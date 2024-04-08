5 класс | История Древнего мира

Один день в Древнем Риме. Повседневная жизнь, тайны и курьёзы. 2010

Анджела А.

Древний Рим времен расцвета империи похож на современный мегаполис гораздо больше, чем мы могли бы подумать. Полтора миллиона его жителей сталкивались с теми же проблемами, что и их наследники две тысячи лет спустя: дороговизна жилья и дорожные пробки, наплыв иммигрантов и необходимость "подмазывать" городских чиновников… Автор предлагает нам "накрыться шапкой-невидимкой" и провести в Риме целый день, от рассвета до заката, в 115 году нашей эры: потолкаться на людной улице и заглянуть в Колизей, посетить судебное слушание и роскошные термы, отведать изысканных блюд и насладиться беседой на званом ужине. И закончить день на любовном ложе — здесь тоже за две тысячи лет ничего не изменилось.