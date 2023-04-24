Как жили наши древнейшие предки Древний человек вел достаточно простой образ жизни. Их основным занятием была охота на диких животных и собирательство. Уже на этом этапе труд разделялся на мужской и женский. Женщины, будучи слабее мужчин, занимались собирательством, находя различные виды растительной пищи, такие как фрукты, ягоды, съедобные коренья, орехи. Растительная пища позволяла поддерживать силы даже в трудные времена, обеспечивая постоянное наличие еды. На чтение: 5 минут

Древний человек вел достаточно простой образ жизни. Их основным занятием была охота на диких животных и собирательство. Уже на этом этапе труд разделялся на мужской и женский. Женщины, будучи слабее мужчин, занимались собирательством, находя различные виды растительной пищи, такие как фрукты, ягоды, съедобные коренья, орехи, а также яйца птиц, личинок, улиток. Они также заметили, что пчелы собирают мед, от которого пища становилась более сладкой. Растительная пища позволяла поддерживать силы даже в трудные времена, обеспечивая постоянное наличие еды.

Собирательство, охота и рыболовство относятся к присваивающему хозяйству, при котором человек не производит ничего нового, а лишь берет у природы ее дары и использует их для своих нужд. Это заставляло людей вести кочевой образ жизни, перемещаясь из одного места в другое по мере истощения ресурсов в поисках пищи и воды. Появление лука и стрел позволило добывать больше пищи, ускоряя процесс истощения ресурсов. Кроме того, стоянки необходимо было располагать вблизи источников воды, что усложняло поиск нового места. В результате этих условий люди были вынуждены перейти от присваивающего типа хозяйства к производящему.

Мужчины часто отправлялись на охоту, так как мясо было очень важным и ценным источником пищи, в котором люди остро нуждались, оно давало больше энергии и насыщало лучше. Для охоты они использовали копья, стрелы и дубинки. Для поимки добычи они использовали загоны и устраивали ловушки, а также изготавливали капканы. С помощью каменных орудий труда древние люди обрабатывали свою добычу. Однако возможности этих орудий были ограничены.

С развитием человечества совершенствовались орудия труда и методы охоты. Технологии обработки камня и кости стали более сложными и разнообразными. Появлялись новые виды оружия - острые каменные ножи, наконечники для стрел, метательные копья, пилы и даже костяные иглы с отверстиями. Человек научился изготавливать одежду из меха и шкур животных.

Первые орудия охоты - копья - изготавливались из дерева и были не очень прочными, но со временем люди стали использовать заостренные каменные орудия - рубила и ножи. Из камня же делали наконечники для копий. Впоследствии древние люди научились использовать новый материал - кость, что позволило создать гарпун и иглу. Это позволило нашим предкам успешно охотиться на рыбу. Для ловли мелких животных использовались ловушки и капканы, сделанные из сухожилий животных.

Охота на крупных животных в то время осуществлялась путем загона, в которой участвовали большие группы мужчин из 15-20 человек, которые совместными усилиями с помощью огня или шума загоняли диких зверей в специально подготовленную ловушку - обрыв или яму с заостренными кольями на дне. Пойманные животные попадали в ловушку, и охотники затем переносили свою добычу в ближайшую деревню.

Одним из самых значительных достижений стало изобретение лука и стрел. Благодаря им охота на мелких животных и птицу стала возможна на большом расстоянии, что сделало охоту более эффективной и безопасной.

Древние люди охотились на множество видов животных: мамонтов, лосей, оленей, пещерных львов и медведей, шерстистых носорогов, туров, горных баранов, рысей, волков, зайцев, бизонов и многих других.

С развитием способов охоты у людей начали накапливаться излишки шкур, костей, клыков, мяса, которые они стали обменивать, что впоследствии привело к зарождению торговли между племенами. Более того, охота загоном предполагала создание сплоченного коллектива, что способствовало формированию единого общества.

В родовых общинах было древнее разделение труда между всеми членами. Мужчины вместе охотились загоном - искали и убивали мамонтов. Женщины занимались собирательством и вели домашнее хозяйство. Дети общины помогали взрослым поддерживать домашний очаг. Необходимость в общении и организации совместных действий в процессе охоты стимулировала развитие речи у людей. Желание передавать накопленные знания и опыт явилось стимулом к развитию искусства и пещерной живописи. Физический облик человека также претерпел изменения, сформировался вид современного человека.

С окончанием последнего масштабного обледенения пришло потепление, и ледник начал двигаться на север. Вслед за ледником уходили и большие животные, на которых люди охотились, такие как мамонты и носороги. Людям пришлось пересмотреть свои обычаи и найти новые способы пропитания. Мелкие животные, птицы, крупная рыба становятся основой питания древнего человека. Для их добычи были необходимы новые приспособления. Копья и копьеметалки уступают место стрелам с особыми наконечниками. Люди учатся создавать маленькие, но чрезвычайно острые осколки – микролиты, используемые в качестве наконечников для стрел. Иногда такие стрелы смазывают ядом.

Древние предки современных людей изначально обитали в регионах с жарким климатом, без холодных зим - в Африке. Потом они стали перемещаться все дальше на север. Самым важным навыком для древних людей стало умение добывать огонь, поскольку этот навык обеспечивал постоянный источник света и тепла, а также защищал стоянки людей от хищников. Кроме того, жареное мясо давало больше энергии для работы и развития мозга. Приготовленная на огне пища была вкуснее и полезнее. Средняя продолжительность жизни человека значительно выросла. Овладев огнем, люди смогли создать новые инструменты, которые позволили им делать теплую и удобную одежду из шкур животных.

Изначально наши предки жили в пещерах или выкапывали простые землянки. Со временем древние люди научились возводить жилища из подручных материалов: костей, шкур, палок и ветвей деревьев. Огромные бивни мамонта использовались как каркас жилища, на которые затем натягивались шкуры и укреплялись ветками деревьев, а сверху это сооружение присыпалось землей для защиты от непогоды и нападения животных. Такие жилища не были привязаны к определенному месту, их можно было легко перемещать.

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