КВИНКВЕННАЛИИ (лат. ludi quinquennales ‒ пятилетние игры)

В древнем Риме игры, устраиваемые по обету через пять лет после какого-либо события.

В раннюю эпоху во время бедствий или затруднительного положения государства сенат предписывал высшим магистратам – диктатору , консулам или преторам – дать обет Юпитеру устроить в честь него игры. Формулу обета произносил великий понтифик, а магитсрат повторял за ним, обещая, что если события сложатся так, как хотят римский сенат и народ, то будут проведены игры в честь Юпитера, а все боги получат дары из государственных средств, кто, где и когда бы ни устроил эти игры. К этому обету добалялась условие, чтобы в государстве в ближайшие пять лет все было благополучно. Пятилетний срок, скорее всего, возник по аналогии с люстром. Иногда такие обеты давались полководцем на поле боя. Эти игры давались однократно, но при особенно благоприятных обстоятельствах председательствующий на них мог решить их возобновить во второй и даже в третий раз; иногда они становились ежегодными. После знакомства римлян с греческой культурой, в состав этих игр вошли музические и гимнастические состязания. Особые квинквенналли справлялись в честь Цезаря за его заслуги перед государством, в честь победы Октавиана при Акции и в честь самого Августа, их проводил Ирод Великий в Иерусалиме. Актийские игры были прекращены Калигулой , но позже возрождены Нероном.

Иллюстрация :

Pompa circensis. IV в. н.э.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев