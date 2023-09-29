Ри́ма Дре́внего рели́гия и мифо­ло́­гия

Ри́ма Дре́внего рели́гия и мифо­ло́­гия — система языческих (дохристианских) религиозных верований, связанная с обществом и государством Рима Древнего . На ранних стадиях римская религия подверглась сильному влиянию этрусков, значительную роль сыграла древнегреческая религия, а затем и религии восточных народов, вошедших в состав римской державы. Собственно римской религией следует считать религию римской гражданской общины, что примерно соответствует периоду Республики.

Особое значение в римской религии, как и в древнегреческой, получил анимизм. Весь окружающий мир был наполнен духами, которые составляли божественные множества, например, духи посевов Семоны, хранители кладовой Пенаты, души мертвых Маны, Лемуры, Ларвы. Наиболее популярны были Лары, которые покровительствовали каждой семье и всему римскому народу. Подобная всеобщая одушевленность природы породила представления о некоей божественной силе нумен ( лат. numen — досл . «кивок»), которая выразилась в двух противоположных, но взаимосвязанных верованиях. Стремление к четкости в отношениях с богами легло в основу веры в так называемах богов момента (термин из современной историографии): каждое действие, каждое явление находилось под покровительством божественной силы, чье имя образовывалось от самого этого действия. Вторым следствием представлений о нумен стало почитание абстрактных божеств — Верности, Доблести, Чести, Стыдливости и пр.

Центром римской религиозной системы являлся ритуал, а не вера, которая была личным делом каждого, пока не нарушала общественные интересы. Какой‑либо религиозной догмы не было и не могло быть в принципе. Правильное осуществление ритуала требовало абсолютной точности. Любое, даже незамеченное формальное нарушение делало его недействительным и грозило гневом богов. В таком случае те сначала посылали знамения (продигии) и лишь затем бедствия. Однако в человеческих силах было заставить богов сменить гнев на милость — достаточно найти причину и абсолютно точно повторить ритуал. Искупление знамений играло большую роль в римской религии. Краеугольным камнем римских религиозных верований являлось понятие «мир с богами» («pax deorum»), т. е. целью религиозных действий было оставить богов в состоянии покоя. Между двумя мирами имелась четкая, хотя и не жесткая граница: мир людей — это сфера человеческого права (ius), мир богов — сфера божественного права (fas). Римляне не стремились к контакту с богами, само их лицезрение было грехом. Отсюда негативное отношение к мистическим, тайным культам.

Отношения богов и людей, их взаимные обязательства описываются формулой, заимствованной из римского права: «do ut des» («я даю, чтобы ты дал»). Подобный взгляд характерен для всех ритуалистических общинных религий, но в римской он получил наиболее полное воплощение. Отсюда происходит распространенное заблуждение об особой «сухости», не-эмоциональности римской религии, приведшей ее к кризису. Однако и в ней имели место красочные эмоциональные обряды. Показательно, как римляне молились — в полной тишине (обязательное условие), закрыв голову краем тоги, чтобы ничто не отвлекало от общения с божеством. Отвергнуты и прежние представления об анти-мифологичности римского мышления. Огромное влияние красочных, прошедших литературную обработку греческих мифов затмило собственные архаичные римские мифы, чей истинный смысл во многом стал непонятен даже римским авторам, которые пытались дать им рациональную интерпретацию. В итоге древние мифы оказались тесно связанными с римской историей, что породило особый «римский миф» — веру в то, что самими богами Риму предназначено править миром. Отсюда следовало убеждение в особой религиозности римлян, которая была важнейшим элементом их самовосприятия.

Религиозной жизнью республиканского Рима руководил сенат (затем — император). Основная ответственность за отношения с богами ложилась на плечи консулов и других магистратов. Краеугольным камнем римской религиозно-­политической организации являлось право ауспиций — право магистратов в сфере своей компетенции выяснять через гадания волю богов. Жрецы выступали в качестве консультантов по вопросу о том, как лучше построить отношения с богами. Общественных жреческих должностей было немного — в конце Республики около 150 (на 4 млн граждан), особого жреческого сословия не сложилось. Большинство жрецов имело чисто религиозные обязанности. Лишь две жреческие коллегии (понтифики и авгуры) обладали определенным политическим влиянием. Имущество жреческих сообществ, включая земельные владения, как и богатства храмов, являлось частью общественного фонда. Римским храмам, в отличие от греческих и восточных, было запрещено дарить землю.

Кризис гражданской общины (полиса) определил кризис (или трансформацию) римской религии, поскольку поставил гражданина перед необходимостью индивидуального выбора, что обусловило большую популярность восточных религий в конце Республики — начале Империи. Постепенно римская полисная религия, объединявшая гражданина и общество, распалась на официальную и народную. Появился императорский культ. Официальная религия поддерживалась императорами как наследие славного прошлого, являясь частью политической культуры, а не живой веры. Религией римской державы стал конгломерат различных языческих религиозных систем, в котором собственно римская религия занимала всё меньшее место. Именно с таким симбиозом столкнулось усиливающееся христианство, именуя своего противника римской религией.

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