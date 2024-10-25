Три тысячелетия устойчивого развития. Общество Древнего Египта Три тысячелетия древнеегипетской истории поражают своей устойчивостью, верностью традициям, единством стиля. Хотя Египет непрерывно менялся политически, переживал времена упадка и возрождения, а также несколько раз подпадал под иноземное правление, египетская культура и религия, характер египетского общества сохраняли свои неповторимые черты, заложенные в эпоху первых фараонов. Подобно пирамиде – самому известному египетскому символу – государство выстраивалось в четкую иерархическую систему, в которой каждый человек занимал свое место и выполнял определенные функции.

Значение географии

В отличие от Месопотамии, Египет занимал относительно изолированное положение. Надежные барьеры от внешних врагов выстроили пустыни с востока и запада, Средиземное море – с севера, речные пороги с юга. Эти естественные преграды неоднократно помогали защитить страну от вторжений и способствовали развитию уникальной культуры, которая на протяжении тысячелетий сохраняла свою целостность. Вместе с тем, положение на стыке двух континентов, на пересечении ближневосточных и средиземноморских цивилизаций, доступ в глубины Черной Африки и аравийские просторы, делали Египет важным узлом торговых путей.

Еще Геродот метко назвал Египет даром Нила. Эта великая африканская река сформировала жизненный уклад, мировоззрение и сельскохозяйственный цикл страны. От разливов Нила, от плодородного ила, что тот нес на поля, зависел размер урожая, и в итоге процветание египетской цивилизации. Нил служил главной транспортной артерией. Вдоль реки шла основная торговля, обмен знаниями и технологиями, складывание единого государства.

Тот же Нил, объединявший Египет, разъединял его, когда русло реки разбивалось на множество рукавов и образовывало гигантскую дельту примерно 160 км в длину и 240 км в ширину. Эта область разительно отличалась от монотонного пейзажа остального Нила. Нижний Египет (район дельты) имел самостоятельное экономическое значение и географически противостоял Верхнему Египту (нильской долине). Государственная власть складывалась в обоих регионах. Царства возникли почти одновременно и в Нижнем, и в Верхнем Египте. Только первый фараон Менес объединил красную корону Дельты с белой короной Реки. Поэтому двойная корона (пшент) символизировала единство Египта, а официальное имя государства – Тауи – значило «обе Земли».

Политическая природа Древнего Египта

Основу территориально-административного устройства Египта составляли номы (септы) – автономные округа со своей системой управления, религиозными и политическими центрами, вооруженными отрядами. Они возникли в додинастическое время как примитивные города-государства и на протяжении всей истории сохраняли свои отличительные черты: местный пантеон, администрацию, символику, границы. В период Нового царства (XVI–XI вв. до н.э.) насчитывалось 42 нома – 22 в Верхнем и 20 в Нижнем Египте. Это количество сохранилось вплоть до их ликвидации римским императором Диоклетианом в конце III века н.э. Номы подобно кирпичикам складывались в прочное здание могущественного государства, но при ослаблении центральной власти рассыпались, и номархи (правители номов) фактически превращались в независимых правителей.

Другим определяющим фактором существования государства были крупные храмы. Хотя количество «важных богов» доходило до нескольких сотен, а общее их число египтологи определяют в 5000, действительное влияние от первых нильских порогов до морского побережья имели всего несколько. Эти боги считались покровителями фараонов, им ставили храмы по всему Египту. В разные времена это были Ра, Гор, Сет, Осирис, Птах, Амон, Тот и некоторые другие. Крупнейшие храмы становились центрами богатства и власти, контролируя обширные земельные угодья, ремесленные мастерские и трудовые ресурсы. Жречество, управляющее храмами, часто обладало огромным влиянием и временами могло конкурировать с фараонами.

Сплоченность и единодушие этому конгломерату местных традиций и верований придавала самодержавная власть фараона. Восприятие последнего как земного воплощения бога Гора, а после смерти – как господина загробного мира бога Осириса придавали фараону ни с чем не сравнимый авторитет и неограниченную власть, противодействие которой приравнивалось к святотатству. Именно в фараоне воплощалось все могущество Древнего Египта.

Фараон

Правителей Древнего Египта принято называть фараонами, но сам этот термин стал применяться только с XVIII династии Нового царства, а до царей XXII династии не входил в официальную титулатуру. Наименование египетского царя имело сложную и разветвленную систему. В итоге сложилось пять официальных имен – хорово, имя по Небти, золотое, тронное и личное. Так, Александр Македонский, посвященный в фараоны в 332 году до н.э., имел хорово имя «Мек Кемет» («Защитник Египта»), а тронное – «Сетеп Ен Ра, Мери Имен» («Выбранный Ра и Любимый Амоном»).

Как земное воплощение бога, фараон имел полную власть над Египтом, и его главной целью было сохранение маат – миропорядка и справедливости. Поэтому он отвечал за все – нильские разливы, урожай, спокойствие и достаток. Пышные храмовые ритуалы и всеобщее почитание усиливали абсолютную власть и гарантировали преданность чиновников и армии. Конечно, за внешним фасадом благополучия кипели страсти, строились козни, плелись интриги. Так, фараона Рамсеса III убили в собственном гареме, жертвой заговора, возможно, стал Аменемхет I. Крупные восстания предпринимались против иноземных династий фараонов – гиксосов, ливийцев, кушитов.

За 3000 лет в Египте правило 30 династий и порядка 350 фараонов. Известнейшие из них – Менес (основатель египетского царства), Хеопс («владелец» самой высокой пирамиды), Пепи II (правивший дольше всех, не менее 70 лет), Сенусерт III (создатель военного могущества Египта), Аменхотеп III (царь «золотого века»), Эхнатон (прославленный религиозный реформатор), Хатшепсут (самая успешная женщина-фараон), Тутмос III («Наполеон Древнего Египта»), Рамсес II (могущественный правитель Нового царства), Псамметих I (царь, возродивший величие Египта), Клеопатра VII (воплощение женского обаяния).

Жрец

Жрецы играли чрезвычайно важную роль в древнеегипетском обществе. Они поддерживали порядок в храмах и святилищах, проводили культовые обряды и ритуалы, участвовали во всех праздничных церемониях. Жрецы воспринимались народом как хранители великих тайн, провидцы силы и времени нильских разливов, толкователи судьбы, избавители от тяжких болезней, знатоки магических формул, без которых не добиться подобающего места в царстве мертвых. Однако до Нового царства (примерно до 1550 года до н.э.) жрецы не рассматривались как отдельное сословие, каста или корпорация. Их функции выполняли назначенные на должность чиновники.

В разные эпохи возвышались разные религиозные центры – Гелиополь, Гермополь, Мемфис, Фивы. Яркое представление о великолепии египетских храмов дают Луксорский и Карнакский храмовые комплексы, посвященные богам Амону, Мут и Хонсу. После падения Нового царства (конец XI века до н.э.) верховный жрец храма Амона в Фивах Херихор, пользуясь всеобщим разладом, узурпировал власть и объявил себя фараоном, после чего на протяжении трех с половиной веков жрецы храма Амона неоднократно садились на престол.

Начиная с конца VIII века до н.э. политическое влияние жрецов пошло на убыль. Последние династии, особенно Птолемеи, использовали священников как инструмент сдерживания недовольства коренного египетского населения. Вабы – жрецы небольших храмов – поколение за поколением совершая ритуалы и читая молитвы, были глубоко укоренены в своих общинах. Они прекрасно знали настроения в своем номе и могли повлиять на простых тружеников.

Чиновник

Если фараон олицетворял государство, а жрец обожествлял его, то чиновник приводил его в действие. Бюрократический аппарат Древнего Египта был весьма разветвлен. Он включал учет производства, налогообложение, организацию полевых работ, распределение продовольствия, строительные работы (включая такие грандиозные стройки как пирамиды), инспекцию номов, снабжение армии, судебные разбирательства, контроль над ирригационной системой и многое другое. Высокий уровень организации позволял координировать масштабные государственные проекты и поддерживать экономическую стабильность.

Во главе бюрократического аппарата находился джати (визирь, премьер-министр), обычно близкий родственник правящего фараона. Первоначально управитель монаршего двора, хозяйства, начиная с Нового царства он осуществлял контроль над всем управлением в стране. Он держал высшую военную власть, отвечал за набор войска и флота, обладал высшими судебными функциями, ежедневно докладывал о положении дел фараону. В его подчинении находилось несколько «управлений», всевозможные «палаты амбаров», «дома оружия», «начальники работ» – нечто вроде департаментов.

Многие экономические функции были завязаны на крупные храмовые хозяйства. На региональном уровне за проведение воли высшей власти отвечали номархи, нередко назначенные или утвержденные из центра. Во главе сельских общин стояли выборные, а позднее поставленные сверху старосты. Символом государственной власти выступали писцы. Их готовили в специальных школах, обучали премудростям составления приходно-расходных книг и земельного кадастра, оценке имущества, проведению переписи населения и т.д. Эти высококвалифицированные бюрократы являлись становым хребтом государственного управления.

Воин

Древнейшее египетское воинство представляло собой общинное ополчение, собираемое фараоном по случаю похода. На вооружении воинов находились медные и каменные топоры, копья с кремниевыми наконечниками, кинжалы, булавы, обтянутые кожей деревянные щиты. В эпоху Среднего царства (XXI–XVIII вв. до н.э.) организация войска заметно усовершенствовалась. Появилось бронзовое оружие, мощный лук, создавались унифицированные отряды лучников и копейщиков. В этот период египтяне совершили походы в Палестину и отдаленные районы Нубии.

После вторжение гиксосов около 1700 года до н.э. египтяне познакомились с боевыми колесницами. Начиная с XVIII династии была учреждена постоянная профессиональная армия на полном содержании фараона, значительно вырос статус воина, особенно офицера. Армия стала делиться на несколько родов войск: пращников, копейщиков, лучников, мечников, боевых колесничих. К привычным щитам добавились шлемы и кожаные панцири. На отдых во время марша ставились укрепленные лагеря, солдат обучали тактическим перестроениям, штурмовым действиям. Наиболее отличившихся награждали.

Своей высшей точки древнеегипетская армия достигла при Тутмосе III в середине XV века до н.э. В результате победоносных походов под контроль фараонов попали Палестина, Сирия и Нубия до четвертого порога Нила. Эфиопия и Ливия платили ежегодную дань. Предел военной экспансии Египта положило Хеттское царство. Начиная с Рамсеса III около 1200 года до н.э. в армию стали активно вербовать иностранных наемников. В итоге один из них, Шешонк, во главе ливийцев захватил власть и утвердил на 200 лет собственную династию. С наступлением века железа Египет не раз подвергался вторжениям из Азии. Ассирийцы, персы и македоняне не раз доказывали на поле боя, что лучшие времена воинов Древнего Египта прошли.

Ремесленник

Ремесленник занимал среднее положение в древнеегипетской иерархии – выше крестьянина, но ниже чиновника или офицера. Налаженная система распределения позволяла государству отказаться от примитивного натурального хозяйства и мобилизовать часть населения на строительные работы, в царские и храмовые мастерские. Вчерашних крестьян обучали профессии горшечника, ювелира, каменотеса, живописца, резчика, столяра, корабела и т.д.

Судя по рельефам, ремесленники не владели орудиями труда и средствами производства, которые принадлежали фараону, храму или местному вельможе. Еду (зерно, хлеб, овощи, рыбу, пиво) спецодежду, средства гигиены, прочее они также получали со складов владельца. В некотором роде это была своеобразная форма оплаты, ведь монетной экономики в Древнем Египте не существовало, за исключением последних веков.

Изготовление сложного продукта дробилось на несколько стадий, каждый рабочий занимался своей частью процесса. Норма дневной выработки, судя по всему, приближалась к пределам производительных возможностей, но, если случался излишек продукции, работники сбывали его на рынках. Ремесленники жили рядом со своими мастерскими, в построенных для них домах и бараках. Считаясь формально свободными, ремесленники могли быть переброшены на какую-нибудь государственную стройку без их согласия, если в этом ощущалась необходимость.

Каких удивительных вершин достигли древнеегипетские мастера, мы можем судить по музейным экспонатам и сохранившейся архитектуре. Монументальные гробницы, загадочные сфинксы, изваяния фараонов, украшения из золота, серебра и драгоценных камней, папирусы – все это изготовлено талантливыми и чаще всего безвестными ремесленниками.

Крестьянин

Большинство египтян работали на полях, виноградниках, огородах, принадлежащих фараону, храму, знати. Несмотря на жизненно важное значение их труда, социальный статус крестьянина в обществе стремился к нулю. Пусть он и не считался рабом, личной свободы он фактически не имел. Его труд был крайне тяжел, он не был застрахован от засухи или нашествия саранчи.

Крестьяне работали весь световой день мотыгами и серпами, даже в жару и зной, чтобы максимально использовать периоды разливы Нила. Подавляющее большинство полей засевалось зерновыми – пшеницей и ячменем. Случалось, что сельскохозяйственные работы велись под присмотром чиновников и надсмотрщиков, ведь после сбора урожай изымался в государственные или храмовые хранилища, а оттуда перераспределялся между земледельцами за вычетом налоговой доли, составлявшей примерно 1/3.

В межсезонье сельских жителей привлекали на «стройки века» или на починку ирригационных каналов. Крестьянские женщины занимались домашним хозяйством: готовили еду, пряли и ткали, ухаживали за детьми и исполняли другие домашние обязанности. Важное место в жизни крестьян занимали религиозные верования и обряды. Они почитали богов плодородия и защищали свои поля и дома амулетами и магическими заклинаниями.

Раб

Рабство в Египте не отличалось таким размахом как в Греции или Риме. Главным источником рабов в Египте были иноземцы, захваченные в ходе военных кампаний. Кроме того, торговцы Ближнего Востока сами продавали своих соплеменников в Египет. Так, согласно Библии, оказался в рабстве Иосиф, сын Иакова. В рабство также попадали в качестве наказания за некоторые преступления и за долги.

До эпохи Среднего и особенно Нового царств рабы использовались преимущественно в качестве домашней прислуги. Это патриархальное рабство, где раб рассматривался скорее как младший член семьи, а не вещь, не было столь обременительным, но многое зависело от хозяина.

Военная экспансия Нового царства увеличила число рабов в десятки раз. Их использовали в сельском хозяйстве, в каменоломнях, на постройке каналов, наиболее способных обучали ремеслам, распределяли по мастерским, продавали в частные руки, сдавали в аренду. Иногда раб мог получить свободу, записавшись в армию. Молодая рабыня стоила вдвое дороже взрослого раба, потому что она могла родить, но любой ребенок от рабыни считался рабом.

Женщина в Египте: собственник, подписант, наследник

Как не парадоксально, но в централизованном деспотическом Египте, где все подчинялось воле фараона, женщины обладали более высоким правовым статусом, чем в демократической Греции или республиканском Риме. Они могли владеть землей, заключать договоры, выступать в суде в качестве истцов и ответчиков, а также наследовать имущество. Женщины могли вести дела самостоятельно или с помощью мужей и братьев.

Браки в Древнем Египте заключались на основе договоренностей между семьями, но женщина сохраняла свои имущественные права и могла развестись, если считала это необходимым. Гречанки, прибывавшие в Египет во времена правления Птолемеев, поражались, сколько юридической свободы предоставлено местным женщинам. В эпоху Древнего и Среднего царств египтянки становились жрицами храмов богинь Хатхор или Исиды, и не только вели религиозные церемонии, но и управляли храмовым хозяйством.

Конечно, повинуясь природе, большинство женщин выбирали материнство, заботу о семье, посильные профессии. Но мы встречаем и многочисленные случаи, когда женщина в Древнем Египте становилась писцом или врачом, особенно если она родилась в семье писца или врача. Более того, известно около 15 случаев, когда женщины занимали исключительно мужскую «должность» фараона.

Некоторые египтянки оставили весьма яркий след в истории. Одной из могущественнейших женщин Египта была Яхмос-Нефертари, великая супруга основателя XVIII династии Яхмоса I. Знаменитая Хатшепсут около 20 лет самостоятельно управляла страной, даже при наличии такого амбициозного пасынка как Тутмос III. Хатшепсут инициировала строительство грандиозных храмов в Карнаке и Дейр-эль-Бахри, лично возглавила как минимум один военный поход. Жена фараона Эхнатона царица Нефертити, не слишком известная в древности, обрела невероятную популярность в 1924 году, когда ее скульптурный портрет, обнаруженный археологами 12 годами ранее, был выставлен на всеобщее обозрение и сразу же признан идеалом женской красоты и высочайшим достижением древнеегипетского искусства.

Однако никто из вышеперечисленных героинь не может состязаться в известности с харизматичной, интеллектуальной, обворожительной Клеопатрой, последней египетской царицей. Клеопатра стала символом могущества, женской силы и загадочности. Ее личность вдохновляла художников, писателей и философов на протяжении тысячелетий. Она как будто воплотила в себе все очарование и блеск Древнего Египта.