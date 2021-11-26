ЭПАМИНОНД (др.-греч. Ἐπαμινώνδας)

Политический и военный деятель Фив.

«Едва ли не самый величайший герой всей Греции», как писал о нем Цицерон , происходил из знатной, но обедневшей семьи. Однако Эпаминонд по свидетельству Павсания в детстве усвоил все фиванское образование, а когда подрос, учился у пифагорейца Лисия из Тарента.

Впервые он выступил как посол в 371 г. до н.э. на общегреческом конгрессе, созванном в Спарте для выработки новых условий мира в Элладе. Эпаминонд хотел присягнуть от имени всех беотийцев, а не только фиванцев, но спартанский царь Агесилай заявил, что не признает Беотийского союза и потребовал, чтобы фиванцы предоставили независимость беотийским городам. Эпаминонд соглашался на это при условии, что спартанцы предоставят независимость городам периэков . Тогда Агесилай вычеркнул Фивы из списка договаривающихся сторон и объявил им войну.

Царь Клеомброт с войском около 24000 человек сразу же отправился в поход и прибыл к Левктрам, местности в Беотии. Эпаминонд выступил против врагов с войском всего около 6000 человек. Но он оказался выдающимся стратегом и сумел прорвать сомкнутую фалангу спартанцев, введя в этой битве впервые так называемый «косой строй». Он построил войско клином на левом фланге, на острие которого стояли 300 самых сильных воинов, «священный отряд» во главе с Пелопидом . Они стояли не против слабейшей части вражеского войска, как было принято до этого, а, наоборот, против сильнейшей, чтобы сначала разбить её и внести панику во вражеских рядах. Сражение окончилось полной победой беотийцев.

Многие союзники Спарты стали отпадать от неё. Фивы отправили на помощь отпавшей от Спарты Аркадии войско под командованием Пелопида и Эпаминонда. Поход датируется 370 – 369 гг. до н.э. Когда войско прибыло в Аркадию, оно не застало там спартанцев. Но к Эпаминонду обратились за помощью лаконские периэки. И он с войском в 50-70 тысяч человек дошел до Лаконии, но не стал нападать на Спарту, а отправился в Мессению , основал на месте древней Итомы город Мессену и восстановил независимое Мессенское государство. В следующий поход в 369 г. до н.э. Эпаминонд был разбит под стенами Коринфа.

После этого поражения Эпаминонд, Пелопид и другие беотархи были привлечены в Фивах к суду по обвинению в государственной измене. В результате Эпаминонд не был избран беотархом. После того, как Пелопид был захвачен Александром Ферским, Эпаминонд, сначала как рядовой солдат, участвовал в походах в Фессалию, чтобы его освободить. В 367 г. до н.э. он возглавил новый поход фиванцев в Пелопоннес и привлек к союзу Ахайю. В 364 г. до н.э. он убедил своих сограждан построить сто триер и с этим флотом достиг Византия. Это привело к вражде между Афинами и Беотией.

В 362 г. до н.э. Эпаминонд во главе беотийской армии сделал попытку взять неожиданным нападением Спарту. Но эта попытка не удалась. Вскоре обе армии сошлись у Мантинеи. В этой битве перевес был на стороне беотийцев, но сам Эпаминонд погиб. Его смерть так поразила фиванцев, что они не стали развивать наступление.

Исторические источники :

Непот. Эпаминонд;

Павсаний. IX;

Плутарх. Пелопид;

Цицерон. Об ораторе.