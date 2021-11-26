ИПИУТАК

ИПИУТАК (Ipiutak; по-эс­ки­мос­ски - мор­ская ко­са, от­мель) - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра II-IX веков на западном по­бе­ре­жье Аля­ски.

Не­ко­то­рые спе­циа­ли­сты да­ти­ру­ют Ипиутак около VI-IX веками. Вы­деле­на американскими ар­хео­ло­га­ми Ф. Рей­ни и Х. Лар­се­ном в 1939 году по ма­те­риа­лам рас­ко­пок по­се­ле­ния и мо­гиль­ни­ка Пойнт-Хо­уп (штат Аля­ска, США). Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей рас­смат­ри­ва­ют Ипиутак как позд­ний ва­ри­ант арк­тической «тра­ди­ции Нор­тон», от ко­то­рой Ипиутак от­ли­ча­ет от­сут­ст­вие ке­рами­ки.

Ха­рак­тер­ны круп­ные по­се­ле­ния (например, на по­се­ле­нии Пойнт-Хо­уп - около 600 жи­лищ); под­пря­мо­уголь­ные по­лу­зем­лян­ки (около 4×4 м) с зем­ля­ны­ми ле­жан­ка­ми, де­ревянными по­ла­ми и др., оча­гом, длин­ным ко­ри­до­ром-вхо­дом; из­вест­ны круп­ные по­строй­ки, со­по­став­ляе­мые с ка­зи­га­ми (муж­ски­ми до­ма­ми) эс­ки­мо­сов. Се­зон­ные сто­ян­ки со сле­да­ми лёг­ких ук­ры­тий. Об­шир­ные мо­гиль­ни­ки; вы­тя­ну­тые на спи­не тру­по­по­ло­же­ния в не­глу­бо­ких ямах (не­ред­ко в них лишь ча­сти ске­ле­тов) или глу­би­ной до 1 м, с бо­га­тым ин­вен­та­рём и де­ревянной об­клад­кой ниж­ней ча­сти мо­ги­лы; встре­ча­ют­ся ук­ра­шен­ные че­ре­па (например, у од­но­го по­гре­бён­но­го на мо­гиль­ни­ке Пойнт-Хо­уп глаз­ные яб­ло­ки вы­пол­не­ны из бив­ня, зрач­ки - из жа­деи­та); сле­ды на­силь­ст­вен­ной смер­ти сви­де­тель­ст­ву­ют о меж­пле­мен­ных кон­флик­тах.

Ан­тро­по­ло­ги­чес­ки близ­ки современным эс­ки­мо­сам Аля­ски. Ка­мен­ные ре­ту­ши­ро­ван­ные на­ко­неч­ни­ки, асим­мет­рич­ные но­жи, скреб­ки, встав­ки дро­ти­ков и по­во­рот­ных гар­пу­нов, на­ко­неч­ни­ки ост­рог и др. По­кры­тые резь­бой ру­ко­ят­ки но­жей, на­ко­неч­ни­ки гар­пу­нов с вставными каменными лез­виями (рисунок 1); составные изделия, в том числе ми­ниа­тюр­ные мас­ки (рисунки 4, 6-8); очки от «снежной слепоты» (рисинок 10); греб­ни (рисунок 5); ан­тро­по­морф­ная и зоо­морф­ная скульп­ту­ра и др. (рисунки 9, 2, 3) из кос­ти и бив­ня мор­жа. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та на оле­ней-ка­ри­бу, мор­ской зве­ро­бой­ный про­мы­сел (ки­ты, тю­ле­ни, нер­па) и ры­бо­лов­ст­во. Ипиутак сме­ни­ла куль­ту­ра Ту­ле.

Иллюстрации:

Куль­ту­ра Ипиу­так. «Ша­ман­ская труб­ка» – «ло­вец душ», сти­ли­зо­ван­ное изо­бра­же­ние вол­ка из мо­гиль­ни­ка Пойнт-Хо­уп. Би­вень мор­жа. Аме­ри­кан­ский му­зей ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии (Нью-Йорк). Архив БРЭ;

Из­де­лия куль­ту­ры Ипиу­так из бив­ня мор­жа и кос­ти (по Х. Лар­се­ну, Ф. Рей­ни, Д. Дю­мон­ду). Архив БРЭ.

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