КОЛУМБАРИЙ (лат. columbarium, голубятня от columbus, голубь)

В древнем Риме тип гробницы для погребения урн с прахом.

Изначально этим словом обозначалась голубятня, иногда они были большими сооружениями, похожими на башни, где места для гнездования шли рядами. Древнейшие колумбарии находятся в Южной Этрурии. Позже это слово стало обозначать тип гробницы в Риме позднереспубликанского и императорского времени. В этих гробницах, полностью или частично расположенных под землей, имелись углубления (loculi) для сосудов с прахом, так же расположенных рядами; это обеспечивало сравнительно недорогие, но достойные похороны для небогатых людей. Ниши можно было идентифицировать по надписям или по небольшим мемориальным бюстам или мраморной урне.

Самые большие колумбарии, вмещавшие останки тысяч покойных, были построены при Юлиях-Клавдиях для императорских вольноотпущенников и рабов (например, римские колумбарии вольноотпущенников Августа и Ливии на Аппиевой дороге). Сооружения меньшего размера строились для членов коллегий, погребальных сообществ или для отдельных семейств. Колумбарии часто встречаются в крупных городах с высокой концентрацией населения; кроме Рима, они обнаружены в Неаполе, Катане и других городах.

Иллюстрация :

Колумбарий у могилы Сципионов. Рим, Аппиева дорога.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев