5 класс | История Древнего мира

Частная и общественная жизнь римлян. 1899

Гиро П.

Книга талантливого французского историка XIX века Поля Гиро представляет собой уникальный сборник строго тематически подобранных отрывков из трудов современных автору историков и античных писателей. Гиро постарался осветить практически все стороны жизни римлян. Он представил их на форуме и дома, на полях сражений и на дружеских пирушках. Читатель узнает, как питались люди той далекой эпохи, какую одежду носили, как трудились и проводили досуг. Сжато, но достаточно емко для первого знакомства изложены религиозная, политическая и военная составляющая Древнего Рима. Для своей книги Гиро подобрал наиболее яркие отрывки из произведений замечательных историков древности: Тита Ливия, Полибия, Корнелия Тацита, Диона Кассия, Геродиана, Аммиана Марцеллина. У него мы слышим живые голоса политических деятелей и ораторов - Катона Старшего и обоих Плиниев, Цицерона и Юлия Цезаря, Траяна и Марка Аврелия, Константина Великого и Юлиана Отступника. Колорит эпохи подчеркивается выдержками из античной литературы - произведений Авла Геллия и Петрония, Авсония и Плавта, Горация и Вергилия.