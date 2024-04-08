5 класс | История Древнего мира

История античной Македонии. 1960-1963

Шофман А.

Данная монография заполняет существенный пробел в отечественной историографии. До сих пор на русском языке имелись лишь статьи либо главы в общих и специальных трудах, посвящённые отдельным периодам или проблемам истории античной Македонии. А. С. Шофман впервые осветил эту историю на всём её протяжении. Он проделал большую исследовательскую работу, показав сложность развития Македонии и установив основные этапы её истории. При этом автором изучена историография вопроса с первой половины XIX в. до наших дней.