Рождение Персидской империи После падения Ассирийской империив конце VII века наиболее сильными государствами были Мидия, Лидия и Нововавилонское царство. Вавилон стал самым могущественным центром Азии. Ему подчинились Сирия, Палестина и Финикия. В течение длительного времени, Нововавилонское царство было сильнейшим и возможно какой-то момент крупнейшим государством на территории Междуречья. Но в VI веке господство Вавилона сменилось господством Персидской державы. На чтение: 6 минут

После падения Ассирийской империи в конце VII века наиболее сильными государствами были Мидия, Лидия и Нововавилонское царство. Вавилон стал самым могущественным центром Азии. Ему подчинились Сирия, Палестина и Финикия. В течение длительного времени, Нововавилонское царство было сильнейшим и возможно какой-то момент крупнейшим государством на территории Междуречья. Но в VI веке господство Вавилона сменилось господством Персидской державы.

На западе Малой Азии располагалась Лидия -«золотая земля» между Эгейским, Средиземным и Черным морями. Лидия обрела свое богатство благодаря активной торговой деятельности и богатым залежам золота. По легендам, именно там впервые начали впервые стали чеканить монеты. Столица Лидии– город Сарды. Последний правитель Лидии - Крёз, обладал таким огромным состоянием, что и по сей день существует поговорка “богат как Крёз”.

Восточнее Лидии находилось третье великое царство — Мидия. Оно располагалось на высоком Иранском нагорье в восточной части Междуречья. Столицей Мидии был город Экбатана. Природно-климатические условия этого региона были весьма суровыми, поскольку большая часть нагорья находилась под властью знойных пустынь и степей. В состав Мидии входили разные племена, но некоторые из них, насколько мы можем судить, подчинялись местному правителю исключительно номинально. Одним из таких племён были персы, жившие рядом с Персидским заливом. Горы и земли персов были богаты природными ископаемыми, а плодородные долины могли обеспечить богатый урожай. С давних времен персы имели доступ к глине, камню, металлам и другим необходимым для жизни ресурсам. В дополнение к земледелию и обработке металлов, коневодство служило важным занятием для персидского народа.

В середине VI века до н. э. Кир II Великий поднял восстание против Мидии и разрушили её. Покорив Мидию, КирII продолжал свои завоевания и подчинял себе всё новые территории и народы.

Царь Кир II Великий был основателем древнеперсидской монархии и происходил из рода Ахеменидов. Он был сыном перса Камбиса и Манданы — дочери мидийского царя Астиага. Но в 553 г. до н.э. Кир восстал против своего деда и овладел его престолом.

После завоевания Мидии Кир II со своей армией пошел дальше на запад — на Лидию. В то время держава персов угрожала всему Среднему Востоку. В 547 до н.э. царь Лидии Крёз возглавил армию, направленную против царя Кира, в которую входили лидийцы и наёмники.. Существует легенда, что оракул предсказал лидийскому царю, что «если царь пойдёт на персов, он сокрушит великое царство». Обрадовавшись такому известию, Крёз даже не спросил у оракула, о каком именно государстве он говорил. Персы одержали победу. Кир и его армия преследовали Крёза до самой Лидии и там захватили его в плен.

Далее Кир II направился в Нововавилонское царство. Персы разгромили его и начали осаду их неприступной столицы. Жители Вавилона были готовы к осаде, запасов еды и воды в городе было много. Для того, чтобы захватить крепость, Кир, по версии Геродота, схитрил — он увидел, что через город протекает река Евфрат и сказал своим солдатам копать канал, чтобы отвести воду в другое русло. Персидская армия использовала обмелевшее русло реки, чтобы попасть в город. В 539 году до н. э. Кир величественно вошёл в побежденный Вавилон.

Согласно легенде, во время осады вавилонский царь Валтасар устроил роскошный праздник для тысяч знатных людей. Они пили вино из драгоценных сосудов, которые когда-то силой забрали из Иерусалимского храма, и славили своих богов. Веселящийся царь прекрасно понимал, что это — священная посуда, из которой нельзя пить, но опьянев от вина и гордыни, решил показать, как он велик и могуч, что не боится самого Бога. Как вдруг в воздухе появилась огненная рука и написала на стене зала загадочные слова: «Мене, мене, текел, упарсин». Валтасар изменился в лице, пришел в ужас от такого зрелища. Он вызвал своих мудрецов, пообещал огромную награду за разъяснение этих слов, но никто из них не смог объяснить эту надпись. Тогда они вспомнили о плененном еврейском пророке Данииле. Позвали его, и он смог истолковать загадочный текст. «Исчислено царство твоё, взвешено и отдано персам» - так объяснил Даниил смысл трех загадочных слов. В ту же ночь погиб Валтасар, последний правитель вавилонский, а город был захвачен персами. И по сегодняшний день используется выражение «Валтасаров пир» — символ беззаботного веселья накануне неминуемой беды.

О величайшем из правителей Персии вы узнаете из материала Кир II Великий: царь-полководец