Человек – исключение из правил животного мира Благодаря историческим исследованиям, период появления первого представителя человеческого рода на планете Земля был определён с высокой точностью. По современным данным, это произошло примерно 2,5 миллиона лет назад. В то время первый человек, еще покрытый шерстью, не владел способностью к общению посредством членораздельных звуков, то есть он еще не умел разговаривать. Но шли века, человек менялся и начинал обретать современный вид. На чтение: 5 минут

Благодаря историческим исследованиям, период появления первого представителя человеческого рода на планете Земля был определён с точностью до нескольких миллионов лет. По полученным данным, это произошло примерно 2,5 миллиона лет назад. В то время, первый человек, еще покрытый шерстью, не владел способностью к общению посредством членораздельных звуков, то есть он еще не умел разговаривать. Он был назван «человеком прямоходящим» или Homo erectus, другое его название - австралопитек.

Примерно полтора миллиона лет спустя австралопитека сменил “человек умелый” или «Homo habilis», существо с более высокой ступенью развития, обладавшее зачатками культуры и цивилизации. Раскопки археологов позволили обнаружить останки австралопитеков и питекантропов - далеких предшественников современных людей - в Африке. Этот континент традиционно считается родиной всего человеческого рода.

Вопрос о происхождении человечества до сих пор не дает покоя ученым и исследователям. Существует множество версий и теорий, объясняющих процесс возникновения человека на Земле. Однако, несмотря на это, единого мнения до сих пор нет.

Существуют две основные теории происхождения человека – это теория сотворения и теория эволюции. Первая утверждает, что человек был создан неким высшим существом, Богом или иной силой. Вторая теория, теория эволюции, была предложена в XVIII веке и предполагает, что человек произошел от более примитивных форм жизни в результате длительного процесса эволюции и естественного отбора и со временем совершенствовался.

Древнейший человек, напоминающий обезьяну, имел приплюснутый широкий нос и грубое лицо, его украшал массивный надбровный валик. Тяжелая нижняя челюсть, лишенная подбородка, придавала ему еще более грозный вид. Ходил он еще не совсем прямо и передвигался прыгающей походкой. Его длинные руки почти доставали до колен. Не обладая способностью к членораздельной речи, он использовал крики, чтобы отпугнуть хищников или позвать на помощь в опасной ситуации. Важно отметить, что эти люди жили в так называемых “человеческих стадах”, поскольку в одиночку выживание было практически невозможным.

Одно из основных отличий человека от животных - способность к созданию материальных вещей. Древние люди начали изготавливать орудия труда много миллионов лет назад. Их инструменты были довольно просты, но они были изготовлены со знанием дела. Большинство орудий труда изготавливались из камня, который затем использовался для обработки дерева и костей. Откалывая части камня нужной формы и размера, древние люди делали скребки, топоры и копья - инструменты, которые заменили простые заостренные палки. Посуда обычно изготавливалась из дерева или костей животных. Со временем люди научились плести корзинки и сети для ловли рыбы. Исследуя стоянки древних людей, археологи обнаружили множество важных находок, которые позволили воссоздать эту картину.

В суровых условиях эпохи каменного века людям было сложно выживать в одиночку. Охота на больших животных, противостояние опасностям, освоение новых земель требовали объединения усилий и работы в группе. Чтобы выжить, люди объединялись в общины. Такие группы должны были быть многочисленными и сплоченными. Старшие обучали младших всем премудростям охоты и сбора еды. Все вместе они ходили на охоту, защищались от диких животных и использовали общие орудия труда. Внутри каждого первобытного коллектива все люди были равны, и добыча, полученная в ходе охоты, распределялась между членами сообщества.

Жизнь первобытных охотников и собирателей была полна опасностей. Они часто сталкивались с хищниками, такими как волки, медведи и львы. Также они могли стать жертвами других племен, которые могли напасть на них ради добычи или территории.

Древний человек вел достаточно простой образ жизни. Их основным занятием была охота на диких животных и собирательство. Уже на этом этапе труд разделялся на мужской и женский. Женщины, будучи слабее мужчин, занимались собирательством, находя различные виды растительной пищи, такие как фрукты, ягоды, съедобные коренья, орехи, а также яйца птиц, личинок, улиток. Они также заметили, что пчелы собирают мед, от которого пища становилась более сладкой. Растительная пища позволяла поддерживать силы даже в трудные времена, обеспечивая постоянное наличие еды.

О том, какой была жизнь в каменном веке, вы узнаете из материала Как жили наши древнейшие предки