НИКА

НИКА, Ни­ке (Νίϰη , букв. - по­бе­да) - в греческой ми­фо­ло­гии дочь океа­ни­ды Стикс и ти­та­на Пал­лан­та, пер­со­ни­фи­ка­ция по­бе­ды. В римской ми­фо­ло­гии Ника со­от­вет­ст­ву­ет Вик­то­рия.

В Древ­ней Гре­ции Ника на ко­лес­ни­це час­то изо­бра­жа­ли на мо­не­тах, гем­мах, ва­зах и рель­е­фах.

Кры­ла­тая Ника вы­сту­па­ла ат­ри­бу­том Зев­са и Афи­ны, ко­то­рые изо­бра­жа­лись с фи­гур­кой Ники в ру­ках ( ста­туя Зев­са в Олим­пии , ста­туя Афи­ны Пар­фе­нос с афин­ско­го Ак­ро­по­ля, около 447-483 годов до н. э., не сохр.; обе - ра­бо­ты Фи­дия).

Нику стре­ми­лись изо­бра­зить ле­тя­щей: ста­туя Пе­о­ния (около 420 года до н. э., Ар­хео­ло­гический му­зей, Олим­пия), на­хо­див­шая­ся у восточного фа­са­да Зев­са хра­ма в Олим­пии, ста­туя Ни­ки Са­моф­ра­кий­ской (около 190 года до н. э., Лувр, Па­риж; см. ил­лю­ст­ра­ции к ст. Гре­ция Древ­няя).

На рель­е­фах ба­лю­ст­ра­ды хра­ма Афи­ны Ни­ки на афин­ском Ак­ро­по­ле Ника пред­став­ле­на в различные мо­мен­ты со­вер­ше­ния жерт­во­при­но­ше­ний (третья четверть V века до н. э., Му­зей Ак­ро­по­ля, Афи­ны), в т. ч. изо­бра­же­ние Ни­ки Ап­те­рос (Бес­кры­лой, да­бы По­бе­да ни­ко­гда не по­ки­да­ла Афи­ны).

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