ИПИУТАК
ИПИУТАК (Ipiutak; по-эскимосски - морская коса, отмель) - археологическая культура II-IX веков на западном побережье Аляски.
Некоторые специалисты датируют Ипиутак около VI-IX веками. Выделена американскими археологами Ф. Рейни и Х. Ларсеном в 1939 году по материалам раскопок поселения и могильника Пойнт-Хоуп (штат Аляска, США). Большинство исследователей рассматривают Ипиутак как поздний вариант арктической «традиции Нортон», от которой Ипиутак отличает отсутствие керамики.
Характерны крупные поселения (например, на поселении Пойнт-Хоуп - около 600 жилищ); подпрямоугольные полуземлянки (около 4×4 м) с земляными лежанками, деревянными полами и др., очагом, длинным коридором-входом; известны крупные постройки, сопоставляемые с казигами (мужскими домами) эскимосов. Сезонные стоянки со следами лёгких укрытий. Обширные могильники; вытянутые на спине трупоположения в неглубоких ямах (нередко в них лишь части скелетов) или глубиной до 1 м, с богатым инвентарём и деревянной обкладкой нижней части могилы; встречаются украшенные черепа (например, у одного погребённого на могильнике Пойнт-Хоуп глазные яблоки выполнены из бивня, зрачки - из жадеита); следы насильственной смерти свидетельствуют о межплеменных конфликтах.
Антропологически близки современным эскимосам Аляски. Каменные ретушированные наконечники, асимметричные ножи, скребки, вставки дротиков и поворотных гарпунов, наконечники острог и др. Покрытые резьбой рукоятки ножей, наконечники гарпунов с вставными каменными лезвиями (рисунок 1); составные изделия, в том числе миниатюрные маски (рисунки 4, 6-8); очки от «снежной слепоты» (рисинок 10); гребни (рисунок 5); антропоморфная и зооморфная скульптура и др. (рисунки 9, 2, 3) из кости и бивня моржа. В основе хозяйства - охота на оленей-карибу, морской зверобойный промысел (киты, тюлени, нерпа) и рыболовство. Ипиутак сменила культура Туле.
Иллюстрации:
Культура Ипиутак. «Шаманская трубка» – «ловец душ», стилизованное изображение волка из могильника Пойнт-Хоуп. Бивень моржа. Американский музей естественной истории (Нью-Йорк). Архив БРЭ;
Изделия культуры Ипиутак из бивня моржа и кости (по Х. Ларсену, Ф. Рейни, Д. Дюмонду). Архив БРЭ.