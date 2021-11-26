ИСОКРАТ

Исократ (греч. Ἰσοκράτης) (436 до н. э., Афины — 338 до н. э., Афины) — сын зажиточного афиняна, владельца мастерской флейт.

Получил хорошее образование. Ученик известного софиста Горгия, кроме того, слушал других софистов и Сократа, под воздействием которого сформировались его антидемократические взгляды. Был близок к вождю умеренной олигархии Ферамену. После разорения отца в конце Пелопоннесской войны занялся составлением судебных речей за плату и посвятил этому ремеслу 10 лет; среди его клиентов было немало людей, связанных с олигархией . Затем оставил адвокатуру и перешел к преподаванию риторики; очень быстро риторская школа И. прославилась на всю Грецию, привлекая учеников из самых отдаленных регионов. Несмотря на высокую плату (1000 драхм), число слушателей доходило до 100 человек; в большинстве своем они принадлежали к аристократическим кругам. Учениками И. были многие выдающиеся люди — ораторы Исей , Ликург , Гиперид , историки Андротион, Эфор, Теопомп, полководец Тимофей, тиран Гераклеи Понтийской Клеарх и др. Желая принять участие в государственной деятельности, И. начал сочинять речи на политические темы; из-за слабого голоса и робости он не выступал с речами публично, однако влиял на политическую конъюнктуру письменным словом.

В условиях междоусобной борьбы между греками и социального кризиса в Афинах И. выработал собственную программу выхода из кризиса. В первом крупном политическом сочинении «Панегирик» он призывал греков объединиться для похода на Персидскую державу; война с персами должна была способствовать установлению согласия между всеми греческими полисами и между гражданами каждого полиса и избавить Грецию от обрушившихся на нее несчастий. Программу преобразования Афин в олигархическом духе содержит речь «Ареопагитик». По мере нарастания интереса И. к сильной личности и монархическому правлению он отдает роль объединителя греков против персов македонскому царю Филиппу (речь «Филипп», письма к Филиппу). Однако надежды И. на решение проблем греческих полисов с помощью македонского царя оказались иллюзией. После Херонейской битвы (338 до н. э.) И. покончил жизнь самоубийством. И. предвосхитил многие события и черты эллинистической эпохи: поход на Восток, победу монархии, появление новых литературных жанров, отражающих повышенный интерес к личности (энкомий нового типа, биография, автобиография), преобладание письменной литературы. Сохранились 21 речь и 9 писем И., а также фрагменты его пособий по риторике.

Лит.: Исократ. Малые аттические ораторы. Речи, письма. СПб., 2013; Исаева В. И. Античная Греция в зеркале риторики: Исократ. М., 1994; Cloch. P. Isocrate et son temps. Paris, 1963.