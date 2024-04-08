5 класс | История Древнего мира

Хозяйство староегипетских вельмож

Перепелкин Ю.

Книга «Хозяйство староегипетских вельмож» видного советского египтолога Юрия Яковлевича Перепелкина (1903-1982) посвящена выяснению производственных отношений, существовавших в Египте в древнейшую, доступную подробному изучению пору - время исполнительского строительства пирамид Древнего царства (4500-4000 лет назад). В основу исследования положены надписи при изображениях на стенах староегипедских гробниц. Их анализ позволил вскрыть представления о собственности, соотношение между собственностью царской и частной, виды собственности, способы ее приобретения и отчуждения. Исследование помогает выяснить место рабского труда в древнеегипетском производстве.