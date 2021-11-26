Джа’рмо На чтение: 1 минута

Джа’рмо — ранненеолитическое поселение VII тысячелетия до н. э. в межгорье Загроса восточнее г. Киркук в Ираке, один из древнейших примеров общины, перешедшей к производительному хозяйству. Располагалось на холме при русле реки в межгорной долине. Раскопано в 1948—1955. На площади около 12—16 тыс. кв. м найдено примерно 25 домов, население насчитывало 100—150 человек. Здания неоднократно перестраивались. Основа хозяй­ства — земледелие (пшеница, ячмень, пшеница), имелись одомашненные собаки, козы, овцы. На поздней стадии появились домашние свиньи и в малых количествах импортированная керамика . Отмечен опосредованный импорт обсидиана из района оз. Ван и раковин с побережья Персидского залива. Найдены женские статуэтки, связанные с культом плодородия. Жители Д. относятся к территориальной общности загросских племен, волны которых расселялись как в Сев.-Вост. (и далее в Нижнюю) Месопотамию, так и в Иран. Лит.: Braidwood L. S. et al. Prehistoric Archeology Along the Zagros flanks. Chicago, 1983. А. А. Немировский.