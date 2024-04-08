5 класс | История Древнего мира

Древняя Персия

Гюиз Ф.

Хотите совершить путешествие в прошлое – в прекрасную страну, где некогда расцвела великая цивилизация древних иранцев? В таком случае, путеводитель, необходимый для этого странствия, вы уже держите в руках. Автор этой книги, известный французский востоковед, образно и убедительно рассказывает о могущественной империи – сопернице Эллады, о военном деле и повседневном быте персов, об их богах и священных книгах, в которых сокрыто великое духовное наследие далёких предков.