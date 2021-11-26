ДЕМЕТРИЙ ФАЛЕРСКИЙ (др.-греч. Δημήτριος Φαληρεύς)

Политический деятель и философ-перипатетик.

Деметрий, сын Фанострата из афинского дема Фалер был учеником философа Феофраста , Не исключают, что он мог слушать и Аристотеля . Он учился, возможно, вместе с будущим автором комедий Менандром, который стал его другом. Диоген Лаэртский в биографии Деметрия пишет, что он был незнатного происхождения, «ведь он был из дома Конона». Передаваемый Элианом слух, что он был рабом в доме Тимофея и Конона, исследователями признается нелепым.

Политическая деятельность Деметрия началась в 324 г. до н.э., когда в Афины бежал казначей Александра Македонского Гарпал . Нет точных сведений о том, участвовал ли молодой оратор в процессе Гарпала. Возможно, в это время он познакомился с Демосфеном , но не стал ни почитателем его ораторского таланта, ни политическим сторонником. Свою политическую карьеру он начал как сторонник Фокиона и умеренной промакедонской группировки. Вместе с ним он участвовал в переговорах с македонским правителем Антипатром и военачальником Кратером после поражения афинян в Ламийской войне, а затем, вероятно, стал членом олигархического правительства Афин.

После восстановления демократии в 318 г. до н.э. Деметрий вместе с Фокионом и другими лидерами промакедонской партии был привлечен к суду и приговорен к смерти. Однако в отличие от Фокиона он сумел укрыться в Пирее, который контролировался отрядом македонского полководца Кассандра . Когда Кассандр подошел с войском под стены Афин, Деметрий участвовал в переговорах афинян с полководцем и содействовал примирению сограждан с ним.

В 317 г. до н.э. по рекомендации Кассандра Деметрий был избран попечителем города. В некоторых источниках его должность называется «простат» – «предстоятель». Он также занимал периодически обычные афинские должности: архонта в 309/8 г. до н.э., возможно, также стратега . Назвать его власть абсолютной все-таки нельзя, хотя бы потому, что военные полномочия были у командира македонского гарнизона, который Кассандр разместил в Мунихии. По утверждению Страбона «Деметрий не только не уничтожил демократии, но даже ещё больше укрепил её». В городе сохранялись полисные институты. Проводились народные собрания, выборы должностных лиц, принимались законы, Но в реальности законы предлагались Деметрием, а собранием только утверждались. Власть Деметрия носила авторитарный характер, что дало основание некоторым древним авторам называть его тираном.

Как сообщает Диоген Лаэртский, за эти годы он сделал много полезного Афинам, увеличил доходы города, и благодарные граждане за это ему поставили 360 бронзовых статуй. Цицерон высоко оценивал деятельность Деметрия: «Ведь Деметрий был … не только ученейшим мужем, но и гражданином с величайшими заслугами перед государством и обладал огромным опытом в заботах о согражданах». У Афинея сохранилось свидетельство, что при Деметрии Фалерском в Афинах была произведена перепись жителей Аттики и было установлено число афинских граждан. Он пересмотрел и заново составил свод законов Афин, привел в порядок финансы города и довел доходы до 1200 талантов. Правда, его противники утверждали, что из этой суммы он лишь малую часть тратил на воинов и государственное управление, а остальное шло на роскошные пиры. Деметрий гордился тем, как утверждал Демохар (в передаче Полибия), ставя ему это в вину, что «многие предметы дешево продавались в городе, и все жизненные припасы имелись в изобилии». Вероятно, были введены или восстановлены законы против роскоши, установлены нормы потребления на жертвоприношения и пиршества. Цицерон хвалит его за то, что он «ограничил время дня, предназначенное для похорон: он повелел умершего выносить до рассвета. Он определил также и размеры вновь сооружаемых гробниц». Однако Деметрий устраивал с размахом празднества с пышными процессиями. Много внимания он уделял оформлению театральных представлений. Источники говорят, что он первым назвал исполнителей поэм Гомера гомеристами и стал устраивать их состязания в театре. Деметрий оказывал покровительство философам, особенно школе перипатетиков. Противники Деметрия ставили ему в вину роскошный образ жизни, пышные пиры, как например, пир, устроенный им в связи с эпифанией (явлением) его брата, убитого Антипатром. Укоряли за то, что в процессии на Дионисиях , которую он организовывал как архонт, хор пел в честь его поэму Касториона из Соиса, в которой он выводился подобным Солнцу. И с особым удовольствием перечисляли его любовные похождения, обвиняя его в разврате. В его правление был и ряд военно-политических неудач.

В 314 г. до н.э. Деметрий по требованию Кассандра был вынужден отправить эскадру в 20 кораблей против сторонника Антигона Лемноса. Но операция потерпела неудачу и весь флот погиб. В 312 г. до н.э. племянник Антигона, противника Кассандра, Птолемей завладел Оропом на границе Аттики и Беотии. Афиняне вынудили Деметрия заключить перемирие и отправить к Антигону послов для переговоров о союзе.

В 307 г. до н.э. противники Кассандра Антигон и Деметрий Полиоркет вторглись в Элладу. Флот Деметрия Поилиоркета вошел в гавань Пирея. Воины Деметрия Фалерского отказались сражаться. Как писал Плутарх, «большая часть воинов тут же сложила щиты к ногам и с громкими рукоплесканиями стала приглашать Деметрия (Полиоркета) сойти на берег, называя его благодетелем и спасителем». Деметрий Фалерский отправил к Полиоркету посольство с изъявлением покорности. Победитель отнесся к нему с уважением и помог перебраться в Фивы, которые оставались под контролем Кассандра.

После смерти Кассандра в 297 г. до н.э. Деметрий уехал в Египет. Как пишет Страбон, афиняне переплавили его статуи, «числом более 300, а некоторые писатели добавляют – даже в ночные горшки». В Египте он жил при дворе Птолемея I Сотера на положении царского советника. По сообщению Элиана в Египте он «стал блюстителем закона». Вероятно, именно Деметрий посоветовал Птолемею создать в Александрии школу наподобие аристотелевского Ликея. Так возник первый в эллинистическом мире научно-культурный центр Мусейон с библиотекой. Для этой библиотеки, как утверждается Аристеем в Письме к Филократу, по инициативе Деметрия был начат перевод на греческий язык священного писания евреев, Библии, который стал называться Септуагинтой. Это рассказ был воспроизведен Иосифом Флавием в «Иудейских древностях», потом Евсевием Кесарийским. Но это предание ставится под сомнение большинством исследователей. Прежде всего оспаривается подлинность Письма Аристея.

Деметрий являлся, видимо, наставником одного из царских сыновей, Птолемея Керавна. И в династическом споре он поддержал его претензии на трон. Но царь сделал своим преемником другого сына – от Береники, который стал царем в 283 г. до н.э. Деметрий был по некоторым сведениям взят под стражу и сослан в сельскую местность в Верхний Египет. Там он и умер, как рассказывали, во сне от укуса змеи.

Деметрий Фалерский был не только политическим деятелем, но и любителем наук, замечательным оратором. Его творчество очень высоко ценил Цицерон. В трактате «О законах» он говорил: «что же касается человека, выдающегося в обоих отношениях, который был бы первым в занятиях наукой, и в управлении государством, то кто может сравниться с Деметрием?»

Квинтилиан хвалил грациозность его речей. К сожалению, его литературное наследие не сохранилось. Диоген Лаэртский перечисляет 44 его произведения. Ему принадлежит также древнейшее, сохранившееся у Стобея , собрание изречений «семи мудрецов». Диоген Лаэртский приводит некоторые изречения Деметрия. Например, «Услышав, что афиняне уничтожили его статуи, он сказал: "Но не добродетель, их заслужившую!», «Какова в битве сила стали, такова в государстве сила слова».

Исторические источники :

Афиней. VI, 233e, 272 c; XII, 60, 242 c – f; XIII, 65, 593f; XIV, 12, 620e;

Диоген Лаэртский. V, 75- 85;

Диодор Сицилийский. XX, 3;

Квинтилиан. X, 1, 80;

Плутарх. Деметрий (Полиоркет) 8, 9;

Демосфен. 9, 11, 14;

Полибий. XII, 13;

Страбон. IX, 7, 20;

Иосиф Флавий. Иудейские древности. XII, 2;

Цицерон. Об ораторе. II, 23; Брут. IX, 82; Оратор. 27; О законах. II, 66, I II, 14; О государстве, II, 2;

Элиан. Пестрые рассказы, III, 17; XII, 43.

Wehrli F. Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar. Heft IV. Basel-Stuttgart, 1968.