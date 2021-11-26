ЛЕОСФЕН (др.-греч. Λεωσθένης)

Афинский стратег времен Ламийской войны (323-322 г. до н.э.).

По сообщению Страбона (IX, 5, 10), Леосфен служил наемником в армии Александра Македонского; впрочем, некоторые современные исследователи ставят этот факт под сомнение. Очевидно, однако, что он имел значительный военный опыт, и афиняне избрали его стратегом на 323/322 г. до н.э. Он же явился одним из инициаторов противостояния с Македонией (Hyp. VI, 3; 10), и именно ему афиняне поручили набор войска. Леосфен завербовал восемь тысяч наемников, среди которых было много опытных, закаленных в боях ветеранов Восточного похода (Diod. XVII, 111, 3); вербовка происходила в пелопоннесском Тенаре. После получения известий о смерти Александра он отправился с этим отрядом в Этолию, побуждая греческие полисы присоединиться к антимакедонской коалиции (Diod. XVIII, 9; 11).

По общему согласию Леосфену было поручено командование объединенным эллинским войском (Paus. I, 25, 4), он повел его к Фермопилам, разбив беотийцев, которые остались верными Македонии и пытались помешать этому продвижению. В Фессалии под Гераклеей греки во главе с Леосфеном одолели войско македонского военачальника Антипатра; и тот отступил в крепость Ламию (отсюда название войны), которую греки тотчас окружили. В этих событиях Леосфен, по словам Плутарха , проявил чудеса храбрости (Plut. Dem. 27, 1). О мужестве и доблести афинского полководца неоднократно вспоминает Гиперид , оратор и лидер антимакедонской партии в Афинах, в своей речи в честь афинян, павших в Ламийской войне, которая посвящена главным образом Леосфену.

Для большей эффективности блокады по приказу Леосфена был выкопан ров и построена стена (Diod. XVIII, 13, 3). Осада проходила достаточно успешно, и осажденные испытывали немалые трудности. Зимой 323/2 г. до н.э. во время одной из вылазок македонян, по версии Диодора, Леосфен был ранен брошенным камнем, который угодил ему в голову; в бессознательном состоянии его доставили в лагерь, где через три дня после он скончался (ibid., 5). Юстин же в своих эпитомах Помпея Трога утверждал, что афинский стратег был убит брошенным со стены копьем (telo a muris in transeuntem iacto occiditur – Justin, XIII, 5, 12). Он был похоронен с почестями в Афинах вместе с другими, павшими в Фессалии, – на дороге из города в Академию, где находились могилы и памятники афинских героев; эпитафий произносил по поручению народа Гиперид (Paus., I, 29, 11; Diod. XVIII, 13, 5). Командование перешло к Антифилу; через несколько месяцев война греками была проиграна.

Исторические источники:

Гиперид. Речь в честь афинян, павших в Ламийской войне;

Диодор, кн. XVII-XVIII;

Павсаний. Описание Эллады, кн. I;

Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Демосфен. Фокион;

Псевдо-Плутарх. Жизнеописания десяти ораторов: Гиперид;

Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога Historiae Philippicae, кн. XIII.