Македонская фаланга Есть военные изобретения, в принципе изменяющие всю стратегию на поле боя. Таковым стала македонская фаланга, созданная царём Македонии Филиппом II, отцом Александра Македоенского, которому удалось за 24 года правления из периферийного государства греческого мира превратить Македонию в мощное централизованное государство с сильной экономикой и первоклассной армией

Есть военные изобретения, в принципе изменяющие всю стратегию на поле боя. Таковым стала македонская фаланга, созданная царём Македонии Филиппом II, отцом Александра Македоенского, которому удалось за 24 года правления из периферийного государства греческого мира превратить Македонию в мощное централизованное государство с сильной экономикой и первоклассной армией. Это изобретение позволило ему после победной битвы при Херонее фактически подчинить себе Грецию и заложить фундамент всех будущих завоеваний и побед своего сына Александра. Если бы Филиппа, готовившего поход на Персию, не убили на пиру, то возможно, завоевателем Персии и Согдианы был бы именно он.

Устройство фаланги

Воюя с греками, Филипп, в юности поживший в Фивах в качестве заложника, прекрасно осознавал сильные и слабые стороны непобедимой греческой фаланги и постарался придумать ей "противоядие". Основа македонской фаланги – монолитный глубокий строй: воины-сариссофоры были вооружены длинными 6-метровыми пиками – сариссами, которую задние ряды клали на плечо впередистоящим, создавая перед противником практически непробиваемую стену копий в несколько рядов. Воины были прекрасно тренированы в совместных передвижениях, задние ряды подпирали передних, и вся фаланга действовала как гигантский таран.

Для этого Филипп углубил строй: если греческие фаланги строились неглубоко – в 6-10, то македонская – от 16 до 32 шеренг. Поскольку 6-метровую пику можно было таскать не иначе, как двумя руками, Филипп придумал особый щит – аспис (диаметром в 70 см, в противовес большому щиту гоплита, диаметром более 1 метра), который крепился ремнём на плече, прикрывая левый бок воина, но оставляя руки свободными. Для ближнего боя у сарисофора имелся греческий меч-ксифос с 65-сантиметровым клинком.

Понятно, что полноценные греческие доспехи (в те годы это была клееная из льняной ткани кираса-тораксс поножами для защиты ног) имели только первые ряды, задние же защищены были полотняным боевым поясом (котфибом) и высокими шнурованными сапогами с открытыми пальцами. Зато голову почти всем защищал добротный "фракийский" шлем с вытянутым яйцеобразным наголовьем и нащёчниками, защищавшими лицо. Чтобы уменьшить уязвимость от стрел и дротиков, копья вперёд опускали только первые несколько рядов, остальные же ряды склоняли копья над их головами, создавая какой-никакой защитный "зонтик", страховавший, помимо щита и шлема, от метательного оружия . К тому же задние ряды подпирали впередистоящих, не позволяя им обратиться в бегство.

Как управлялась подобная махина?

Минимальной тактической единицей фаланги была "спейра" – отряд из 256 воинов, строившихся в колонну 16х16. Командиры обычно стояли в первом ряду. В последней линии стояли замыкающие – ураги, а за ними – адъютант, трубач, сигнальщик с флагом и вестник (обеспечивающий связь с командиром), обеспечивающие управление спейрой. Таким образом. строй фаланги из 16 тыс. воинов образовывала линия из 10 спейр, которые вне строя сводились в своеобразные полки –"хилиархии" примерно по 1000 человек, у каждой из которых была своя структура управления. Максимальной структурой было "крыло".

Филипп прекрасно понимал, что уязвимость фаланги – её фланги и особенно – тыл. Поэтому для защиты флангов использовались легковооружённые воины – пельтасты и кавалерия. Пельтасты – это застрельщики с большими овальными щитами и в сравнительно лёгких доспехах. Их задача – метательными копьями нанести максимальный урон наступающему противнику и ослабить его дух перед столкновением с фалангой. Также пельтаст имел для рукопашной меч-ксифос или более длинный, предназначенный для рубящих ударов – махайру. Хотя для противостояния строю тяжёлой пехоты пельтасты, конечно, не годились.

А вот макелонская кавалерия того времени была по праву лучшей в Европе. Она набиралась из тяжеловооружённых воинов – аристократов, обученных действовать в плотном строю. Доспехи их были похожи на гоплитские, но дополнялись защитными набедренниками для защиты ног и наручем, вместо щита закрывавшим левую руку, держащую поводья. Важно отметить, что сёдел и стремян ещё не придумали, так что сидели на коне всадники, крепко сжимая его бока ногами, что требовало тренировок с детства. С тяжёлой конницей, особенно с её отборным отрядом "гетайров" ("друзей") обычно участвовал в бою Александр Македоннский. Именно македонская конница была тараном, наносившим на поле боя решительный удар, пока фаланга сдерживала противника. При этом помимо македонской конницы в армии Филиппа (а позднее – Александра) состояло немалое число лучших в Греции фессалийских всадников, вооружённых немногим менее сильно, чем македонские.

Именно македонская фаланга позволила Александру Македонскому в его походах на Восток, а затем в Индию, одержать большинство побед, ибо в состоянии оказалась удерживать не только в разы сильнейшего противника и кавалерию, но даже боевых слонов, которых применяли персы и индийцы.

Закат македонской тактики

Македонская фаланга оказалась настолько удачным изобретением, что царила на поле боя вплоть до появления римских легионов (несколько ранее её использовал в войне с римлянами и Пирр, причём ранним легионам Рима при всей римской доблести на поле боя сокрушить македонскую фалангу не удавалось). Однако, когда Рим окреп и его новая военная манипулярная тактика (когда малые подразделения – манипулы по 60-120 чел. могли действовать самостоятельно, по обстановке) дала преимущество перед македонской фалангой, действовавшей только монолитно и нарушающей строй на пересечённой местности.

В битве при Киноскефалах (в 197 году до н.э.) римские легионы (20 тыс. легионеров, 2 тыс. лёгкой пехоты, 2,5 тыс. кавалерии и 20 боевых слонов) сошлись с македонской армией (27 тыс. человек, из них 16 тыс. фалангитов) царя Филиппа V. Поначалу македонская фаланга теснила римлян, но, попав на пересечённую местность, её строй нарушился, отдельные римские манипулы вклинились в образовавшиеся разрывы, навязав ближний бой, и в итоге римляне победили, положив 8 тыс. македонян (плюс взяв 5тыс. в плен) и потеряв всего 2 тыс. легионеров. Ситуация повторилась и во второй решающей битве при Пидне (в 168 году до н.э.), после которой Македония потеряла независимость.

Тем не менее, уже в позднем Средневековье в Европе о македонской фаланге вспомнили, и швецарцы, германцы и испанцы её скопировали, дополнив изобретение Филиппа Македонского «новыми пельтастами» - аркебузирами и мушкетерами, которым было очень удобно расстреливать остановленного пикинерами противника из-за стены длинных пик, при этом мечники и алебардисты, расположенные между рядами пикинеров, не позволяли прорвавшемуся через пики противнику безнаказанно атаковать «новых фалангитов», как это было при Киноскефалах и Пидне. Эта же тактика практически свела на нет ранее царившую на поле боя тяжёлую рыцарскую конницу и заставила сильно пересмотреть всю военную доктрину позднего средневековья.