоронениям удалось узнать, какую одежду носили древние люди: их одежда была схожа с одеяниями народов Крайнего Севера. В ходе раскопок стоянки Сунгирь ученые обнаружили множество образцов орудий труда, оружия, предметов, изготовленных из рога, костей и бивней мамонтов. Символом этого поселения стала так называемая “сунгирская лошадка” - миниатюрная фигурка лошади-сайги, изготовленная из бивня мамонта.

Одним из ярких проявлений творческой жизни древнего человека на территории России является Капова пещера, обнаруженная в 1954 году ученым Рычковым Петром Ивановичем. Стены этой пещеры украшены наскальными изображениями древних животных, возраст которых превышает 14 тысяч лет. Рисунки поражают своими размерами и хорошей сохранностью. На данный момент в Каповой пещере доступно около тридцати изображений размерами от 44 до 112 сантиметров. Обнаружение пещеры стало настоящей сенсацией в научных кругах, поскольку до середины ХХ века считалось, что примеры наскальной живописи сохранились лишь во Франции и Испании.

Относительно недавно археологи-исследователи начали изучать Денисову пещеру на Алтае. Особенностью этой пещеры является то, что там были найдены останки древних животных возрастом более 50 тысяч лет. Вместе с тем было установлено, что в разные периоды в этой пещере жили представители разных ветвей разумного человека - неандертальцы и так называемые «денисовские люди».

Археологические открытия 2021 года свидетельствуют о том, что современные представления об одежде наших предков каменного века и их фактической «моде» всё-таки отличаются. Мех, кожа и другие органические материалы обычно хорошо не сохраняются, особенно более 100 тысяч лет. Однако исследователи говорят, что 62 костяных инструмента, используемых для обработки и разглаживания шкур животных, найденные в пещере в Марокко, могут быть одними из самых ранних косвенных свидетельств производства одежды в археологических записях. Эти инструменты использовались для обработки кожи — в частности, для удаления соединительной ткани. Подобные костяные инструменты до сих пор используются некоторыми кожевниками.

Как менялись наши представления о пещерных людях - продолжение нашего цикла о древнем человеке

Археологи обнаружили в Саудовской Аравии многочисленные древние наскальные изображения. Похоже, что как минимум часть из них люди сделали около 12 тысяч лет назад — в самом конце эпохи плейстоцена. Как отмечают авторы статьи, опубликованной в Nature Communications, находки не только дополняют наши представления о доисторическом искусстве, но и показывают, что охотники-собиратели жили среди пустынь Аравийского полуострова в конце ледниковой эпохи. В конце последней ледниковой эпохи, особенно во время максимума последнего оледенения (около 26,5–19 тысяч лет назад), многие территории не были пригодны для проживания древних людей. Это касается не только земель, занятых ледниками, но и гораздо более южных регионов, где оледенение приводило к очень сильной аридизации климата. Одна из таких территорий — это Аравийский полуостров, где до недавнего времени вообще не было известно стоянок древних людей, относящихся к концу эпохи плейстоцена.