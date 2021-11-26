НИКА
НИКА, Нике (Νίϰη , букв. - победа) - в греческой мифологии дочь океаниды Стикс и титана Палланта, персонификация победы. В римской мифологии Ника соответствует Виктория.
В Древней Греции Ника на колеснице часто изображали на монетах, геммах, вазах и рельефах.
Крылатая Ника выступала атрибутом Зевса и Афины, которые изображались с фигуркой Ники в руках (статуя Зевса в Олимпии, статуя Афины Парфенос с афинского Акрополя, около 447-483 годов до н. э., не сохр.; обе - работы Фидия).
Нику стремились изобразить летящей: статуя Пеония (около 420 года до н. э., Археологический музей, Олимпия), находившаяся у восточного фасада Зевса храма в Олимпии, статуя Ники Самофракийской (около 190 года до н. э., Лувр, Париж; см. иллюстрации к ст. Греция Древняя).
На рельефах балюстрады храма Афины Ники на афинском Акрополе Ника представлена в различные моменты совершения жертвоприношений (третья четверть V века до н. э., Музей Акрополя, Афины), в т. ч. изображение Ники Аптерос (Бескрылой, дабы Победа никогда не покидала Афины).