ДРЕВНИЙ РИМ

ДРЕВНИЙ РИМ - античная цивилизация в Италии и Средиземноморье с центром в Риме .

Основу ее составила городская община (лат. civitas) Рима, постепенно распространившая свою власть, а затем и свое право на все Средиземноморье. Будучи изначально небольшим полисом , Рим к сер. III в. до Р. Х. подчинил Италию, к сер. II в. до Р. Х. превратился в мощную средиземноморскую державу, а ко времени Рождества Христова стал огромной империей, вобравшей политическое и культурное наследие мн. древних цивилизаций Средиземноморья.

История

Д. Р. подразделяется на 6 периодов: царство (VIII-VI вв. до Р. Х.); ранняя республика (кон. VI-III в. до Р. Х.); поздняя республика (II-I вв. до Р. Х.); ранняя империя, или принципат (кон. I в. до Р. Х.- II в. по Р. Х.); кризис III в. по Р. Х., приведший к временному распаду империи; поздняя империя, или доминат (кон. III-V в. по Р. Х.).

Население Италии I тыс. до Р. Х.

Древнейшим населением Апеннинского п-ова были лигуры. В нач. I тыс., с наступлением железного века, пришлые индоевроп. племена италиков и иллирийцев постепенно вытеснили лигуров на северо-запад Италии. В этот период возникают поселения городского типа (oppida; культура Виллановы X-VIII вв.). О путях и времени проникновения италиков на полуостров единого мнения нет. Греки впервые попали в Италию в посл. трети II тыс. С VIII в. развивалась греч. колонизация Юж. Италии и Сицилии. В Италии греки основали такие города, как Кумы, Локры, Сибарис, Кротон, Регий, Посейдония, Тарент, Метапонт, Неаполь; на Сицилии - Наксос, Сиракузы, Мегара, Гела, Акрагант. Освоенный ими регион получил название «Великая Греция». В VI - нач. V в. греки воевали с этрусками в Италии и с карфагенянами на Сицилии. В нач. V в. карфагеняне и этруски договорились о совместных действиях против греков. Несмотря на это, сицилийские греки в 480 г. нанесли поражение карфагенянам в битве при Гимере, а в 474 г. разбили этрусков в морском сражении при Кумах. В V-IV вв. на Паданской низменности обосновались кельт. племена (их лат. название - Galli, галлы). К I в. в результате завоевания Италии Римом и ее романизации сложилась единая италийская народность, языком к-рой стала латынь.

Царский Рим (753-510 гг. до Р. Х.)

Согласно традиции, Рим был основан 21 апр. 753 г. Древнейший Рим был одним из городов Лация, области к югу от Этрурии. Как и др. лат. города, он возник в результате синойкизма, т. е. слияния неск. поселений. В VIII в. 30 городов образовали Латинский союз во главе с г. Альба Лонга. Согласно преданию, основателем Альбы Лонги был Асканий Юл, сын троянского союзника Энея, прибывшего в Италию морем после падения Трои. Внуки 14-го царя Альбы Лонги Нумитора, братья-близнецы Ромул и Рем, основали на Палатинском холме на берегу Тибра новый город и назвали его Roma (Рим). В ссоре Ромул убил брата и стал 1-м рим. царем (753-717). С именем Ромула традиция связывает римско-сабинский синойкизм, распределение населения Рима по 30 куриям, расширение рим. владений за счет соседних племен латинов и сабинов, победу над Вейями и создание личной царской охраны из 300 целеров. Возможно, Ромул был убит родовыми старейшинами. 2-й царь, Нума Помпилий (716-673), в противоположность Ромулу был миротворцем. Он распустил отряд целеров, обожествил Ромула под именем Квирин, учредил культы богов, создал ремесленные и жреческие коллегии, установил торговые дни - нундины. Преемник Нумы Тулл Гостилий (673-641) разрушил Альбу Лонгу и переселил ее жителей в Рим, также был убит. Анк Марций (641-616) удачно воевал с латинами, сабинами и вольсками, построил 1-й деревянный мост через Тибр, расширил территорию Рима, основал в устье Тибра 1-ю рим. колонию - Остию и завладел соляными варницами (т. н. салинами). Тарквиний I Древний (616-578), выходец из Этрурии, прославился строительной деятельностью. Согласно преданию, при нем замостили камнем и начали застраивать форум, возвели 1-й Большой цирк между Палатином и Авентином, подготовили место для храма Юпитера на Капитолии (построен при Тарквинии II Гордом, внуке Тарквиния I), начали возводить городские укрепления, соорудили канализацию. После убийства Тарквиния Древнего воцарился Сервий Туллий (578-534). Он успешно воевал с Вейями и др. этрусскими городами, обнес Рим мощной оборонительной стеной и провел серию реформ. 7-й царь - Тарквиний II Гордый (534-510), зять Сервия Туллия, убивший его. Он вел многочисленные войны, но как тиран был изгнан из Рима вместе с потомством. После этого в Риме была установлена республика (от res publica - общее дело).

Сведения о ранней истории Рима, в т. ч. даты, основаны на позднейшей рим. историографической и лит. традиции. Но с сер. XX в., в ходе научных исследований, ранняя история Рима получила надежную опору в данных археологии. Выяснилось, что латины в нач. I тыс. заселили Палатинский холм и Эсквилин, а сабины несколько позднее - Квиринал, Виминал (остатки хижин на Палатине датируются VIII в.). Древнейшие памятники материальной культуры, обнаруженные на территории Рима,- фрагменты греч. керамики и погребальный инвентарь - восходят к XIV-IX вв. К VII в. произошло слияние родовых общин: объединились жители Палатина и Эсквилина, а также долины Субуры; затем к ним присоединились сабины с Квиринала и этруски с Целия. Центром объединенной общины стала крепость на Капитолии с храмом Юпитера. Обитатели древнейшего Рима занимались земледелием, скотоводством и промыслами (охота, рыболовство, добыча соли). Население делилось на 3 родоплеменные трибы (тиции, рамны и луцеры), 30 курий и 300 родов. Члены рода обладали коллективной собственностью на землю, имели родовое кладбище и свой культ. Численность родичей могла быть довольно значительной. Так, род Клавдиев в VI в. насчитывал 5 тыс. лиц муж. пола (в т. ч. клиентов (clientes - зависимые люди)). Рим. общину возглавлял сенат из 300 членов (senatus, от senex - старик), т. е. совет старейшин. Дела, к-рые обсуждались сенатом, для принятия окончательного решения выносились на рассмотрение куриальных комиций - народных собраний, созывавшихся по куриям. В царский период в комициях выбирали царя (rex), к-рому принадлежала вся полнота исполнительной (военной и гражданской) и судебной власти, а также пост верховного жреца. Атрибуты царской власти (пурпурный плащ, золотая диадема, скипетр с орлом и трон из слоновой кости, т. н. курульное кресло) римляне заимствовали у этрусков. Почетный конвой царя состоял из 12 ликторов - телохранителей, обычно выступавших впереди царя с фасциями в руках (fasces - пучки прутьев с топором в середине, символизировавшие власть над телом и жизнью граждан). Рим. гражданская община (populus Romanus) изначально пополнялась за счет переселенцев, к-рых распределяли по куриям. Но при Анке Марции, когда иссякли резервы общинного земельного фонда (ager publicus), доступ новых членов в общину был закрыт. Произошла фиксация 2 сословий - привилегированных патрициев (patricius - сын знатного отца), обладавших доступом к ager publicus и правом участвовать в куриальных комициях, и увеличивавшегося числа плебеев (от plere - наполнять), которые стояли вне рим. родовой организации.

Мн. плебеи, нек-рые разорившиеся патриции и вольноотпущенники переходили под защиту и покровительство могущественных патрициев, становились их клиентами, членами рода своего патрона, и во всем ему подчинялись. Отношения патроната-клиентелы на протяжении веков считались в Риме священными и нерушимыми. Патрицианские роды делились на патриархальные семьи (familiae) во главе с домовладыками. Власть домовладыки (pater familias) внутри семьи была абсолютной: по отношению к домочадцам pater familias обладал «правом жизни и смерти». Последние рим. цари использовали плебс как политический противовес патрициям. Сервий Туллий провел военную реформу и поделил все муж. население (и патрициев и плебеев) на 6 имущественных классов (цензы 5 классов составляли соответственно 100, 75, 50, 25 и 11,5 тыс. медных ассов). Все бедняки, единственное достояние к-рых заключалось в их детях, составили 6-й класс пролетариев (от proles - потомство). Каждый класс поставлял в войско определенное число центурий (сотен). Сервий Туллий также ввел новый вид народного собрания - центуриатные комиции, наряду с патрициями в них участвовали и плебеи. Хотя число людей в комициях колебалось от неск. десятков (1-й класс) до неск. тысяч (пролетарии), каждая центурия имела 1 голос. Представители высших цензовых классов обладали большинством голосов в комициях. Центуриатные комиции вскоре оттеснили собрания по куриям на 2-й план. Сервий Туллий также разделил территорию Римского гос-ва на 21 трибу (к 241 г. их стало 35; 4 трибы были городскими, остальные - сельскими). Реформы Сервия Туллия нанесли удар по обычаям родо-племенных отношений. Началось постепенное включение плебеев в состав рим. гражданской общины (civitas). Усиление публичной власти сопровождалось расширением роли царя, превратившегося в аналог греч. тиранов. Это привело к недовольству в среде аристократии. В 510 г. в результате заговора царь Тарквиний II был свергнут и изгнан из Рима; было установлено республиканское правление. Власть перешла к ежегодно переизбиравшимся магистратам. Первоначально это были 2 претора, а позднее 2 консула, к-рые, обладая высшей исполнительной (прежде всего военной) властью, унаследовали нек-рые атрибуты высшей власти: курульное кресло, тогу с пурпурной каймой (toga praetexta) и почетный конвой.

Борьба патрициев и плебеев

Свержение царской власти обнажило существенные социальные противоречия внутри рим. civitas, прежде всего несбалансированность прав и интересов 2 ее основных групп - патрициев и плебеев. Сервий Туллий включил плебеев в состав войска, но все командные должности остались в руках патрициев. Кроме того, плебеи платили военный налог (трибут), от к-рого патриции были освобождены. В знак протеста в 494 г. плебеи совершили т. н. 1-ю сецессию - ушли из города на Священную гору в 4,5 км к северу от Рима. Патрициям пришлось пойти на уступки. Были учреждены должности плебейских трибунов (сначала 2, позже 10), защищавших их интересы, обладавших правом законодательной инициативы и правом veto на любое решение патрицианских магистратов.

Все попытки разрешения аграрного вопроса встречали сопротивление патрициев. Консул 486 г. Спурий Кассий Висцеллин выступил с предложением раздать плебеям и лат. союзникам Рима земли, завоеванные у племени герников, а также часть незаконно оккупированных общинных земель. Закон был одобрен сенатом, но так и не реализован, а его автора вскоре обвинили в стремлении к царской власти и сбросили с Тарпейской скалы. В 454 г. плебейский трибун Луций Ицилий добился раздачи плебеям участков общественной земли в районе Авентинского холма. В 451 г. под давлением плебеев сенат санкционировал создание комиссии из 10 чел. (т. н. децемвиры) с чрезвычайными полномочиями сроком на год для кодификации законов (до тех пор патриции в судах произвольно толковали нормы обычного права). 2-я подобная комиссия была создана в 449 г. во главе с Аппием Клавдием, но ее предвзятые решения спровоцировали 2-ю сецессию. Плебеи вновь удалились на Священную гору и добились новых уступок, получив право апелляции к народному собранию. Одновременно на форуме были выставлены выгравированные на 12 бронзовых досках «Законы XII таблиц», ставшие 1-й письменной фиксацией рим. права.

В том же 449 г. были приняты законы Валерия-Горация (их авторы - консулы Луций Валерий Потит и Марк Гораций Барбат), к-рые подтвердили личную неприкосновенность плебейского трибуна, его право апелляции и сделали обязательными для патрициев постановления плебейских собраний (плебисцитов). В 445 г. был отменен запрет на браки между патрициями и плебеями (закон Гая Канулея), затем учрежден пост плебейских военных трибунов с консульской властью. В 443 г. сенат ввел должность цензоров, к-рую могли занимать только патриции. Цензоры составляли цензовые списки граждан и осуществляли контроль над гос. финансами (в 409 плебеям было разрешено занимать должность квесторов). В 385-384 гг. патриций Марк Манлий Капитолин возглавил движение плебеев против долговой кабалы, но также был обвинен в стремлении к тирании и сброшен с Тарпейской скалы. В 367 г. были приняты законы Лициния-Секстия (плебейские трибуны Гай Лициний Столон и Луций Секстий Латеран), по к-рым плебеи получили возможность владеть землями из ager publicus, а также был реорганизован порядок уплаты процентов по плебейским долгам. С этого же времени 1 из консулов обязательно должен был быть плебеем. В дальнейшем плебеи добились новых успехов. В 356 г. они получили допуск к должности диктатора, в 351 г.- цензора, в 337 г. - претора. Аграрный вопрос был отчасти разрешен благодаря колонизации: в 334-287 гг. в разные области Италии было выведено 18 рим. колоний. В 326 г. по закону консулов Гая Петелия Либона Визола и Луция Папирия Курсора долговое рабство для рим. граждан и членов их семей было отменено. В 312 г. цензор Аппий Клавдий Цек ввел в состав сената потомков вольноотпущенников и позволил голосовать в сельских трибах безземельным плебеям, занимавшимся ремеслом и торговлей. В 304 г. эдил Гней Флавий обнародовал сборник юридических и процессуальных формул, дополнявших законы XII таблиц. В 300 г. плебеи были допущены к участию в жреческих коллегиях авгуров и понтификов. В 287 г. законом диктатора Квинта Гортензия было установлено, что решения плебейских собраний имеют силу законов и являются обязательными для всех граждан. Это событие принято считать завершением борьбы патрициев и плебеев.

Завоевание Италии и образование римско-италийского союза (кон. VI - сер. III в. до Р. Х.)

Оформление рим. государственности сопровождалось непрерывными войнами с соседями - латинами, этрусками и италиками. Уже в царский период территория Рима расширилась за счет соседних общин. Завоеваниям сопутствовало основание колоний. На рубеже VI и V вв. Рим занял доминирующее положение в Лации. Изгнание Тарквиния II спровоцировало войну с этрусками (510-507). Потерпев поражение, римляне уступили этрускам земли на правом берегу Тибра и выдали все свое вооружение. На протяжении V в. римляне и латины с переменным успехом воевали против этрусков, вольсков, эквов и сабинов. Особенно упорными были войны с этрусским г. Вейи (483-474, 445-425, 406-396). В 396 г. диктатор Марк Фурий Камилл захватил Вейи и разрушил их.

С нач. IV в. наиболее крупной угрозой Риму стали кельт. (галльские) племена, расселившиеся в V в. в Сев. Италии (обл. Цизальпинская Галлия). В июле 390 г. галлы разгромили римлян, после чего заняли и сожгли Рим. Римляне были вынуждены заплатить галлам выкуп. После 390 г. галлы неоднократно вторгались в Лаций, но римляне отражали их набеги. В 348 г. был заключен дружественный договор с Карфагеном. К сер. IV в. Рим покорил Юж. Этрурию и стал сильнейшим государством Италии. В ходе 1-й Самнитской войны (343-341) была присоединена значительная часть Кампании, что вызвало недовольство латинов и привело к войне 340-338 гг. После победы Рима некоторые древние полисы сохраняли автономию и получали всю полноту прав в Риме; остальным был дарован статус лат. союзников с имущественными правами в Риме в полном или неполном объеме. Если латин переселялся в Рим, он получал римское гражданство. Кампанские полисы получили римское гражданство без права голосовать в комициях. В результате 2-й и 3-й Самнитских войн (327-304, 298-290) римляне добились победы над самнитами и их союзниками - этрусками, вольсками, эквами, умбрами и др. племенами Центр. Италии. Самнитская федерация была распущена, а общины стали рим. союзниками и получили лат. гражданство, их земли пополнили ager publicus. Вся Центр. Италия попала под рим. контроль.

Серьезным испытанием для растущего римско-италийского союза стала Пиррова война (280-272). Греч. г. Тарент, вступивший в конфликт с Римом, призвал на помощь царя Пирра I Эпирского. Пирр с армией высадился в Таренте, нанес поражение римлянам и начал продвижение в Центр. Италию. На сторону царя перешли все греч. города, племена луканы и самниты. Однако, несмотря на ряд успехов, Пирру так и не удалось добиться окончательной победы над Римом. Потери римлян восполнялись новыми мобилизациями, а армия Пирра постепенно слабела. Вынужденный вести войну одновременно в Италии против Рима и на Сицилии против Карфагена, Пирр был побежден и увел из Италии остатки своих сил. После гибели Пирра в 272 г. Тарент капитулировал, и вскоре весь Апеннинский п-ов оказался под властью Рима.

Завоеванная Римом Италия первоначально представляла собой конфедерацию полисов, каждый из которых заключал с Римом союзный договор на особых условиях. Союзники Рима лишались права на самостоятельную внешнюю политику, уступали римлянам часть своих земель и принимали на себя обязательства выплачивать Риму установленные денежные суммы, направлять в рим. армию вспомогательные контингенты. Римляне создали внутри конфедерации иерархию союзных общин, в которой каждая категория союзников обладала определенным статусом. Некоторые общины Лация получили самоуправление и права рим. гражданства (муниципии высшего ранга). Мн. города пользовались самоуправлением и имущественными правами рим. гражданства (муниципии низшего ранга). Большинство др. полисов в Лации, Этрурии, греч. Юж. Италии рассматривались как формально суверенные союзники Рима. В структуру конфедерации входили также колонии рим. и лат. права, пользовавшиеся самоуправлением. На низшей ступени в конфедерации стояли общины, которые заключили с Римом неравноправные договоры и пользовались ограниченным самоуправлением под надзором римских префектов (апулийские, самнитские, сабелльские и галльские племена).

Борьба Рима и Карфагена (264-201 гг. до Р. Х.)

Рим. экспансия в Италии столкнулась с интересами Карфагена, власть к-рого в то время простиралась на земли Сев.-Зап. Африки, юг Пиренейского п-ова, большую часть Сицилии, Сардинию, Корсику и Балеарские о-ва. Объектом соперничества держав стала Сицилия. Долгое время Рим и Карфаген сохраняли мирные отношения, к-рые регулировались договорами 508, 348, 306 и 279 гг., однако по мере укрепления римлян в Юж. Италии отношения обострялись, и в 272 г. у Тарента произошло 1-е столкновение.

В 264 г. Рим начал открытую войну, высадив свою армию на Сицилии. 1-я Пуническая война (264-241) шла с переменным успехом на о-ве Сицилии и на море. Карфагеняне совершали нападения на побережье Италии; римляне в 256-255 гг. предприняли экспедицию в Африку, к-рая, однако, закончилась их поражением. Наконец, в 241 г., одержав победу на море у Эгатских о-вов, римляне принудили Карфаген к выгодному для себя миру. По договору Карфаген лишался владений на Сицилии и Липарских о-вах, выплачивал контрибуцию в 3,2 тыс. талантов (ок. 84 т серебра) и освобождал рим. пленных. В 238 г., воспользовавшись внутренней смутой в Карфагене, римляне присоединили Сардинию и Корсику. В 232-222 гг. римляне контролировали Цизальпинскую Галлию.

Карфаген быстро оправился от поражения. В 237-226 гг. карфагеняне завоевали большую часть Иберийского п-ова, основали г. Нов. Карфаген (ныне Картахена) и по договору с Римом установили границу сфер влияния по р. Ибер (ныне Эбро). Карфагенскую военную партию, стремившуюся к реваншу, возглавила семья полководца Гамилькара Барки. К 220 г. во главе карфагенских владений в Иберии встал сын Гамилькара Ганнибал, который начал интенсивную подготовку к новой войне с Римом.

Поводом к началу 2-й Пунической войны (218-201) стал захват карфагенянами в 219 г. Сагунта (южнее устья Эбро), союзного римлянам. В 218 г. Ганнибал, пройдя с войском Галлию и Альпы, вторгся в Италию с севера. Он одержал ряд побед над римлянами, а в 216 г. при Каннах полностью уничтожил рим. сухопутное войско. Успехи карфагенян поставили на грань распада римско-италийскую конфедерацию; мн. полисы, особенно на юге Италии (в т. ч. Капуя), племена Цизальпинской Галлии перешли на сторону Ганнибала. Союзниками Карфагена выступили Македония, Сиракузы и др. города Сицилии и Сардинии. Однако Ганнибал так и не решился осадить Рим. Он предложил римлянам заключить мирный договор, но его попытки начать переговоры были отвергнуты. Сенат принял решительные меры для продолжения борьбы. В результате мобилизации всех мужчин, способных носить оружие, было сформировано новое войско (в т. ч. из осужденных преступников, должников и рабов). Борьбу с Ганнибалом в Италии возглавили консулы Квинт Фабий Максим и Марк Клавдий Марцелл , к-рые повели войну на изматывание противника.

Дальнейшие боевые действия велись с переменным успехом одновременно в Юж. Италии, Иберии и на Сицилии. В 212-211 гг. римляне осадили Капую и принудили город к сдаче. Пытаясь помочь осажденным, Ганнибал предпринял демонстративный поход на Рим, его войска грабили окрестности города, но реальных успехов не добились. После сдачи Капуи италийские полисы постепенно начали переходить обратно на сторону Рима. В 207 г. брат Ганнибала Гасдрубал предпринял еще один поход через Альпы в Италию на помощь Ганнибалу, но его армия была разбита римлянами при Метавре. Ганнибал был заперт в Бруттии (Юж. Италия) и держался там до 203 г., после чего эвакуировал остатки своих сил в Африку. В 213-211 гг. после долгой осады римляне взяли штурмом Сиракузы и вскоре овладели всей Сицилией. Борьба за Иберию продолжалась до 206 г. и также окончилась победой римлян во главе с Публием Корнелием Сципионом. В 204-202 гг. рим. армия Сципиона высадилась в Африке и создала угрозу для Карфагена. Вызванный из Италии Ганнибал был разбит Сципионом в 202 г. в битве при Заме. Карфагеняне запросили мира и согласились со всеми условиями, продиктованными римлянами. По мирному договору 201 г. Карфаген утратил все заморские владения и почти весь военный флот, выдал римлянам заложников, перебежчиков, беглых рабов и пленных, потерял право вести войну без разрешения Рима и должен был выплатить контрибуцию в размере 10 тыс. талантов в течение 50 лет. Карфаген превратился в зависимое от Рима гос-во. В 197 г. на бывш. карфагенских территориях были созданы 2 рим. провинции: Испания Ближняя и Дальняя.

Экспансия в Средиземноморье во II в. до Р. Х.

Сразу после окончания 2-й Пунической войны Рим вмешался в конфликт Македонии и коалиции греч. гос-в (Пергам, Родос, Византий, Афины), поддержав последнюю. В качестве причины нападения на Македонию римляне выдвинули факт поддержки македонцами Карфагена в предыдущие годы. Осенью 200 г. рим. армия впервые высадилась на Балканском п-ове и вторглась на территорию Македонии. Тогда же римляне привлекли на свою сторону Этолийский и Ахейский союзы греч. полисов. В 197 г. в битве при Киноскефалах (Фессалия) проконсул Тит Квинкций Фламинин разбил македон. армию царя Филиппа V. По мирному договору Македония лишалась права начинать войны без ведома Рима, отказывалась от всех своих иноземных владений, выплачивала Риму контрибуцию, сокращала армию до 5 тыс. чел. и оставалась без военного флота. Положение Македонии стало таким же, как и у побежденного ранее Карфагена. В 196 г. на Истмийских играх в Коринфе Фламинин от имени сената объявил о даровании грекам свободы, что вызвало в Греции всеобщий энтузиазм.

Следующий удар римляне нанесли по вост. царству Селевкидов, к-рое также имело противоречия с новыми греч. союзниками Рима. Уже в 197 г. в ответ на просьбу Родоса о помощи рим. сенат потребовал от царя Антиоха III освобождения занятых им ранее греч. городов, на что тот ответил отказом. В 192 г. Антиох III начал военные действия на Балканах, занял Эвбею и Фессалию, однако в 191 г. потерпел поражение от римлян в битве у Фермопил и вынужден был оставить Грецию. Римляне переправились в М. Азию, после чего осенью 190 г. произошло решающее сражение при Магнесии, где рим. армия Гнея Домиция разгромила главные силы Антиоха. Согласно мирному договору 188 г., царь лишался всех владений на Балканах и в М. Азии, выплачивал Риму контрибуцию в 15 тыс. талантов, выдавал военные суда. Существенные выгоды и территориальные приращения получили союзники Рима Македония, Ахейский союз, Родос и Пергам.

После смерти Филиппа V Македонского (179) его сын и наследник Персей попытался взять реванш за поражение от Рима. Он сформировал коалицию в составе Македонии, Иллирии, Эпира и мн. греч. полисов, недовольных рим. протекторатом. Началась 3-я Македонская война (171-167), в ходе к-рой рим. консул Луций Эмилий Павел разгромил македон. армию в битве при Пидне. После разгрома Персей бежал на о-в Самофракия, но был схвачен и отправлен в Италию, где вскоре умер. Захваченная римлянами казна Македонии оказалась столь велика (более 6 тыс. талантов), что рим. граждане впредь были освобождены от уплаты налогов. В 167 г. римляне разграбили эпирские города и продали в рабство 150 тыс. эпиротов. Македония и Иллирия перешли под прямое управление Рима. Сенатская комиссия разделила их территории на 7 округов.

После присоединения Македонии римляне постепенно ослабили влияние Родоса и Пергама, организовав военно-экономическое давление на эти гос-ва. Растущее недовольство населения Греции и Македонии произволом римлян, а также засильем рим. коммерсантов и ростовщиков вылилось в массовое восстание Андриска (149-148), к-рое было жестоко подавлено. Андриск захвачен в плен и казнен. Македония была преобразована в рим. провинцию, в состав к-рой вошли также греч. города Аполлония Иллирийская и Диррахий (ныне Дуррес, Албания), Ионические о-ва и Эпир. Римляне еще более упрочили свое господство в Греции в результате победы над Ахейским союзом. В 146 г. под командованием консула Луция Муммия они разбили ахейцев в битве на Истме, после чего захватили Коринф - главный город Ахейского союза. Коринф был разрушен до основания, а его жители проданы в рабство. Римляне распустили все греч. полисные союзы и повсюду ввели олигархическое правление, подчинив полисы наместнику Македонии. Номинальную независимость сохранили лишь Афины и Спарта. В том же 146 г., после очередной войны, римлянами был разрушен Карфаген и Сев. Африка (совр. Тунис и Вост. Алжир) превращена в рим. провинцию.

Рим. правление в Испании также постоянно приводило к восстаниям. Уже в 90-х гг. римлянам пришлось бороться с кельтиберами, в 50-х гг.- с лузитанами. Лузитания была окончательно покорена лишь после разгрома г. Нуманция в 133 г.

Во 2-й пол. II в. Рим, не имея достаточных сил и средств для прямого захвата эллинистических гос-в, вмешивался во внутриполитическую борьбу в них. Ослабленный династическими распрями Египет попал в зависимость от Рима. Пергамские цари строго придерживались прорим. политической ориентации. Вост. страны наводняли рим. коммерсанты. В 133 г., после смерти царя Аттала III Филометора, рим. сенат, опираясь на завещание царя, преобразовал территорию Пергама в пров. Асия. Окончательно утвердилось их правление после подавления восстания Аристоника в 132-129 гг. В 120 г. была присоединена Нарбонская Галлия, в 102 г.- Киликия.

В кон. II в. угроза рим. господству возникла в Сев. Африке, где в 117 г. царь Югурта объединил под своей властью всю территорию Нумидийского царства . Несмотря на стремление Рима сохранить разделение Нумидии, в 112 г. Югурта вторично разбил своего брата Адербала, поддержанного Римом, и казнил его. Сенат был вынужден объявить Югурте войну (111-105). Несмотря на ряд неудач, вызванных разложением рим. армии, и на то, что временами нумидийцам почти удавалось вытеснить римлян из Африки, за неск. лет римляне добились победы. В Югуртинской войне прославился рим. полководец плебейского происхождения Гай Марий, создавший наемную армию и ставший одним из политических лидеров Рима нач. I в. В 104-100 гг. он отразил крупное вторжение герм. племен кимвров, тевтонов и гельветов в Нарбонскую Галлию, Испанию и Италию.

Социально-политический кризис и гражданские войны (138-30-е гг. до Р. Х.). Реформы братьев Гракхов

В результате завоевательных войн к нач. 30-х гг. II в. в Италии и на Сицилии резко увеличилось число рабов. Массовое восстание рабов под рук. Эвна на Сицилии (138-132), поражение римлян в Нуманцийской войне в Испании (138-133) выявили глубокий внутренний кризис Римской республики. В цензовых списках 2-й пол. II в. происходило неуклонное уменьшение числа рим. граждан, что сказалось на боеспособности гражданского ополчения. Необходимость реформ стала очевидна для наиболее дальновидных представителей нобилитета. Тиберий Семпроний Гракх, вступивший 10 дек. 134 г. в должность плебейского трибуна, инициировал борьбу за проведение аграрной реформы. Чтобы остановить обезземеливание граждан, он предложил ограничить определенной нормой массивы земли, к-рая может быть арендована у гос-ва частными лицами, и тем самым восстановить земельный максимум, принятый еще законом 367 г. (500 югеров на домохозяина и по 250 югеров на каждого из 2 его взрослых сыновей, всего не более 1 тыс. югеров (250 га) пахотной земли на семью). Излишки земли следовало вернуть государству за денежную компенсацию и из вновь образованного земельного фонда раздавать участки по 30 югеров (7,5 га) безземельным и малоземельным гражданам в наследственную аренду. Участки не подлежали отчуждению, а их владельцы должны были платить небольшой налог. Несмотря на активное противодействие крупных землевладельцев, закон был принят и вступил в силу в 133 г. Для осуществления реформы была учреждена ежегодно переизбираемая комиссия в составе Тиберия, его брата Гая и Аппия Клавдия. Деятельность аграрной комиссии (размежевание, конфискация и передел земель) породила множество конфликтов. Для завершения реформы, а также для собственной безопасности Тиберию было необходимо переизбрание трибуном на следующий год. Чтобы добиться этого, он предложил ряд новых реформ в интересах городского плебса и италийских союзников. Однако в разгар полевых работ крестьяне, главная опора Гракха, не смогли поддержать его на форуме; позиции Тиберия стали ослабевать. Во время выборов на Капитолии произошла стычка между сторонниками и противниками Гракха; Тиберий и еще более 300 чел. погибли, их тела бросили в Тибр. Несмотря на гибель реформатора, аграрный закон остался в силе и комиссия продолжала наделение землей неимущих граждан. К 125 г. число граждан возросло с 319 тыс. до 395 тыс. чел.

Реформаторское движение получило новый импульс в период трибуната Гая Семпрония Гракха, младшего брата Тиберия (с 10 дек. 124). Гай стремился завершить дело брата и отомстить за его смерть. За 2 года своего трибуната Гай сумел реализовать широкую социально-политическую программу, направленную против олигархии. Он добился возвращения аграрной комиссии судебных полномочий, отнятых у нее в 129 г., провел закон о выведении колоний. Была предусмотрена организация 2 колоний в Таренте и Капуе, а также г. Юнония (на месте Карфагена). Закон о строительстве дорог, мостов, гаваней и хлебных амбаров дал работу городской бедноте. Судебные комиссии по делам о вымогательствах из ведения сенаторов были переданы всадникам. Были упорядочены сроки военной службы, введено право апелляции, вооружение отныне поставлялось за счет казны, легионерам выплачивалось жалованье. Была упорядочена рим. монетная система: серебряный денарий разделен на 16 медных ассов. В целом Гай Гракх проводил политику ограничения власти сената и расширения прав комиций. Усилились власть и роль плебейского трибуна, к-рый, обладая правом повторного избрания, сосредоточил в своих руках огромные полномочия, оттеснив на 2-й план даже консулов.

Однако осенью 122 г. Гай Гракх не сумел добиться переизбрания на 3-й срок и сложил полномочия. В сенате и комициях был поднят вопрос о ликвидации колонии Юнония, что привело к ожесточенному столкновению между противниками и сторонниками Гракха на Авентине. Погибли Гай Гракх и более 3 тыс. его сторонников. Аграрная реформа была свернута. В 121 г. была отменена неотчуждаемость наделов; в 111 г. был принят закон плебейского трибуна Спурия Тория, по к-рому все гос. наделы до 500 югеров, полученные гражданами, объявлялись частной собственностью, а переделы прекращались. В результате движения Гракхов появилась партия плебейской демократии - т. н. популяры, противостоявшие нобилитету и оптиматам - партии сената, всадников и др. зажиточных слоев рим. общества. Борьба между оптиматами и популярами (термины позднее ввел в употребление Цицерон), выступления тех и других против засилья нобилитета определили политическую историю Рима следующих десятилетий.

В кон. II в. лидерами популяров были Луций Апулей Сатурнин и Гай Сервилий Главция. Стремясь к власти, они заключили союз с Марием и в 100 г. заняли ключевые должности в гос-ве: Сатурнин был плебейским трибуном, Главция - претором, Марий - в 6-й раз консулом. По представлению Сатурнина был принят закон о наделении ветеранов Мария земельными участками по 100 югеров в Сев. Африке и Трансальпинской Галлии. Попытка Сатурнина и Главции переизбраться на 2-й срок осенью 100 г. привела к столкновению в Риме. Опора лидеров популяров на малоуправляемую городскую толпу у многих вызывала опасение роста насилия в городе. Всадники сплотились вокруг сената. Во время предвыборной кампании уличный сброд забил дубинами насмерть кандидата сенатской партии Гая Меммия. В ответ на это олигархи расправились с популярами. По требованию сената Марий был вынужден ввести в город войска. 10 дек. 100 г. произошел бой на форуме, в ходе к-рого популяры были разбиты, загнаны на Капитолий и сдались. Сатурнин, Главция и множество их сторонников были убиты. Законы Сатурнина были отменены; Марию, к-рый ранее был союзником популяров, пришлось на 3 года уехать в Аcию.

C новой программой реформ в 91 г. выступил плебейский трибун Марк Ливий Друз Младший. В целях демократизации судебной системы он предложил передать судебные комиссии в ведение сената, а в сенаторское сословие ввести 300 всадников. Также предполагались раздачи земель в Кампании и на Сицилии колонистам из числа граждан, восстановление и расширение хлебных раздач, предоставление италикам прав рим. гражданства. Закон не успел вступить в силу и был отменен под давлением всадников, которые могли лишиться своих позиций в судебных комиссиях. В сент. 91 г. Друз был убит в своем доме.

Неудача реформ в пользу италийцев спровоцировала их широкомасштабное восстание - т. н. Марсийскую войну (91-88). Против римлян выступили племена марсов, самнитов и подавляющая часть др. групп населения Центр. и Юж. Италии. Верность Риму сохранили нек-рые союзные общины в Кампании, Умбрия, Этрурия, лат. колонии и греч. приморские города. Сенат отверг предложение восставших немедленно распространить рим. гражданство на все союзные общины. Была образована мятежная италийская федерация со столицей в г. Корфиний, языки самнитский и латынь были объявлены государственными. Война шла с переменным успехом. Несмотря на победы Мария и Суллы над марсами, захват обл. Пицен (рим. полководцы Марий, Луций Корнелий Сулла, Гней Помпей Страбон), римляне потерпели ряд поражений летом 90 г. В Риме было объявлено осадное положение, в армию призвали вольноотпущенников. По инициативе консула Луция Юлия Цезаря был принят закон о даровании прав рим. гражданства всем италийцам, к-рые еще сохранили в тот момент верность Риму. В нач. 89 г. всем жителям Италии предоставили возможность в 2-месячный срок подать заявку о вступлении в число рим. граждан. Новые граждане получали ограниченное право голоса, поскольку их приписывали лишь к 8 из 35 триб. Романизованным племенам Цизальпинской Галлии было даровано лат. право. Эти меры послужили причиной раскола среди восставших. Летом 89 г. римляне привели к покорности Умбрию, Этрурию и Апулию. Корфиний пал, марсы сдались, Сулла на юге нанес ряд тяжелых поражений самнитам, и к концу года восстание было в основном подавлено. Римляне победили, но им пришлось удовлетворить основные требования восставших.

Гражданская война и диктатура Суллы (88-79 гг. до Р. Х.)

В 80-х гг. в результате новой серии завоевательных войн на Востоке, которые принесли богатую добычу и славу полководцам Марию (союзник популяров) и Сулле (лидер аристократов), римлянам отчасти удалось смягчить внутренний кризис в республике. Поводом к войне послужили территориальные захваты понтийского царя Митридата VI Евпатора в М. Азии и на Балканах. Однако уже мобилизация римской армии на войну в 88 г. вызвала соперничество между полководцами и новый раскол римского общества. Партия популяров во главе с трибуном Публием Сульпицием попыталась исключить из состава сената сенаторов-должников. В ответ на отказ сената Сульпиций спровоцировал беспорядки в Риме. В город были введены войска Суллы (консул в 88); Сульпиций был убит, Марий бежал в Африку. Обеспечив т. о. ненадежную стабильность в Риме и Италии, Сулла отправился на Восток. Тем не менее в 87 г. в Риме развивалось противостояние партий. Еще раз произошло столкновение между партиями, в ходе к-рого погибло неск. тыс. чел. В июне 87 г. набранное в зап. провинциях войско Мария и Корнелия Цинны высадилось в Италии и заняло Рим. В результате террора марианцев погибли мн. представители нобилитета во главе с консулом Октавием. Марий стал в 7-й раз консулом (вместе с Цинной), но в янв. 86 г. он умер от лихорадки. Законодательство Суллы было отменено, и сам он объявлен вне закона. Корнелий Цинна (консул в 87-84) фактически стал диктатором Рима. Марианцы провели частичную кассацию долгов и монетную реформу, основали колонию в Капуе, проводили хлебные раздачи. Чтобы сорвать переговоры о разделе власти с Суллой, Цинна стал готовить войско и флот для отправки на Восток. Однако в нач. 84 г. Цинна был убит взбунтовавшимися солдатами. В результате продолжавшейся мобилизации к весне 83 г. в Италии было не менее 100 тыс. солдат (Сулла располагал войском в 30 тыс.).

На Востоке проконсул Маний Аквилий спровоцировал вторжение союзных Риму вифинских войск в пределы Понтийского царства, и началась 1-я Митридатова война (89-84). Понтийский царь Митридат VI весной и летом 88 г. занял почти всю М. Азию и переехал в Эфес; Аквилий был взят в плен и казнен. По приказу царя на всех подвластных ему землях при полной поддержке местного населения в один день были перебиты все «одетые в тогу» (togati), т. е. римляне, италики, а также греки и азиаты, получившие права рим. гражданства, вместе с членами их семей, рабами и вольноотпущенниками - всего до 80 тыс. чел. (Эфесская резня). Затем понтийские войска вторглись на Балканы; зимой 88/87 г. под контролем Митридата оказалась вся Греция (кроме Эпира и Фессалии), а спустя год - Македония. Весной 87 г. Сулла высадился в Эпире и быстро завладел почти всей Грецией, после неск. месяцев осады взял штурмом Афины и разрушил Пирей. В 85 г. он полностью установил контроль над Македонией и Фракией. В 84 г. Сулла вторгся в М. Азию; местные полисы подняли восстание против власти Митридата, и царь запросил мира. По договору царь обязался уйти с захваченных им малоазийских территорий, выдать пленных и перебежчиков, предоставить римлянам 80 кораблей и выплатить 3 тыс. талантов. Все города М. Азии, участвовавшие в отпадении от Рима и в избиении рим. граждан, были обложены контрибуцией в 20 тыс. талантов.

В 83 г. Сулла вернулся с армией в Италию и после неск. месяцев войны стал контролировать Рим и весь полуостров. Партия марианцев была разгромлена; неск. тыс. пленных Сулла приказал перебить на Марсовом поле, памятники побед Мария были уничтожены. Вокруг Суллы сплотились оптиматы, в т. ч. Квинт Цецилий Метелл Пий, Марк Лициний Красс и Гней Помпей. Один из соратников Мария - Квинт Серторий - бежал в Испанию и поднял там антирим. движение среди местных рим. граждан и иберийских племен, к-рое окончательно было подавлено в 72 г. Помпеем.

Гражданская война закончилась установлением режима фактически единоличного правления Суллы, к-рый в нояб. 82 г. по постановлению сената стал диктатором на неопределенный срок и с неограниченными полномочиями. По его приказу на форуме вывесили проскрипционные списки (proscriptiones), в к-рые были внесены имена личных врагов Суллы, марианцев и всех, кто помогали им во время войны. Они были обречены на смертную казнь без права апелляции, их родственники, дети и внуки лишались гражданских прав, имущество конфисковалось. Всего репрессиям подверглись ок. 4,7 тыс. чел., среди них - ок. 40 сенаторов и 1,6 тыс. всадников. Головы казненных сенаторов были выставлены на форуме. Диктатор прекратил практику хлебных раздач и нанес мощный удар по интересам всадников, заменив систему откупов в Асии фиксированными прямыми налогами. Главная цель политики Суллы заключалась в восстановлении олигархического режима, что означало укрепление сената, к-рый должен был вернуть себе роль высшего законодательного, исполнительного и судебного органа. В сенат были введены 300 новых членов, и его численность достигла 600 чел. Полномочия комиций и магистратов были урезаны. Высшим магистратам была оставлена лишь гражданская власть (potestas), военная власть (imperium) передавалась проконсулам и пропреторам, исполнявшим должности наместников в провинциях. Жреческим коллегиям было возвращено право кооптации, и тем самым была упразднена демократическая процедура выборов. Сулла выступил в роли блюстителя «нравов предков», издав закон против роскоши. Местное управление в Италии было передано муниципальным куриям, избираемым на основе имущественного ценза, что способствовало развитию муниципального устройства в Италии и ее романизации (ее границей на севере стала р. Рубикон). В 79 г. Сулла неожиданно для многих сложил с себя полномочия диктатора и ушел на покой; умер на своей вилле под Кумами в 78 г. После его смерти сулланская конституция просуществовала 8 лет (78-70). Формально выступавший с позиций консервативного реформатора, Сулла восстановил олигархическую республику, но объективно, действуя как тиран, подготовил условия для ее окончательного падения и буд. перехода к монархическому принципу управления.

Отмена сулланской конституции, завоевания Помпея на Востоке, заговор Катилины (78 г.- 60-е гг. до Р. Х.)

Оппозиция сулланскому режиму не была уничтожена полностью. Многие из сенаторов не одобряли террора и склонялись к компромиссу с марианцами. Остались фанатичные популяры, стремившиеся вернуть прежние полномочия комициям и плебейскому трибунату. Население Цизальпинской Галлии хотело получить рим. гражданство. Были недовольны лишенные хлебных раздач плебеи, пострадавшие от сулланских конфискаций италийские общины, родственники и потомки тех, кто попали в проскрипционные списки, и политические изгнанники, требовавшие амнистии. В 78 г. оппозицию негласно возглавил Марк Эмилий Лепид. В 77 г. он был направлен в Этрурию для расследования фактов убийств сулланских ветеранов местными жителями, но быстро собрал собственную армию, поднял восстание и отправился на Рим. Однако в битве на Марсовом поле он был разбит и вскоре умер на Сардинии. Его соратник Марк Юний Брут капитулировал под Мутиной (ныне Модена) перед войсками Помпея и был казнен.

В 74-71 гг. Италию потрясло восстание под рук. Спартака, в к-ром приняли участие не только рабы и гладиаторы, но и свободные крестьяне. После неск. лет разорительной войны движение было подавлено усилиями Красса, проконсула Македонии Марка Лициния Лукулла и Помпея, перебросившего свои войска из Испании после победы над Серторием. Спартак погиб, а 6 тыс. пленных были распяты на крестах вдоль дороги из Капуи в Рим.

Летом 71 г. сложилась коалиция Помпея, Красса и противников сулланской конституции, стремившихся к ограничению власти сената. Под давлением больших армий Помпея и Красса сенат признал себя побежденным. Помпей и Красс стали консулами в 70 г. и вскоре провели в жизнь программу союзников: были восстановлены полномочия плебейских трибунов, комициям возвращены их прежние функции, проведена чистка сената (исключены наиболее активные противники Помпея), в Асии была восстановлена откупная система. С этого времени большую роль в рим. политической жизни стал играть Помпей. Его популярность возросла еще более в 67 г., после успешно проведенной операции по очищению Средиземноморья от пиратов, что привело к возобновлению нормального судоходства, оживлению торговли и улучшению снабжения Рима продовольствием.

В 83-82 гг. Рим проиграл 2-ю войну против Митридата, выступившего в союзе с царем Армении Тиграном Великим, и вынужден был эвакуировать свои гарнизоны из Каппадокии. В то же время Тигран Великий осуществил свой план и завоевал большие территории, подчинив себе земли Центр. и Вост. Анатолии, Сирию и Сев. Месопотамию. В 74 г., после смерти последнего вифинского царя Никомеда IV Филопатора, римляне завладели Вифинией, что вновь изменило ситуацию в М. Азии в их пользу. В 74 г. Митридат, обеспокоенный расширением рим. влияния, объявил Риму войну (3-я Митридатова война, 74-64). Наступление Митридата в М. Азии и его осада Кизика закончились провалом из-за уверенных действий консула Луция Лициния Лукулла. Царь отступил в Понт. Осенью 73 г. близ г. Кабиры войско Митридата было разбито и рассеяно, а царь с неск. спутниками вскоре бежал в Армению. Весной 69 г., после отказа царя Тиграна II Армянского выдать римлянам своего тестя Митридата, Лукулл вторгся в Армению по своей инициативе, еще не получив одобрения сената. В битве под Тигранакертом армяне были разбиты; римлянам досталась добыча в 8 тыс. талантов золота и серебра, большие запасы хлеба; все области Сев. Месопотамии южнее Тигра признали власть Рима. Митридат сумел убедить Тиграна в необходимости продолжать войну партизанскими методами. Рим. сенат был недоволен самовольными действиями Лукулла, несмотря на его победы. Тем не менее в 68 г. Лукулл попытался овладеть арм. столицей Артаксатом, но арм. царь неожиданно осадил Тигранакерт, а Митридат поднял восстание в Понте. Римляне были разбиты; Митридат отвоевал свое царство, его конница совершала рейды по Каппадокии и доходила до Вифинии. В 67 г. Лукулл был вынужден отвести все войска в М. Азию.

В этой ситуации главнокомандующим был назначен Помпей. Он заключил союз с парфянским царем Афраатом III, к-рый напал с юга на Армению, а весной 66 г. армия Помпея вторглась на территорию Понтийского царства. В битве при Никополе Помпей разбил Митридата. Тигран Армянский заключил с Римом сепаратный мир, и Митридату пришлось искать спасения в Крыму. По договору с Помпеем Армения лишалась всех завоеваний, уплачивала контрибуцию в 6 тыс. талантов и стала вассалом Рима. Митридат, преданный сыном Фарнаком, покончил с собой в Пантикапее на Боспоре в 63 г. На бывш. территории Понтийского царства были организованы рим. провинции Вифиния и Понт. Также в рим. провинцию была превращена Сирия - ядро бывш. царства Селевкидов. В 63 г. римляне вошли в Иерусалим и вассалом Рима стала Иудея.

В Риме после ликвидации сулланской конституции, в период кампаний Помпея на Востоке, популяры вновь стали нападать на позиции нобилитета. Одним из новых лидеров популяров стал Гай Юлий Цезарь (племянник Мария). В 65 г., занимая пост курульного эдила, он демонстративно восстановил на Капитолии победные знаки и изображения Мария, снесенные по приказу Суллы. Для противодействия возможным притязаниям Помпея на единоличную власть популяры заключили союз с Крассом, за к-рым стояли всадники, привлекли к себе группу плебеев под предводительством Луция Сергия Катилины. В нач. 65 г. Катилина планировал совершить в Риме переворот с целью добиться кассации долгов и возобновления проскрипций сулланских времен. Красс должен был быть провозглашен диктатором, а Цезарь - его заместителем (1-й заговор Катилины). План остался нереализованным, но заговорщики не отказались от замысла. Консулом 63 г. был избран Марк Туллий Цицерон, к-рого нобилитет пытался противопоставить растущему влиянию Красса и Цезаря. Цицерон был сторонником идеи «согласия сословий» (concordia ordinum), пытался совместить единоличную власть, олигархию и демократию. Катилина намеревался пройти в консулы на 62 г., а если это не удастся, то захватить власть силой; в Этрурии его сообщник Гай Манлий набирал войско из ветеранов Суллы (2-й заговор Катилины). Цицерон , своевременно узнавший о заговоре, добился от сената чрезвычайных полномочий. В день консульских выборов Марсово поле было оцеплено вооруженными людьми, так что заговорщикам не удалось вмешаться в ход голосования. Катилина проиграл. 7 нояб. 63 г. наемные убийцы безуспешно попытались проникнуть в дом Цицерона. На следующий день Цицерон созвал сенат в храме Юпитера Статора и произнес речь (1-я катилинария) с обвинениями в адрес присутствовавшего на заседании Катилины. Сенат объявил Катилину и его сообщников вне закона и направил против них армию. Арестованные в Риме сторонники Катилины были изобличены в измене и 5 дек. казнены. Катилина во главе небольшого отряда попытался пробиться через Апеннины в Галлию, но в янв. 62 г. был настигнут войсками и погиб в бою.

1-й триумвират, завоевание Галлии Цезарем (60-50-е гг. до Р. Х.).

В кон. 62 г. в Италию вернулся Помпей. Он распустил свои легионы и направился в Рим лишь с небольшой свитой. Несмотря на эту демонстрацию легитимизма, он вскоре оказался в политической изоляции; аграрный законопроект в пользу его ветеранов был провален. Выходом для Помпея в сложившейся ситуации было участие в негласной антисенатской коалиции (триумвирате), к-рая оформилась летом 60 г., когда в Рим из Испании вернулся Цезарь. Занимая должность наместника Испании Дальней, Цезарь поправил свои финансовые дела, снискал военную славу. Цезарь и Помпей заключили политическое соглашение, скрепленное женитьбой Помпея на дочери Цезаря Юлии. 3-м участником коалиции стал Красс. Согласно их договору, Цезарь должен был получить консульство, а после него - наместничество. Помпей сохранял за собой контроль над вост. провинциями, его ветераны наделялись землей. Крассу триумвират гарантировал защиту финансовых интересов всадников в Асии.

Консулами 59 г. стали Цезарь и ставленник оптиматов Марк Кальпурний Бибул, к-рый не смог противостоять инициативам Цезаря, поддержанным др. триумвирами. Сенат отклонил аграрный законопроект, все распоряжения Помпея на Востоке. Но Цезарь внес пакет законопроектов в комиции, Помпей мобилизовал своих ветеранов, после чего все предложения были одобрены; аграрная комиссия во главе с Помпеем и Крассом приступила к работе. Консул Бибул полностью устранился от участия в делах, и Цезарь на время фактически стал единоличным правителем Рима. Сводя счеты с проигравшими оптиматами, триумвиры удалили Цицерона в изгнание. С 58 г. Цезарь получил на 5 лет пост наместника Цизальпинской и Нарбонской Галлий, Истрии и Далмации и 3 легиона.

Весной 58 г. Цезарь начал завоевание Центр. и Сев. Галлий. Поводом к войне послужила попытка мигрирующего племени гельветов пройти по территории рим. провинции. Цезарь заставил эдуев признать власть Рима, инспирировал коллективную просьбу галлов о помощи против царя германцев Ариовиста, разбил его и преследовал до Рейна. Вся Центр. Галлия признала рим. протекторат. В 57 г. Цезарь покорил белгов и под власть Рима перешла Сев. Галлия. В 56 г. подчинил аквитанов. Дальнейшие действия Цезаря были направлены уже в основном на удержание завоеванных областей. Весной 55 г. герм. племена узипетов и тенктеров вторглись в Галлию через Рейн. Цезарь разгромил их и затем совершил поход за Рейн в области свевов и сугамбров. Осенью 55 г. он произвел разведывательную высадку в Британии, а спустя год переправил на остров главные силы. Однако его попытка утвердиться в Британии была прервана из-за необходимости удерживать огромную галльскую территорию. В кон. 54 г. началось великое галльское восстание. Галлы были недовольны поборами, грабежами и реквизициями; в результате резни погибло много римлян и италиков. Несмотря на решительные репрессивные меры Цезаря, восстание различных племен продолжалось и достигло пика в 52 г., когда его возглавил царь арвернов Верцингеториг. Цезарь потерпел поражение под Герговией, его войска сильно страдали от партизанской войны. Летом 52 г. борьба основных сил римлян и галлов сосредоточилась вокруг крепости Алезии, осажденной Цезарем. Все попытки галльского ополчения деблокировать город извне провалились. В конечном счете осенью 52 г. голод заставил защитников крепости капитулировать; Верцингеториг был взят в плен, и движение в Галлии скоро сошло на нет. Огромная добыча стала поступать в Италию уже в первые годы галльской войны, так что вскоре золото в Риме на четверть упало в цене.

В апр. 56 г. по инициативе Цезаря триумвиры встретились в Луке (Этрурия). Их сопровождала огромная свита, состоявшая из более чем 200 сенаторов и множества клиентов. Было подтверждено единство триумвиров, и был произведен новый раздел сфер интересов. Проконсульские полномочия Цезаря в Галлии были продлены еще на 5 лет. Помпей и Красс становились консулами 55 г., после чего каждый из них получал наместничество на 5 лет: Помпей в Испании и Африке, Красс - в Сирии. В 54 г. Красс, собравший 7 легионов, начал поход против Парфии. Римляне заняли ряд городов в Сев. Месопотамии. В 53 г. Красс с главными силами начал наступление на Ктесифон, но попал в западню. В битве при Каррах римляне потерпели поражение; Красс попытался вступить в переговоры, но был вероломно убит.

Между 54 и 51 гг. Помпей был единоличным правителем гос-ва. Постепенно сложился его союз с партией оптиматов, противостоявшей растущему престижу Цезаря. В 57 г. был возвращен из изгнания идеолог оптиматов Цицерон. Получив власть проконсула и необходимые средства, Помпей добился улучшения снабжения Рима продовольствием. Весной 52 г. для пресечения анархии в Риме Помпей впервые в истории был избран консулом без коллеги, т. е. фактически диктатором (до 1 авг.). Помпей разогнал шайки маргиналов, прекратил анархию, введя в город войска. Он провел законы о подкупах и о насилии, согласно к-рым сроки судопроизводства по таким делам значительно сокращались, а наказания ужесточались. В 55 г. он построил 1-й в Риме каменный амфитеатр, в котором устраивались травли зверей и гладиаторские бои. Наконец, в сенате был инициирован вопрос о прекращении полномочий Цезаря. Консул 51 г. Марк Клавдий Марцелл пытался провести решение о досрочном отзыве Цезаря из провинции. Т. о., укрепив свои позиции в Риме, Помпей, поддержанный олигархами, начал борьбу с партией Цезаря.

Гражданская война и диктатура Цезаря (49-44 гг. до Р. Х.)

Столкновению между Помпеем и Цезарем предшествовала их дипломатическая дуэль. Помпей начал активные военные приготовления, в то время как Цезарь, завершивший подавление галльского восстания, старался оттянуть начало конфликта. В дек. 50 г. Цезарь выразил готовность пойти на уступки ради примирения с Помпеем и предотвращения гражданской войны; он соглашался отказаться от наместничества в Галлии и распустить 8 легионов из 10. Помпей и его сторонники отвергли эту инициативу, объявили в Риме чрезвычайное положение и призвали граждан к оружию. Помпей начал мобилизацию своих ветеранов. 10 янв. 49 г. Цезарь пересек пограничную р. Рубикон, вступил на территорию Италии и начал гражданскую войну. У Помпея не оказалось под рукой достаточно боеспособных частей, и вскоре он уехал на юг собирать войска. В Риме началась паника; вслед за Помпеем бежали консулы и значительная часть сената. За 2 месяца Цезарь овладел всей Италией, захватил государственную казну.

В нач. апр. Цезарь покинул Рим и отправился в Испанию, вверив город попечению претора Марка Эмилия Лепида, а управление Италией - своему легату Марку Антонию. В авг. 49 г. Цезарь добился капитуляции помпеянцев в Испании под Илердой; в нояб. вернулся в Рим и вступил на пост диктатора. В кон. 49 г. он провел законы о даровании рим. гражданства ряду провинциальных общин, о возвращении изгнанников, осужденных при Помпее, об арбитраже в спорах между должниками и кредиторами. Уже 5 янв. 48 г. он с войском высадился на побережье Иллирика близ Аполлонии и начал войну против главных сил Помпея. Весной, получив подкрепление, он направился в Македонию. 9 авг. 48 г. в битве при Фарсале помпеянцы были побеждены; более трети воинов Помпея сдались в плен и были помилованы Цезарем. Помпей бежал в Египет, но 28 сент. 48 г. был убит по приказу егип. царя Птолемея XIII Диониса, к-рый хотел угодить этим Цезарю. После Фарсала сенат вновь провозгласил Цезаря диктатором, консулом на 5 лет, пожизненным трибуном, а также предоставил ему право рекомендации своих кандидатов на выборных комициях и ряд др. полномочий. Своим заместителем Цезарь назначил Антония, к-рый в отсутствие диктатора единолично управлял Римом и Италией.

В окт. 48 г. Цезарь прибыл в Александрию, где царские вельможи в знак лояльности преподнесли ему голову Помпея. Однако вскоре Цезарь вмешался в местные династические распри, поддержав царицу Клеопатру VII в борьбе против ее брата и мужа Птолемея XIII. В течение 6 месяцев в Александрии продолжалась гражданская война, в которой участвовали прибывшие с Цезарем легионеры. Наконец Цезарь получил подкрепление из Сирии и тем самым обеспечил победу Клеопатре. В марте 47 г. Птолемей XIII погиб, Александрия капитулировала. Престол был передан Клеопатре. В то же время царь Боспора Фарнак II (63-47), сын Митридата VI, попытался воспользоваться рим. междоусобицей и захватил Колхиду, М. Армению, Каппадокию, Вифинию и Понт. Цезарь немедленно направился в Сирию и 2 авг. 47 г. в битве при Зеле (М. Азия) разбил боспорцев; Фарнак вскоре погиб.

В столице Цезарь, пользуясь правом рекомендации, провел в магистраты мн. своих соратников; число магистратур было значительно увеличено, пополнен состав сената. Уже в дек. 47 г. Цезарь отправился в Африку, где к этому времени предводитель оставшихся помпеянцев Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион собрал 14 легионов. Вскоре после высадки, в янв. 46 г., Цезарь потерпел поражение, но, к счастью для него, Сципион вел себя нерешительно и придерживался оборонительной тактики. В решающем сражении у Тапса 6 апр. 46 г. Цезарь одержал полную победу. Последний оплот помпеянцев крепость Утика, к-рую оборонял Катон Младший, также вскоре сдалась. Нумидийское царство, поддержавшее помпеянцев, было обращено Цезарем в пров. Нов. Африка. В последней кампании против помпеянцев с янв. по сент. 45 г. в Испании Цезарь разбил войска Гнея Помпея Младшего.

После возвращения в Рим в авг. и сент. 46 г. Цезарь отпраздновал подряд 4 триумфа в честь побед в Галлии, Египте, Понте и Африке. Были устроены небывалые по великолепию зрелища и грандиозное угощение для плебса, предвосхищавшие традиции эпохи империи. Среди почестей, декретированных Цезарю сенатом, были право сидеть на курульном кресле между обоими консулами, почетная колесница и статуя на форуме с надписью: «Полубогу». Он был провозглашен диктатором на 10 лет, получил пожизненную цензорскую власть. После победы в Испании Цезарь получил право постоянно носить одеяние триумфатора (лавровый венок и пурпурные сапожки).

В течение 9 месяцев 45 г. Цезарь был консулом без коллеги: занимался наделением землей ветеранов, регулированием городского управления и благоустройства, уменьшил более чем вдвое число лиц, получавших хлебные выдачи, распустил религ. коллегии, осуществил реформу календаря (с 1 янв. 45 введен юлианский календарь), издал законы против роскоши, начал крупномасштабную строительную деятельность. Не имея к.-л. определенной программы, Цезарь действовал из прагматических соображений. В последние месяцы 45 г. Цезарь выступил с обширной программой разных начинаний - от похода против парфян до осушения Помптинских болот. Состав сената был расширен до 900 чел., в числе к-рых оказались даже вольноотпущенники и выходцы из Трансальпинской Галлии, что вызвало возмущение рим. общественности. На 44 г. консулами были избраны Цезарь (5-й раз) и Антоний. Половина магистратов была назначена диктатором. В янв. 44 г. Цезарь был провозглашен пожизненным диктатором (dictator perpetuus). В его честь по всей Римской державе устраивались игры, жертвоприношения и посвящения, освящались храмы и алтари; его изображение чеканили на монетах, родовым именем Цезаря был назван месяц квинтилий (Iulius - июль). Все это свидетельствовало о формировании беспрецедентного в истории Рима «культа личности». Вероятно, Цезарь стремился к созданию в Риме монархии эллинистического типа. Цезареанский режим опирался на ветеранов, плебс и «новых людей», обязанных своим выдвижением лично Цезарю. Однако постепенно даже среди цезарианцев стали зреть недовольство и страх перед деспотизмом и всевозраставшими амбициями диктатора. Мн. прощенные Цезарем помпеянцы также продолжали считать его врагом республики. Заговоры против Цезаря начали возникать с 46 г. В янв. 44 г. новый заговор возглавили бывш. помпеянцы Гай Кассий Лонгин и его шурин Марк Юний Брут; в нем участвовали более 60 сенаторов. 15 марта 44 г. на заседании сената Цезарь был убит ударами кинжала.

Убийство Цезаря не изменило общей тенденции развития Римского гос-ва, не остановило наступления монархического правления. Тем не менее его смерть спровоцировала еще один виток политической борьбы между партиями республиканцев и цезареанцев, уже сознательно стремившихся к восстановлению режима единоличной власти.

Гражданская война и 2-й триумвират (44-30 гг. до Р. Х.)

Убив Цезаря, заговорщики растерялись, поскольку не имели плана дальнейших действий. Между тем уже 16 марта Антоний и Лепид с войсками заняли форум; в Риме начали собиаться ветераны и колонисты Цезаря. 17 марта по предложению Цицерона сенат принял компромиссное решение, согласно которому Цезарь считался «умершим», его убийцы получали амнистию, все назначения и указания покойного диктатора сохраняли законную силу, а он был удостоен почетного погребения.

Первоначально как естественный преемник Цезаря и вождь цезареанцев всеми воспринимался Антоний. В доме Цезаря он овладел его архивом, финансами семьи, что позволило ему, ссылаясь на волю покойного, раздавать своим сторонникам должности и деньги. Вскоре он спровоцировал взрыв народного негодования против убийц Цезаря, к-рым пришлось бежать из Рима. В завещании Цезарь назначил своим наследником усыновленного им внучатого племянника Гая Октавия Фурина, к-рый принял имя Гай Юлий Цезарь Октавиан. Болезненный с виду Октавиан оказался сильной и целеустремленной личностью: расчетливый и осторожный, предусмотрительный и гибкий, он вскоре продемонстрировал незаурядные качества тонкого и дальновидного политика и дипломата. Октавиан спешно прибыл в Рим из Аполлонии (Эпир), где проходил обучение. В мае 44 г. произошел открытый разрыв Октавиана с Антонием. Осенью 44 г. Цицерон заключил соглашение с Октавианом и начал выступления в сенате против Антония (произнес 14 филиппик). В окт. 44 г. Антоний возглавил свою армию в Брундизии и с 2 легионами двинулся на Рим. Одновременно Октавиан собрал в Кампании свою армию и также появился в окрестностях столицы. Столкновения не произошло, т. к. воины Антония и Октавиана (в обеих армиях были ветераны Цезаря) не желали воевать друг с другом. Антоний отправился в Цизальпинскую Галлию против наместника-республиканца Децима Юния Брута Альбина.

Антоний начал осаду г. Мутина, где с 7 легионами заперся Децим Брут. По предложению Цицерона сенат вручил Октавиану пропреторские полномочия и направил его вместе с обоими консулами 43 г. Гаем Вибием Пансой и Авлом Гирцием на помощь Дециму Бруту. В апр. 43 г. в 2 сражениях Антоний был разбит и ушел от Мутины в Нарбонскую Галлию. В боях погибли оба консула, а Октавиана легионеры провозгласили императором. Сенат торжествовал победу, Антоний был объявлен «врагом республики». Однако теперь сенатская олигархия во главе с Цицероном игнорировала амбиции Октавиана. Ему отказали в консульстве и приказали сдать командование Дециму Бруту. Но он остался на посту и не стал преследовать Антония. Децим Брут попытался прорваться из Италии в Македонию, однако его легионы перешли на сторону цезарианцев, он был захвачен в плен галлами и по требованию Антония убит. В кон. июля Октавиан во главе 8 легионов двинулся на Рим и взял город без боя. Октавиана немедленно избрали консулом. Амнистия в отношении убийц Цезаря была отменена. Законы, объявлявшие Антония и Лепида врагами отечества, были кассированы. В окт. 43 г. Октавиан, Антоний и Лепид встретились на островке посреди р. Лабиний (Сев. Италия) и договорились о разделе верховной власти, образовав т. н. 2-й триумвират (43-36). В отличие от 1-го триумвирата союз Антония, Октавиана и Лепида был конституирован в качестве офиц. органа гос. власти. Все трое образовали чрезвычайную комиссию с неограниченными полномочиями для наведения порядка в гос-ве сроком на 5 лет. Бесспорным лидером триумвирата на тот момент был Антоний. Триумвиры поделили между собой провинции и легионы: ведение войны против Брута и Кассия взяли на себя Антоний и Октавиан с 40 легионами, Лепид с 3 легионами отвечал за порядок в Риме и Италии. Были достигнуты договоренности о наделении землей ветеранов, а также о проскрипциях. В качестве основания для репрессий выдвигалась необходимость отмщения за убийство Цезаря.

Вступив в Рим, триумвиры опубликовали закон, облекавший их властью, равной консульской, на 5 лет (впосл. эти полномочия были продлены еще на 5 лет). В Риме и по всей Италии последовали жестокие расправы и конфискации. В числе первых погиб Цицерон; отрубленные голову и руку оратора выставили на форуме, прибив к рострам. Всего погибло ок. 300 сенаторов, 2 тыс. всадников и множество простых граждан.

Проскрипции спровоцировали резкую эскалацию военных действий в гражданской войне. На Сицилии, Сардинии и Корсике Секст Помпей создал пиратскую республику, располагавшую сильной армией и мощным флотом. К нему стекались все недовольные режимом триумвиров, толпы беглых рабов и вольноотпущенников. Организованная Помпеем морская блокада Италии наносила огромный вред торговле и препятствовала снабжению Рима продовольствием. К нач. 42 г. под контролем Брута и Кассия оставались Македония, М. Азия и Сирия, где республиканцы готовили вторжение в Италию. Летом 42 г. Антоний и Октавиан с 20 легионами переправились на Балканы, опередив Брута и Кассия. В окт. армия республиканцев была разгромлена в битве при Филиппах (Македония); Брут и Кассий покончили с собой. Голову Брута доставили в Рим и бросили на форуме к подножию статуи Цезаря. Поражение при Филиппах ознаменовало собой крах республиканского строя в Риме, к-рый постепенно приходил в упадок и окончательно рухнул вместе с гибелью его последних идейных защитников.

После победы триумвиры заново поделили провинции: Антоний получил Восток, Галлию и Африку, Октавиан - Италию и Запад, Лепиду же не досталось ничего. Антоний отправился в М. Азию, а оттуда в Александрию. Октавиан в 41 г. приступил к наделению землей ветеранов, что сопровождалось многочисленными злоупотреблениями и конфискациями и привело к росту недовольства в Италии. Ситуацию использовали сторонники Антония (его брат Луций Антоний и его жена Фульвия), к-рые возглавили движение в г. Перузия (41-40). Город был блокирован силами Октавиана и капитулировал. Вскоре Октавиан сумел перетянуть на свою сторону легионы Антония, стоявшие в Галлии. В ответ Антоний высадился с войском в Италии и осадил Брундизий. Однако ветераны вновь не желали воевать друг с другом и вынудили триумвиров помириться. В результате осенью 40 г. в Брундизии был заключен новый договор, по к-рому Антоний получил в свое распоряжение Восток, Октавиан - Запад, а Лепид - Африку. Союз был скреплен женитьбой Антония на Октавии, сестре Октавиана.

В 38 г. флот Октавиана начал боевые действия против Секста Помпея, к-рый не соблюдал прежде заключенных соглашений с триумвирами. Весной 37 г. Антоний и Октавиан встретились в Таренте и договорились о продлении своих чрезвычайных полномочий еще на 5 лет. Октавиан получил от Антония 120 кораблей для ведения войны с Секстом Помпеем, а Антоний взамен - 21 тыс. солдат для похода против парфян. Помпей был объявлен «врагом республики». Летом 36 г. война на море шла с переменным успехом; в сент. в битве при Навлохе флот Марка Випсания Агриппы, соратника Октавиана, почти уничтожил эскадры Помпея. Войска Октавиана и Лепида оккупировали Сицилию; Секст Помпей бежал в М. Азию, где вскоре был схвачен и убит. После победы Октавиан объявил о прекращении гражданской войны. Владельцам были возвращены 30 тыс. беглых рабов, снижены налоги, прощены недоимки, прекращены конфискации. Осенью 36 г. Лепид совершил попытку захвата власти на Сицилии, однако его войска перешли на сторону Октавиана. Октавиан сохранил ему жизнь только из уважения к его сану верховного понтифика; впосл. Лепид жил в Риме как частное лицо. 2-й триумвират превратился в дуумвират Октавиана и Антония. В 35-33 гг. Агриппа и Октавиан предприняли ряд успешных кампаний против иллирийцев.

В 37 г. Антоний, не дав развода Октавии, официально женился на Клеопатре, чем настроил против себя общественное мнение римлян. Клеопатре были подарены область Иерихона, Сев. Финикия, Халкидика, Кипр и владения в М. Азии. На Востоке Антоний жил и правил как эллинистический монарх. Он был обожествлен и почитался как Новый Дионис. В 36 г. Антоний совершил поход в Парфию, окончившийся неудачно, но тем не менее отпраздновал триумф в Александрии. Между дуумвирами началась пропагандистская война: обмен упреками и взаимными обвинениями аккуратно доводился до сведения общественности. В 32 г. Антоний официально развелся с Октавией и Октавиан решил начать войну. Из политических соображений война была объявлена не Антонию, а егип. царице Клеопатре. Сенат, очищенный от приверженцев Антония, объявил последнего «врагом республики». С началом войны союзники и солдаты Антония постепенно стали переходить на сторону Октавиана. 2 сент. 31 г. в морском сражении близ мыса Акция (Эпир) флот Антония и Клеопатры был разбит силами Агриппы и Октавиана. Антоний бежал в Египет; его сухопутная армия (120 тыс. солдат) сложила оружие. Октавиан немедленно занял Грецию и зап. области М. Азии, весной 30 г. двинулся в Сирию и затем в Египет, без сопротивления занял Александрию. Антоний покончил с собой. Клеопатра вступила в переговоры с Октавианом об условиях капитуляции, но, узнав, что Октавиан собирается провести ее в числе пленников во время триумфального шествия в Риме, царица также покончила с собой. Цезарион, сын Цезаря и Клеопатры, и Антилл, старший сын Антония от Фульвии, были убиты по приказу Октавиана; остальных детей Антония (9 чел.) взяла на воспитание Октавия. Египетское царство Птолемеев было преобразовано в рим. провинцию.

Принципат Августа (30 г. до Р. Х.- 14 г. по Р. Х.). Формирование политической системы Римской империи.

После победы над Антонием Октавиан вернулся в Рим и отпраздновал триумф. Он отказался от диктатуры и пожизненной цензуры, отверг имя Ромула и титул dominus (господин), взамен получив от сената пожизненный титул императора (29 г.). В 28 г. вновь проведя чистку сената, Октавиан принял титул принцепса сената (princeps senatus). Новая система власти, сложившаяся при Октавиане, получила название «принципат» (principatus). В янв. 27 г. Октавиан по просьбе сенаторов принял имя Август (Augustus - священный). Постепенно он сосредоточил в своих руках максимум полномочий, формально сохраняя республиканскую традицию. С 31 г. он ежегодно избирался консулом. Затем, отказавшись от консулата, в 23 г. он получил пожизненно трибунскую власть (tribunicia potestas; она давала право созывать сенат, вносить законопроекты, право veto), проконсульскую власть (imperium maius, или imperium infinitum, т. е. неограниченные полномочия в провинциях). В 24 г. сенат официально поставил Августа над действующим законодательством. В 12 г. Август стал верховным понтификом. В политическом завещании («Деяния божественного Августа») он утверждал, что власти у него было не больше, чем у др. магистратов, зато он превосходил их авторитетом (auctoritas). На деле сенат, комиции и должностные лица послушно проводили в жизнь решения принцепса, к-рые разрабатывались в состоявшем при нем совете (consilium principis). Вся совокупность республиканских властных полномочий, сосредоточенная в одних руках, легла в основу режима личной власти Августа, или «республиканской монархии», которая официально считалась «восстановленной республикой» (res publica restituta).

Республиканские выборные магистратуры потеряли прежнее значение, сохранив лишь внешний почет. Должности занимали, как правило, креатуры принцепса, который обладал правом рекомендации. Магистратов оттесняли назначаемые принцепсом легаты, прокураторы и префекты. Формально Август делил власть с сенатом, поэтому наряду с гос. казначейством (эрарий) существовала имп. казна (фиск), обладавшая правом чеканки золотой и серебряной монеты. Провинции же делились на имп. и сенатские (Египет считался личной собственностью императора). Императорские (наиболее богатые и стратегически важные) находились под контролем принцепса и управлялись легатами в ранге пропреторов. В сенатских наместниками были, как и прежде, проконсулы и пропреторы. Несмотря на 3 чистки сената, сенатская оппозиция режиму Августа существовала до конца его правления. Было предотвращено 7 покушений на жизнь принцепса, раскрыто неск. заговоров.

Император выступал гарантом права собственности и строгим блюстителем «нравов предков»; по его инициативе была организована кампания против безбрачия. Август заботился о представителях высших сословий: сенаторам он предоставлял разные привилегии и оказывал материальную поддержку, из числа всадников набирал армейский командный состав среднего и высшего звена, а также прокураторов для службы в провинциях. Для плебса устраивались зрелища, раздачи хлеба и подарков. Особым покровительством принцепса пользовалось население италийских городов. Август осуществлял широкую строительную деятельность. Свое реноме реставратора республиканского строя и основоположника «золотого века» принцепс поддерживал с помощью идеологии - от пропаганды посредством изобразительного искусства или лит-ры до восстановления древних культов и празднеств. Был организован культ императора: на Западе объектом религ. поклонения стал «божественный Юлий», а на Востоке - сам Август, к-рый официально был причислен к богам после смерти. В 17 г. в Риме было отпраздновано наступление «золотого века».

Внешняя политика Августа состояла в обеспечении безопасности вост. границ империи и энергичной экспансии на севере и западе. В 20 г. с Парфией был заключен мирный договор; парфяне вернули пленных и знамена, захваченные у римлян ранее. Граница между державами прошла по Евфрату. В дальнейшем соперничество из-за влияния в Армении, в гос-вах Сев. Месопотамии, среди арабских племен продолжалось до VII в. В 27 г. покоренная Цезарем Галлия была поделена на 4 провинции: Нарбонскую и Лугдунскую Галлии, Белгику и Аквитанию. После покорения астуров и кантабров в 19 г. Пиренейский п-ов был разделен на 3 провинции: Тарраконскую Испанию, Лузитанию и Бетику. В 15 г. были основаны дунайские провинции Реция и Мёзия. Август предполагал сделать сев. границами империи реки Альбис и Данувий (ныне Эльба и Дунай). В ходе войны 14-9 гг. были покорены иллирийские и паннонские племена, образованы провинции Паннония (10 г.) и Далмация (6 г.). В 12-7 гг. была завоевана Сев. Германия до Эльбы: племена батавов, фризов, хаттов, свевов и др. Позднее были покорены гермундуры, херуски, лангобарды и семноны. На территории между Рейном и Эльбой в 5 г. по Р. Х. была образована пров. Германия. Однако в 6 г. по Р. Х. вспыхнуло восстание в Паннонии и Далмации, с трудом подавленное; в 9 г. по Р. Х. Арминий, вождь племени херусков, нанес римлянам поражение в Тевтобургском лесу. В результате рим. завоевания на правом берегу Рейна были потеряны.

Римская империя в I - нач. III в.

Политическая система принципата, сложившаяся при Августе, в дальнейшем почти не претерпела изменений до сер. III в. Римское гос-во, преобразованное в средиземноморскую империю, оказалось чрезвычайно устойчивым и стабильным организмом. Гос. имперский аппарат, неразрывно связанный с системой республиканских магистратур и сенатским сословием, довольно надежно обеспечивал управление огромными территориями империи. Его работа была достаточно эффективна и не требовала постоянного контроля императоров, поэтому большинство преемников Августа в I в. (Тиберий, 14-37; Калигула, 37-41; Клавдий, 41-54; Нерон, 54-68; Домициан, 81-96) мало занимались гос. делами. Обладая гигантскими властными полномочиями, они пользовались ими в основном спорадически, лишь поддерживая сложившиеся институты управления сменой тех или иных должностных лиц. В ущерб сенату, к-рый в новых условиях стал практически бесполезен, шел процесс формирования имп. администрации. Имп. Клавдий создал собственную канцелярию, состоявшую из неск. ведомств: ab epistulis (для писем), a libellis (для прошений), a studiis (для ученых изысканий), a rationibus (для финансов). Ведомства делились на отделы, в к-рых служили имп. рабы и вольноотпущенники. Формально эти структуры возникли как часть дворцового ведомства, впосл. стали основой гос. системы управления. Текущие дела гос-ва со времен правления Тиберия все чаще передавались префектам претория. Префекты, первоначально бывшие лишь «начальниками охраны» императоров и не входившие в систему старых республиканских магистратур, вскоре превратились в назначаемых императором всесильных распорядителей всего гос. аппарата. В деятельности императоров вместо реальных политических программ на 1-е место вышла проблема имиджа власти, формирования политической пропаганды, к-рая была призвана поддерживать благожелательное общественное мнение по отношению к императорам и их двору, объяснять и оправдывать новую имперскую государственность. Почти все императоры I в. и мн. позднейшие правители Рима активно действовали на этом поприще, устраивая зрелища, праздники, демонстрируя свою любовь к народу, к искусству, религ. благочестие и проч. Мн. эксперименты в области пропаганды таких правителей, как Калигула, Нерон, Домициан, приводили к неоднозначным результатам, неоднократно становились причиной потери популярности и политического краха. Но свержение неск. неудачливых правителей в I в. не привело к серьезному пересмотру рим. политической системы, возникавшие в среде образованной элиты настроения в пользу «восстановления республики» не всегда принимали форму конкретных политических программ. В этих условиях сложная политическая культура республиканского Рима вскоре пришла в упадок, сменившись рутинным администрированием. И власть, и общество, лишенные реальных политических прав, постепенно утрачивали интерес к политической жизни. В то же время это положение оказалось важной основой стабильности общества и его экономического процветания.

После убийства имп. Нерона в 68 г. пресеклась династия Юлиев-Клавдиев. Последовала гражданская война (68-69), в ходе к-рой ставленники провинциальных элит и военных группировок оспаривали верховную власть. В июне 68 г. императором стал Гальба, к-рый также был убит спустя полгода преторианцами. Марк Сальвий Отон, занявший престол, вскоре был разбит Авлом Вителлием и покончил с собой. В июле 69 г. легионы на Востоке провозгласили императором Тита Флавия Веспасиана, к-рый занимался подавлением Иудейского восстания. Осенью 69 г. войска Вителлия были разбиты близ Кремоны, а в дек. приверженцы Веспасиана взяли штурмом Рим. Вителлий был убит.

Т. о., выявилась общая модель политической жизни Римской империи. Несмотря на почти неограниченную власть, императоры и в I в. и позднее сильно зависели от общественных настроений. Для них жизненно важно было завоевать и поддерживать популярность в наиболее влиятельных кругах общества: среди сенаторов, среди интеллектуалов, военных, представителей провинциальных элит. Правитель, терявший популярность, был обречен постоянно бороться с заговорами, а значит, проводить те или иные репрессии, еще больше терять популярность и становиться в глазах подданных «тираном». Со смертью «тирана» общество избирало нового императора из среды его родственников. Если последних не было, начиналась ожесточенная борьба за новый передел власти между разными общественными силами, к-рая почти неизбежно приводила к гражданской войне. Все более значительную роль в таких ситуациях начинала играть армия. Популярность императора среди солдат постепенно становилась решающим фактором успеха. Победитель в этой войне занимал престол, но, как и его предшественники, должен был в первую очередь заботиться об удовлетворении интересов тех общественных сил, к-рые его поддержали, т. е. вновь бороться за популярность.

Веспасиан (69-79) стал 1-м императором династии Флавиев (69-96). Ему быстро удалось восстановить единую власть на всей территории империи и ее стабильное положение, поправить состояние финансов, истощенных войной. Ни Веспасиан, ни его преемники, сыновья Тит (79-81) и Домициан (81-96), не проводили серьезных реформ. Вновь главной прерогативой императоров стала забота о своем престиже: военные кампании на границе, широкое строительство, благотворительность, попытки расширить имп. культ. Слишком откровенные авторитарные устремления Домициана привели к падению его популярности; современники сравнивали его с Нероном. В 96 г. он был убит в результате дворцового заговора и в империи вновь наступило междуцарствие. Сенат избрал императором Марка Кокцея Нерву (96-98), однако ему пришлось поделиться властью со ставленником армии. Наместник В. Германии Марк Ульпий Траян был провозглашен императором войсками, и Нерва был вынужден усыновить его. Вскоре после смерти Нервы Траян стал полновластным императором, основав династию Антонинов (98-192).

Римская империя достигла наивысшего политического, экономического и культурного расцвета. В это время коренным образом изменились идеологические установки, определявшие взаимоотношения власти и общества. На рубеже I и II вв. в среде греко-рим. интеллектуальной элиты происходила переоценка принципата как системы единоличной власти: на смену философской оппозиции с критикой абсолютной власти и связанных с ней злоупотреблений пришло теоретическое обоснование монархии как наилучшей формы правления во главе с добродетельным принцепсом, к-рый в своей деятельности будет руководствоваться интересами граждан и соображениями высшей справедливости. Эта теория получила наиболее полное воплощение в речах «О царской власти» Диона Хризостома и в «Панегирике» Плиния Младшего. Императоры кон. I-II в.- Траян (98-117), Адриан (117-138), Антонин Пий (138-161), Луций Вер (161-169), Марк Аврелий (161-180) - во многом соответствовали образу идеального принцепса, созданному греч. и рим. интеллектуалами. Они демонстрировали способности незаурядных гос. деятелей, полководцев и администраторов, стремились создать для себя репутацию скромных, простых и доступных людей, чуждых властолюбия.

Императоры регулярно заботились об укреплении системы управления. Адриан реорганизовал совет принцепса, в состав к-рого вошли высшие чиновники, руководители ведомств и известные юристы. Возросло число ведомств, получивших гос. статус: вместо вольноотпущенников I в. их теперь возглавляли всадники. Отныне все управленцы имели каждый свой ранг, положенный по штату, и состояли на жалованье (т. е. стали чиновниками в совр. смысле). Аналогичным образом было организовано управление провинциями. Было упорядочено судопроизводство: по распоряжению имп. Адриана юрист Сальвий Юлиан на основе преторских эдиктов разработал т. н. Вечный эдикт (Edictum perpetuum), опубликованный в 130 г. от имени Адриана. С этого времени судебное правотворчество стало исключительной прерогативой императора.

Существенно меняется структура экономики империи, провинции из объектов грабежа и произвола стали членами единого политического, экономического и культурного пространства Orbis Romanus (Римский мир). На фоне экономического подъема провинций все заметнее становился упадок Италии. Для оказания помощи беднеющему сельскому населению первые Антонины создали т. н. алиментарную систему: гос-во образовало денежный фонд, из к-рого выдавались кредиты для вложения в хозяйство. Полученные проценты шли на выплату пособий сиротам и детям бедняков.

Опираясь на эффективный гос. аппарат и развитую экономику, императоры постоянно занимались укреплением армии. В это время получила окончательное воплощение рим. система обороны границ - limes. Империя почти отказалась от активной внешней политики и экспансии. Последним крупным успехом стало завоевание Дакии Набатейского царства при имп. Траяне, но он же фактически потерпел неудачу в попытке продвинуть границы к востоку и разбить Парфию. В 60-х гг. II в. вновь с переменным успехом шла война с парфянами. По мирному договору к империи была присоединена Сев. Месопотамия, а Армения вошла в сферу рим. влияния. В эти же годы резко активизировались варварские племена на европ. границе. Герм. племена квадов и маркоманов в союзе с сарматами прорвали рейнско-дунайскую границу и вторглись в Сев. Италию (1-я Маркоманская война, 169-175). Для спасения Италии сенат принял чрезвычайные меры: в армию мобилизовали даже разбойников, рабов и гладиаторов. В 169 г. римляне вытеснили варваров из Италии, а в дальнейшем очистили от врага дунайские провинции и перешли Дунай. По мирному договору герм. и сарматские племена оказались под рим. протекторатом, однако вскоре возобновили вторжения (2-я Маркоманская война, 177-180); их натиск вновь удалось отразить.

Преемник Марка Аврелия, его сын Коммод (180-192), несмотря на незаурядные способности, не сумел завоевать популярность в обществе; он был убит в результате заговора, и с его смертью прекратилась династия Антонинов. Вновь последовала гражданская война (193-197), в ходе к-рой победу одержал Септимий Север (193-211), выходец из Африки, ранее завоевавший доверие армии как способный полководец и наместник Паннонии. Как и Север, его важнейшие противники Клодий Альбин и Песценний Нигер опирались на армию и провинциальные элиты империи: первый - в Британии и Галлии, второй - в Сирии, но в военных столкновениях с Септимием они проиграли.

Режим Септимия Севера и его преемников из династии Северов (193-235) представлял собой военно-бюрократическую монархию. Власть и авторитет сената превратились в фикцию, мн. сенаторы пали жертвами репрессий. Главным органом управления окончательно стал совет принцепса, в к-ром преобладали юристы. При Северах мн. известные правоведы становились префектами претория: Папиниан, Павел, Ульпиан. Свою администрацию Септимий Север укреплял за счет всадников и представителей муниципальных элит из провинций. Происходила милитаризация управленческого аппарата: в канцеляриях и ведомствах резко возросло число военных чинов. В своей политике Септимий Север опирался исключительно на армию; солдаты и офицеры получили от него ряд привилегий. Было существенно увеличено жалованье, упрощен доступ в сословие всадников, разрешено заводить законные семьи. Легионер получал продовольственный паек и земельный надел на правах арендатора. Тем самым профессиональные воины превращались в военных поселенцев. Ускорился процесс провинциализации и варваризации армии.

После смерти Септимия неразрешимой проблемой династии Северов стали поиски надежных и дееспособных наследников. Все они были слишком молодыми людьми и не смогли реализовать свои способности в полной мере. Имп. Каракалла (211-217), убивший брата Гету, вскоре заслужил репутацию тирана и был убит. Та же участь постигла Элагабала (218-222), к-рый шокировал Рим приверженностью к культу сир. бога Бэла-Гелиоса и введением вост. религ. церемоний в рим. гос. ритуал. Имп. Александр Север (222-235) проявил себя как способный администратор, но стал жертвой заговора солдат, недовольных планами императора по передислокации войск.

Во внешней политике последовательные усилия Северов были направлены на экспансию на Восток. В 195-199 гг. Септимий предпринял поход в Парфию, захватил и разграбил Ктесифон. Как и при Траяне, Месопотамия была превращена в рим. провинцию, но после смерти Септимия римляне оставили ее. В 208-211 гг. Септимий успешно воевал с племенами каледонцев в Британии, продвинув лимес к северу. Подобно отцу, Каракалла начал войну с Парфией в 217 г., но вскоре был убит. Еще один вост. поход в 232 г. организовал имп. Александр Север. Его противником стал шах Ардашир I, основатель новой персид. династии Сасанидов. Римлянам вновь удалось углубиться на территории Месопотамии, но удержать завоевания они не смогли и вскоре заключили мир. Конец династии Северов ознаменовал вступление империи в полосу небывалого по масштабам кризиса.

Социально-политический кризис империи и эпоха домината III-V вв.

Наиболее фундаментальной реформой эпохи Северов стал эдикт имп. Каракаллы 212 г. В соответствии с этим актом права рим. граждан получали все свободнорожденные жители империи (мужчины). Тем самым Рим окончательно отказывался от древних основ построения сложной социальной иерархии граждан и союзников. Прежняя идеология господства города и позднее Италии над ойкуменой уступила место равноправному положению всех регионов и социальных группировок. Потеряло смысл и античное полисное право, бывшее основой развития как древнегреч. гос-в, так и Рима. Фактически эдикт Каракаллы означал начало стремительной трансформации Orbis Romanus в качественно новое состояние, почти во всем не соответствовавшее древней традиции.

С III в. Рим, к-рый нек-рое время еще сохранял определенные адм. привилегии, превратился лишь в одну из территорий, управляемых гос. аппаратом. В результате этой перемены в течение III в. Рим постепенно потерял значение имп. резиденции, сохранив лишь роль традиц. центра. В кон. III в. новое положение отразилось в адм. реформе имп. Диоклетиана, к-рый разделил территорию империи на новые равнозначные провинции и диоцезы, не считаясь с границами к.-л. традиционно сложившихся регионов, их этно-культурной спецификой. Императоры и их аппарат в III-IV вв. в целях оптимизации управления постоянно искали новые резиденции, как правило расположенные ближе к границам, находящимся под угрозой нападений, к местам дислокации главных сил армии или в центре наиболее экономически развитых регионов империи. Помимо Рима в этот период в разное время резиденциями служили Августа Треверов (ныне Трир), Арелат (ныне Арль), Медиолан (ныне Милан), Равенна, Сирмий (ныне Сремска-Митровица, Сербия), Сердика (ныне София), Антиохия (ныне Антакья, Турция), Никомидия (ныне Измит, Турция), К-поль (ныне Стамбул).

В III-IV вв. гос. идеология начала претерпевать существенные перемены. Одним из этапов этой трансформации стал кризис III в., вызванный непомерным ростом влияния армии на политическую жизнь и отсутствием легитимных династических претендентов на престол. Между 235 и 284 гг. императоры, провозглашавшиеся армией и полностью зависимые от нее, получили в историографии определение «солдатских» императоров. Большинство из них вынуждены были заниматься бесконечной борьбой за власть друг с другом, надеясь с помощью побед над конкурентами и внешними врагами укрепить свой авторитет. Однако чаще всего их правление было коротким: они погибали в борьбе. После неск. неудачных попыток императоров Деция (249-251), Валериана (253-260), Клавдия II (268-270), Аврелиана (270-275) стабилизировать положение, окончательно объединить империю и восстановить дееспособную систему управления удалось имп. Диоклетиану (284-305). В то же время в ходе многочисленных гражданских войн постепенно выявилось новое положение власти. Имп. власть, отказавшаяся выражать интересы только рим. общины, стремилась стать выразительницей интересов всей средиземноморской ойкумены. Поддержка армии, на которую пытались опираться «солдатские» императоры, была достаточна для захвата власти, но совершенно не обеспечивала ее удержания и тем более проведения к.-л. долговременных программ гос. строительства. В связи с этим императоры начали поиск иных методов укрепления власти. Пытаясь сплотить общество вокруг гос. идеи, имп. Деций впервые провел церемонию гос. присяги на верность всех жителей империи. В кон. III в. эволюция гос. власти привела к формированию политической системы домината - абсолютной монархической власти, опиравшейся на армию и идеологию культа императора. Ее создателем стал имп. Диоклетиан, при котором достиг наивысшего развития культ гения императора. Император представлял себя подданным как воплощение Юпитера (Iovius), его соправитель принимал на себя церемониальный образ Геркулеса (Herculius). В имперской идеологии возрастало влияние вост. политических и религ. традиций, усложнялся придворный церемониал. Императоры демонстрировали приверженность некоторым вост. религиям, на рубеже III и IV вв. наибольшим влиянием при дворе пользовался митраизм. С кон. III в. основной политический центр империи окончательно сместился на Восток, резиденцией Диоклетиана стала Никомидия. Стабильность и преемственность власти Диоклетиан стремился обеспечить через созданную им систему тетрархии. Территория империи была разделена им и его соправителем Максимианом Геркулием сначала на 2 части (286), а затем на 4 (293). Каждый из 2 императоров, носивших титул августа, назначил себе соправителя с титулом цезаря. Соправителями августов стали Максимиан Галерий и Констанций Хлор. Соглашения о разделе власти между 4 императорами были скреплены заключением браков: цезари женились на дочерях августов. Диоклетиан и Максимиан Геркулий стали одними из первых в истории правителей, к-рые заранее ограничили время своего пребывания у власти. В соответствии с внутренним соглашением в тетрархии Диоклетиан и Максимиан, занимавшие престол в течение 20 лет, в 305 г. на специальной церемонии в Никомидии совместно отреклись от власти, передав верховную власть и титулы августов Максимиану Галерию и Констанцию Хлору. При этом были избраны 2 новых цезаря (Максимин Дайа и Флавий Север), и тем самым была создана 2-я тетрархия. Однако вскоре после ухода Диоклетиана тетрархия фактически перестала существовать, поскольку никто из ее новых глав уже не обладал тем же непререкаемым авторитетом. В 306-324 гг. последовала новая серия гражданских войн, и вновь империя была объединена в руках одного правителя - св. Константина I Великого.

Политическая система Константина и его преемников в IV в. во многом повторяла опыт Диоклетиана. На Востоке была основана новая столица: античный г. Византий на зап. берегу прол. Боспор Фракийский был перестроен в К-поль. Главной опорой правления Константина и его преемников по-прежнему служила армия, обеспечивавшая как охрану внешних границ, так и могущество императора. Постепенно устранив конкурентов в борьбе за власть из числа тетрархов, Константин сохранил принцип разделения территории империи между неск. правителями. В 20-30-х гг. IV в. в новом разделе участвовала уже исключительно семья императора: его сыновья и племянники. Тем самым Константин обеспечил преемственность власти по монархическому принципу, отказавшись от черт демократизма, к-рые существовали в период тетрархии. Право на управление империей было на неск. десятилетий фактически закреплено за династией Константина. После гибели имп. Юлиана в 363 г. династия Константина пресеклась, однако армия и правительство вскоре избрали императором Валентиниана I, к-рый стал основателем и главой новой династии, правившей до 392 г. Несмотря на периодически возникавшие военные мятежи, монархический принцип наследования престола обеспечил достаточно стабильное правление на протяжении почти всего IV в.

В IV в. важным подкреплением идеологии домината стал союз империи и христ. Церкви. Изначально имп. Константин стремился опереться на христ. общины как на одну из общественно-политических сил, способствовавших укреплению его власти и популярности. В дальнейшем, по мере роста влияния христиан на жизнь рим. общества, Церковь постепенно превратилась в наиболее могущественный институт, способный сплотить все слои общества вокруг престола и существовавшего строя. В связи с этим в IV в. и позднее постоянно возрастала потребность обеспечить единство вероучения и организации Церкви.

Со времени тетрархии Диоклетиана в жизни империи постоянно присутствовала концепция разделения страны на Восток и Запад. С кон. III в. начинается неуклонное обособление Востока с преобладающим грекоязычным населением и лат. Запада. Обе части империи воспринимались как единое политическое целое, но почти постоянно управлялись разными императорами и правительствами. В 395 г. империя была разделена навсегда преемниками имп. Феодосия I Аркадием (резиденция К-поль) и Гонорием (резиденции Медиолан, затем Равенна), хотя идея ее политического единства по-прежнему сохранялась.

Перемещение центра гос-ва на Восток и разделение империи привели к существенному перераспределению ресурсов внутри ее. Экономически более развитый Восток все сильнее преобладал над Западом. При этом Запад, лишенный поддержки Востока, был вынужден по-прежнему тратить основные силы на оборону европ. лимеса от набегов варварских племен. В этих условиях европ. приграничные провинции империи так и не смогли полностью оправиться от кризиса III в.; императорам Запада постоянно не хватало сил для надежного прикрытия границы.

С 70-х гг. IV в. в Европе началось очередное крупное перемещение племен, вызванное вторжением гуннов с востока в Сев. Причерноморье. В 376-378 гг. рим. граница на Дунае была прорвана готами. В 406 г. также под давлением гуннов границу на Рейне перешли племена франков, вандалов, свевов и аланов. Началось расселение племен на территории империи на правах союзников Рима. Варвары провозглашали себя союзниками империи, брали формальные обязательства «охранять» ту или иную область и фактически законно формировали там свое гос-во. Так сложились королевства франков в Сев. Галлии, бургундов в Юго-Вост. Галлии, вестготов в Испании и Аквитании, вандалов в Сев. Африке. С нач. V в. правительство Зап. Римской империи уже не имело сил для восстановления старых границ и в Европе надежно контролировало только Италию. В 410 г. Рим был взят и разграблен готами кор. Алариха. Падение древней столицы было воспринято современниками как финал исторического развития Д. Р.; одновременно оно нанесло сильнейший удар по престижу правительства Зап. Римской империи имп. Гонория. Несмотря на это, римлянам удалось сохранять свою государственность в Италии еще в течение полувека. Последним императором Запада, к-рый имел реальную власть и занимал престол достаточно продолжительное время, стал Валентиниан III (425-455). Он умер, не оставив наследника, и началась ожесточенная борьба за власть разных группировок римлян и варваров. В 455 г. по просьбе вдовы Валентиниана Евдоксии для поддержания порядка в Рим вошло войско вандалов кор. Гейзериха. Город был разграблен вторично. За последующие 20 лет на рим. престоле сменилось 9 императоров. Все они были ставленниками или полководцев-варваров, или Вост. Римской империи, но возможностями для удержания престола не обладали. В этих условиях власть в Италии постепенно перешла в руки вождей военных группировок, собиравших дань с местного населения и при этом формально обладавших различными должностями в чиновной и военной иерархии империи. Наиболее влиятельными вождями стали Рекимер, а после его смерти в 472 г. выходец из племени скиров Одоакр. Последний в 476 г. решился упразднить имп. власть в Италии. Он низложил находившегося в тот момент на троне Ромула Августула (еще младенца) и отослал имп. инсигнии в К-поль имп. Зинону, признавая тем самым сохранение формального сюзеренитета Вост. Римской империи над своей страной. Это событие считается концом истории Зап. Римской империи и цивилизации Д. Р.

Рим. государственность сохранилась в Вост. Римской (Византийской) империи, к-рая оказалась не столь сильно затронута варварскими вторжениями. Права визант. императоров на престол Запада использовались в дальнейшем как для объяснения визант. экспансии в Африку, Италию и Испанию в VI в., так и для сохранения значительных территорий в этих странах под упр. К-поля до VIII в. (подробнее см. ст. Византийская империя).

Государственное устройство

Высшим гос. органом в республиканском Риме было народное собрание. Ему принадлежало право принимать и отменять законы, объявлять войну и заключать мир, избирать магистратов. Народное собрание также являлось высшей судебной инстанцией. В Риме функционировали 3 вида народных собраний: куриатные, центуриатные и трибутные комиции. Древнейшими были куриатные. Центуриатные комиции - собрания вооруженного народа - были введены Сервием Туллием, созывались консулами на Марсовом поле; избирали преторов, консулов и цензоров. С 241 г. до Р. Х., после реформы центуриатных комиций, каждый из 5 имущественных классов выставлял по 70 центурий, к ним добавлялись 18 центурий всадников, 4 - ремесленников и 1 - пролетариев, всего 373 центурии вместо прежних 193. В эпоху борьбы патрициев и плебеев большое значение приобрели трибутные комиции - собрания плебеев по трибам. Ко II в. до Р. Х. они стали основным видом народных собраний. Каждая из 35 триб имела 1 голос. В трибутных комициях избирались эдилы, квесторы и плебейские трибуны. Комиции не имели права законодательной инициативы: законопроекты вносились магистратами, предварительно пройдя обсуждение в сенате. Последний осуществлял функции правительства. Любой закон проходил предварительное обсуждение в сенате и вступал в силу только после одобрения его сенатом (до 287 г. до Р. Х.). Сенат руководил внешней политикой и распоряжался финансами. Магистраты отчитывались перед сенатом, а по истечении срока полномочий автоматически зачислялись в сенат (с IV в. до Р. Х.). Список сенаторов возглавлял самый почтенный и уважаемый сенатор - princeps senatus (он высказывался первым в ходе прений). Первыми в списке стояли имена цензориев, затем шли имена консуляров, преториев и т. д. Созывать сенат могли только высшие магистраты: диктатор, консулы, преторы. Постановление сената называлось сенатус-консультом (senatus consultum) или декретом (decretum).

В эпоху республики не было аппарата чиновников. Вся исполнительная власть принадлежала магистратам - выборным должностным лицам, не получавшим вознаграждения за труд, к-рый официально расценивался как «почесть» (honor). Все магистратуры были коллегиальными и, как правило, исполнялись в течение года (цензоры сохр. пост полтора года, диктаторы - полгода). Консулы, преторы, квесторы и эдилы вступали в должность 1 марта (до 153 г. до Р. Х., позже - с 1 янв.), плебейские трибуны - 10 дек. Система магистратур (cursus honorum) формировалась постепенно и в окончательном виде сложилась ко 2-й пол. IV в. до Р. Х. Во главе исполнительной власти республики стояли 2 консула (они же обычно командовали армиями на войне, созывали сенат и комиции, имели право законодательной инициативы); 2 претора обладали судебной властью; 4 квестора ведали казной, интендантской частью и военной добычей (с 267 г. до Р. Х. их стало 8); 4 эдила занимались городским благоустройством, снабжением города, охраной правопорядка и устройством общественных празднеств; списками римских граждан и сенаторов занимались 2 цензора (избирались на 5 лет); интересы плебса защищали 10 плебейских трибунов (их власть ограничивалась городской чертой Рима). Исполнение должностей было весьма затратным делом, поэтому стать магистратом мог лишь состоятельный человек. Магистрата можно было привлечь к судебной ответственности только после сложения его полномочий. Помимо ординарных магистратур существовали структуры чрезвычайной власти: междуцарствие (interregnum), диктатура (диктатор вместе с заместителем, начальником конницы, избирался сенатом на полгода в экстренных случаях; власть диктатора была сродни царской, ее атрибутом был почетный конвой из 24 ликторов), децемвират (комиссия из 10 чел.) и консулярный трибунат. Т. о., Римская республика, в управлении к-рой решающую роль играли сенат и магистраты (в основном из числа нобилитета), носила ярко выраженный аристократический характер.

Сословная структура

В ранний период основными сословиями Рима были привилегированные патриции (менее 20% населения) и юридически свободные, но лишенные гражданских прав плебеи. Главными правами гражданина являлись: право вступать в законный брак (ius conubii), право владеть имуществом и вести дела под охраной рим. законов (ius commercii), право голосовать (ius suffragii) и право быть избранным на почетную должность (ius honorum). Политическое бесправие плебеев было обусловлено тем, что они стояли вне патрицианской родовой организации (лишь нек-рые плебеи входили в нее в качестве клиентов). В среде плебеев в процессе социальной дифференциации выделился зажиточный слой, представители к-рого стремились к равноправию с патрициями. Большая часть плебеев боролась за предоставление им земельных участков и отмену долгов.

В VI-III вв. до Р. Х. существовало т. н. патриархальное рабство. Основными источниками рабства были порабощение военнопленных и долговая кабала (до 326 г. до Р. Х.). Рабов было мало, и их использовали в основном как домашнюю прислугу состоятельных семей. Рабское состояние несколько смягчалось фактом существования др. категорий зависимости - института клиентелы, или долговой кабалы. Недовольство рабов своей участью временами выражалось либо в бегстве и порче имущества хозяев, либо в участии в выступлениях плебеев, клиентов и должников (напр., в 460 г. до Р. Х. рабы поддержали мятеж Аппия Гердония).

Вольноотпущенники, обедневшие граждане или иноземцы, поступая под патронат могущественных покровителей из числа патрициев, вступали в родовую организацию патрона, получали его родовое имя и были обязаны не только работать на полях патрона, но и сопровождать его в военных походах, в деловых поездках, на форуме и т. д. Все они составляли довольно многочисленную прослойку клиентов, лично зависимых и политически бесправных. В свою очередь патрон был обязан защищать клиента и представлять его интересы в суде. К III в. до Р. Х. мн. клиенты освободились от личной зависимости, получили от гос-ва землю и пополнили класс свободных мелких производителей.

Завоевание плебеями всей полноты гражданских прав привело к консолидации рим. общества и достижению относительной внутриполитической стабильности. Патриции и плебеи перестали быть разными сословиями. К нач. III в. до Р. Х. наиболее богатые и влиятельные представители плебса постепенно слились с патрицианской знатью, в результате чего возникла новая правящая элита - нобилитет. В период поздней республики это понятие было синонимом режима сенатской олигархии. В состав нобилитета входили примерно 50 патрицианских и плебейских консулярных родов. Они из поколения в поколение поставляли гос-ву высших магистратов. Знатные, т. е. консульские, семьи обладали авторитетом (auctoritas), к-рый в глазах общества наделял их представителей бесспорным правом на занятие высших должностей. Эта олигархическая монополия на власть не подкреплялась никаким законом, но была освящена вековой традицией. Добиться консульства «новичку» из числа тех сенаторов, чьи отцы являлись всадниками, было чрезвычайно трудно (исключения во II-I вв. до Р. Х.- Катон Старший, Гай Марий, Цицерон).

Нобилитет был верхушкой сенаторского сословия (ordo senatorius), к-рое вместе с сословием всадников (ordo equester) входило в состав господствующего класса. По сути сенатор по статусу отличался от всадника только тем, что имел право заседать в сенате. Закон Клавдия (218 г. до Р. Х.), запрещавший сенаторам заниматься коммерцией, провел еще одну формальную грань между ними. Имущественный ценз всадника составлял 400 тыс. сестерциев (или 400 югеров земли). К этому сословию принадлежали представители родовой аристократии и финансовой элиты как патрицианского, так и плебейского происхождения. Остальные граждане составляли плебс - класс свободных мелких собственников: крестьян, ремесленников и торговцев. Среди них также выделялась богатая верхушка, отчасти состоявшая из муниципальной знати и представителей провинциальных элит. Представители городского плебса, среди которых было немало вольноотпущенников, объединялись в коллегии, принимавшие активное участие в политической жизни. Сельский плебс последовательно выступал за аграрную реформу и демократизацию гос. строя. В условиях бурного развития товарно-денежных отношений одна часть плебса богатела, другая беднела, теряла землю, мастерскую или лавку, превращалась в арендаторов, батраков или наемников. Мн. разорившиеся граждане не имели работы, жили за счет подачек богатых людей или гос-ва (норма постоянных гос. раздач хлеба была установлена законом Марка Эмилия Лепида в 78 г. до Р. Х.). Вместе с тем плебс представлял собой внушительную силу.

В период поздней республики в связи с масштабными завоеваниями Рима резко возросло количество рабов и их роль в общественном производстве. Во II в. до Р. Х. в Италии завершается переход от патриархального рабства к классическому рабству. Если до Пунических войн основой рим. экономики был свободный труд мелких собственников, то в последующий период утвердился рабовладельческий способ производства, ориентированный на развитие товарного хозяйства. В эпоху завоеваний римляне стремились в первую очередь конфисковать у покоренных народов их земли (до 2/3), но в период поздней республики успешные военные действия сопровождались прежде всего массовым порабощением населения. Среди основной массы рабов существовала небольшая группа, положение к-рой было сравнительно благополучным. Это квалифицированные ремесленники, учителя, врачи, архитекторы, актеры, секретари и т. п.

Всей полнотой политических прав и привилегий пользовались лишь рим. граждане, тогда как подавляющее большинство населения Италии и провинций до 90-89 гг. до Р. Х. было лишено лат. и рим. гражданства. Провинциальная элита стремилась к политическому равноправию и по достижении желаемого становилась лояльной к имперским властям. Основное население провинций, страдавшее от рим. господства, неоднократно поднимало восстания. С 30-х гг. II в. до Р. Х. рим. общество вступило в полосу глубокого кризиса, к-рый привел к потрясениям гражданских войн (138-30 гг. до Р. Х.).

Провинции

В процессе создания Римской державы формировалась практика провинциального администрирования, а также основы политико-правовых взаимоотношений римлян и провинциалов-неграждан - перегринов. Юридически эти отношения регулировались «правом народов» (ius gentium) - международным правом, существовавшим в рамках рим. правового пространства со 2-й пол. III в. до Р. Х. до эдикта имп. Каракаллы (212 г. по Р. Х.). Общины перегринов (свободное население провинций) получали от римлян разные правовые статусы. Среди них были формально независимые общины с собственным правом, греч. полисы или варварские племена, а также союзные царства, с к-рыми рим. сенат заключал договоры, подчиненные общины, обладавшие автономией. Привилегированные общины в провинциях были освобождены от уплаты налогов. Общины, сдавшиеся римлянам после оказания вооруженного сопротивления, подчинялись рим. наместнику и выплачивали дань (stipendium). Общины, провинции и отдельные лица могли получить права рим. гражданства. Для этого провинциал должен был занимать должность магистрата или декуриона (члена местного сената) или служить во вспомогательных частях рим. армии не менее 25 лет.

После вынесения сенатом решения об организации очередной провинции создавалась сенатская комиссия, к-рая выезжала на место и вырабатывала принципы устройства провинции. На их основе сенат принимал т. н. leges provinciae - законы, определявшие границы вновь образованной провинции, размеры ager publicus, налоговые квоты и т. д. С юридической т. зр. провинции считались «поместьями римского народа» (praedia populi Romani). Треть земельного фонда в провинциях подлежала конфискации с последующей сдачей в аренду рим. гражданам; проч. земли оставались в пользовании местных жителей, но рим. власти в любое время могли их отнять. После 168 г. до Р. Х. италийские города были освобождены от уплаты прямого налога, но провинциалы платили 1/10 всех доходов в рим. казну.

В период поздней республики внутренние принципы управления рим. общиной механически переносились на управление провинциями. Римляне внедряли в провинциях разные формы адм. контроля: на Сицилии, на Сардинии и в Испании было введено прямое управление. Здесь практически без изменений было сохранено карфагенское провинциальное устройство. Остальные подвластные территории пользовались широкими правами автономии. С кон. II в. до Р. Х. контроль рим. властей над положением дел в провинциях постепенно ужесточался. Исключительную по важности роль в управлении провинцией играл наместник. Юридически особые полномочия наместника никак не были оговорены: на этот счет не существовало никаких правовых актов. Наместник являлся промагистратом (проконсулом или пропретором), но фактически находился в провинции на положении действующего рим. магистрата. Наместники назначались сенатом и были подотчетны только ему. Им принадлежала вся полнота гражданской и военной власти. Основной функцией наместника было судопроизводство, к-рое осуществлялось в соответствии с нормами ius gentium во время выездных сессий, когда он в сопровождении свиты, состоявшей из рим. «друзей» и местной знати, объезжал провинцию по центрам судебных округов. Наместники, как правило, были связаны узами гостеприимства (hospitium) с представителями провинциальных элит, причем нек-рые наместники не стыдились заискивать перед могущественными провинциалами. В провинциях действовали 2 правовые системы: местная и римская. Первая включала права местных общин, пользовавшихся автономией, однако гарантий их соблюдения рим. властями не было, даже в том случае, если конкретные правовые нормы были санкционированы сенатом. Вступая в должность, наместник издавал эдикт с изложением тех принципов, к-рыми собирался руководствоваться в адм. и судебной деятельности. На практике в провинциях повсеместной реальностью стали безграничный произвол наместников и полное бесправие провинциалов. Наместничество в богатой провинции расценивалось как награда и как способ поправить свои финансовые дела. Произвол наместников порождал в провинциях ненависть к рим. господству.

Для провинциалов существовал единственный способ добиться справедливости: они могли воспользоваться законом «о злоупотреблениях» (de repetundis; 149, 80 или 59 гг. до Р. Х.) и при посредничестве своего патрона в Риме возбудить судебное преследование бывш. наместника по обвинению в коррупции. Одним из громких процессов de repetundis стало дело Верреса, бывш. пропретора Сицилии, к-рый в 70 г. до Р. Х. был обвинен в хищениях и вымогательствах и осужден на изгнание и возмещение ущерба. Цицерон, выступавший в роли обвинителя Верреса, написал и издал после окончания процесса 6 речей, т. н. веррин.

Т. о., в период поздней республики практика управления провинциями оказалась по сути вне рим. правового пространства. Управление фактически не регулировалось правовыми нормами, что создавало благоприятные условия для злоупотреблений, произвола властей и беззакония.

Римская культура

Рим. гражданская община была аналогом греч. полиса. Она прошла долгий путь развития - от архаической родоплеменной организации до мощной политической общности, объединившей сотни тысяч людей в Италии и по всему Средиземноморью. Как и всякая земледельческая община, существовавшая в условиях господства натурального хозяйства, рим. гражданский коллектив с давних пор тяготел к обособленности, замкнутости и полной самодостаточности. Менталитет древних римлян отличали традиционализм и консерватизм. В основу патриархальной системы ценностей рим. общества легло представление о т. н. нравах предков (mores maiorum). Идеальную модель поведения рим. гражданина отличали суровая простота, строгое соблюдение обычаев и традиц. моральных норм, безусловный приоритет общественных интересов перед частными, ярко выраженный дух коллективизма. Категорическое неприятие чужих культурных ценностей и обычаев порождало в римлянах царской и ранней республиканской эпох агрессивную враждебность по отношению к чужакам, особенно к ближайшим соседям. Однако эта враждебность была во многом декларативной и на практике всегда уживалась с поразительной восприимчивостью к иноземным влияниям и готовностью к заимствованиям. Развитие товарно-денежных отношений, рост социальной дифференциации граждан наряду с проникновением в среду гражданства пришлых элементов, территориальным расширением Римской державы и углублением чужеземного культурного влияния со временем привели к нарастанию кризиса гражданской общины. К I в. до Р. Х. оказалось, что, став крупнейшей державой Средиземноморья, Римская республика переросла рамки архаичной общины. На последнем этапе существования республиканского строя в рим. обществе все заметнее становились рост индивидуализма, упадок полисного патриотизма и отход от традиц. системы ценностей. Ярким проявлением духовного кризиса в рим. обществе поздней республики стало широкое распространение вост. культов.

Право - см. ст. Римское право.

Литература, наука и философия

О писателях и ученых эпохи Римской империи, работавших на греч. языке, см. в ст. Древняя Греция .

Древнейшими памятниками римской поэзии т. н. долит. периода являются культовые гимны салиев и арвальских (т. е. пашенных) братьев, сохранившиеся в записях жрецов (архаические тексты сохранились фрагментарно и поддаются лишь предположительному переводу). Существовал ряд жанров народных песен: обрядовые песнопения нэнии (причитания, обычно звучавшие на похоронах), фесценнины (шуточные песни, иногда носившие непристойный характер и исполнявшиеся на праздниках плодородия, и во время триумфальных шествий), застольные песни, пословицы и поговорки. Поэзия сохраняла устный характер до сер. III в. до Р. Х., хотя уже в VII в. до Р. Х. была распространена письменность. Магистраты и жрецы вели различные записи, связанные с их деятельностью (наибольшее значение имели материалы жреческой коллегии понтификов). С сер. V в. до Р. Х. имелось письменное законодательство - «Законы XII таблиц». Со временем римляне выработали стиль деловой прозы. Римская гос. жизнь создала благоприятные условия для развития публичной речи (изначально особую роль здесь играло посмертное восхваление на похоронах).

Развитие высокого лит. творчества и научной деятельности в Риме связано с постепенным усвоением греч. традиций и греч. системы образования. В 60-х гг. II в. до Р. Х. в Риме начали открываться греч. школы, в к-рых изучали грамматику, читали и толковали греч. авторов. 1-й ступенью образования в Риме была начальная школа для мальчиков и девочек 7-12 лет. Школы были частными, труд учителя оплачивался очень низко, учили чтению, письму и устному счету (учебный период длился не более семестра, остальное время было занято каникулами и праздниками). Дальнейшее обучение было доступно лишь детям относительно состоятельных родителей. В средней школе преподавали грамматики - ученые, писатели и лит. критики (чаще всего греки). В массе своей они также обладали низким общественным статусом. Обучали правильно говорить и писать, изучали древних и совр. авторов, занимались комментариями и пересказами.

Высшую ступень в образовании обеспечивала риторская школа для учеников с 15-16 лет, где готовили адвокатов, чья карьера была почетной и доходной. Риторы относились к элите педагогического и ученого сообщества, их работа оплачивалась довольно высоко. Методы обучения были схоластическими: мастерство оттачивалось посредством декламаций на отвлеченные темы. Риторские школы существовали и в V в., однако преподавание в них отличалось шаблонностью и не развивалось.

История рим. лит-ры классических форм начинается в сер. III в. до Р. Х. с подражаний греч. жанрам. 1-м лат. автором стал Ливий Андроник (ок. 280-204), пленный грек из Тарента, вольноотпущенник семьи Ливиев. Он перевел на латынь сатурновым стихом «Одиссею» Гомера, с 240 г. занимался художественной обработкой и вольным переводом греч. драм. Его современниками были поэты Гней Невий и Квинт Энний. Уроженец Кампании, участник 1-й Пунической войны Невий (ум. ок. 201) сочинял драмы, заимствуя сюжеты у греч. авторов, создал первые «претексты» - трагедии на рим. сюжеты, написал сатурновым стихом эпическую поэму о 1-й Пунической войне в 7 книгах (сохр. фрагменты). В комедиях Невий допускал дерзкие реплики по адресу представителей знати, за что был наказан властями: его выставили у позорного столба и изгнали из Рима. Энний (239-169) был известен как автор эпической поэмы «Анналы» в 18 книгах, написанной гекзаметром и посвященной истории Рима. Он сочинял пьесы на греч. и рим. сюжеты, писал т. н. сатуры - произведения морально-назидательного характера на разные темы (всего из наследия Энния сохр. свыше 1,1 тыс. стихов).

«Сценические игры», впервые устроенные в 364 г. до Р. Х., были заимствованы римлянами у осков и этрусков. Некоторые элементы драмы (мимы, ряженые) содержались в рим. обрядовых празднествах. 1-м рим. комедиографом, чьи произведения дошли до нас, стал уроженец Умбрии Тит Макций Плавт (ок. 250 - ок. 184). Из 130 его комедий 20 сохранилось целиком и 1 - во фрагментах. Плавт, как и Ливий Андроник, переделывал для рим. сцены греч. пьесы. Действие его комедий происходило в Греции, чаще всего в Афинах, и действующими лицами тоже являются греки. Источниками рим. комедии служили пьесы «средней» и «новой» аттической комедии. Несмотря на эллинистическую канву сюжетов, в пьесах Плавта прослеживается связь с жизнью рим. общества. На фоне греч. декораций использовались рим. термины для магистратов, гос. учреждений и правовых понятий, а также имена рим. богов. Драматург внес в свое творчество элемент плебейской фарсовой сатиры. Комедии Плавта («Псевдол», «Канат», «Хвастливый воин», «Клад», «Перс», «Три монеты», «Стих», «Ослы» и др.) насыщены интригами, путаницей и сентиментальными сюжетами, в к-рых действуют дерзкие, остроумные и хитрые рабы, гетеры, хвастуны, сводники и др. персонажи, выведенные по образцу греч. типажей. Др. комедиограф, Публий Теренций Афер (ок. 185-159; сохр. 6 пьес), также использовал сюжеты греч. оригиналов (прежде всего Менандра). Драматург глубоко прорабатывал психологические характеристики героев, добился изящной и тонкой отделки стиля. С кон. III в. до Р. Х. постепенно появлялся жанр мим, или ателлана (Atella - название города в Кампании),- импровизированная бытовая или пародийно-сатирическая сценка в форме монолога или диалога, которую разыгрывали исполнители из народа.

Трагедия не получила признания у рим. публики и так и осталась подражательной. Трагики II в. до Р. Х. Марк Пакувий (племянник Энния) и Луций Акций для создания произведений (сохр. фрагменты) использовали тексты греч. драматургов, прежде всего Еврипида. Трагедия состояла из диалога и арий; хор, особенность греч. трагедии, не был воспринят. Несмотря на «вторичность» своего творчества, Пакувий и Акций сыграли важную роль в эстетическом образовании и нравственном просвещении соотечественников, которых они знакомили с мифологией и с глубокой философией греч. трагедии. Исконно рим. лит. жанр - сатура, или сатира (смесь из стихов, басен, анекдотов и диалогов). 1-й рим. сатирик - Гай Луцилий (ок. 180-102), написавший сборник сатир из 30 книг (сохр. ок. 1 тыс. фрагментов), в которых обличал пороки совр. ему общества.

Наиболее раннее сохранившееся произведение лат. прозы - соч. Марка Порция Катона Старшего (234-149) «О земледелии» (нач. II в. до Р. Х.). Катон был противником распространения греч. образованности и принципиально писал только на латыни (хотя изучил греч. лит-ру). Не сохранились его соч. «Начала» в 7 книгах по истории Рима и Италии с древнейших времен до 202 г., трактаты по медицине, ораторскому искусству и 150 опубликованных им речей (остались фрагменты).

Период поздней республики был отмечен нараставшей эллинизацией рим. культуры. Обогащенная и собственным опытом, и влиянием греч. авторов, лит-ра I в. до Р. Х. поднялась на более высокую ступень. Крупнейший представитель лат. поэзии этого времени - Тит Лукреций Кар (ок. 95-51), которому принадлежит философская поэма «О природе вещей» в 6 книгах. В ней он пропагандирует учение Эпикура, гл. обр. его натурфилософию. Глубокое философское содержание поэмы сочетается с изящной формой изложения, насыщенного эпитетами, метафорами и выразительными образами.

В сер. I в. до Р. Х. большое влияние приобрела александрийская эллинистическая лит. школа, для к-рой характерны изящество формы, внимание к личным переживаниям героев. Цицерон пренебрежительно называл поэтов - приверженцев этого направления неотериками. Среди них наиболее известен Гай Валерий Катулл (ок. 87-54), оставивший сборник из 116 стихотворений. Лучшие его стихи посвящены возлюбленной поэта Клодии, воспетой им под именем Лесбия в память лесбосской поэтессы Сапфо.

В прозаических жанрах прославились Марк Теренций Варрон (116-27) и Марк Туллий Цицерон (106-43). Варрон - писатель-энциклопедист, автор 74 произведений в 620 книгах. Его произведения охватывали едва ли не все области знания. Наиболее важные его труды - «Древности» и «О латинском языке». Из его сочинений до нас дошли лишь часть трактата «О латинском языке», диалог «О сельском хозяйстве», а также многочисленные фрагменты. Известностью пользовались и его поэтические сатиры. Велико и разнообразно наследие Цицерона, ученого-энциклопедиста и просветителя, непревзойденного теоретика и практика ораторского искусства, гос. деятеля, правоведа и адвоката, знатока философии и мастера эпистолярного жанра, филолога-эрудита и переводчика, блестяще знавшего греч. язык и лит-ру, историка, поэта, искусствоведа и лит. критика. Сохранились его 58 политических и судебных речей (из 106 известных по названию), 12 философских сочинений, 7 трактатов по риторике, обширная переписка (свыше 800 писем), а также фрагменты речей и нек-рых поэтических произведений.

В I в. до Р. Х. в ораторском искусстве приобрело значение направление, возникшее в М. Азии в III в. до Р. Х.- т. н. азианизм, характерными чертами к-рого были вычурность, манерность, пристрастие к внешним эффектам, высокопарность. Ему противостоял аттицизм, сторонники которого стремились к простоте, краткости и ясности классических афинских ораторов (опираясь на идеалы Лисия и Демосфена). Из рим. ораторов - сторонников азианизма известность приобрел Квинт Гортензий Гортал, один из главных соперников Цицерона. Приверженцем аттицизма был оратор и писатель Гай Юлий Цезарь (100-44). Из произведений последнего сохранились «Записки о Галльской войне» (7 книг; 8-я кн. Цезарю не принадлежит) и «Записки о гражданской войне» (3 книги). Военные мемуары Цезаря создавались с политическими и пропагандистскими целями, рассказ отличается последовательностью и ясностью, язык прост и отточен. Цицерон и Цезарь стали творцами классического языка рим. лит-ры - т. н. золотой латыни. Основоположником жанра исторической монографии стал Гай Саллюстий Крисп (86-35), цезарианец, на склоне лет написавший 2 дошедших до нас трактата - «О заговоре Катилины» и «О Югуртинской войне», а также «Историю», охватившую события 78-67 гг. (сохр. фрагменты); стиль Саллюстия изобилует архаизмами. Биографический жанр представлен именем Корнелия Непота, написавшего соч. «О знаменитых людях» (сохр. небольшая часть из 24 биографий и очерк «О царях»).

Время правления Августа по праву называют «золотым веком» рим. культуры, и в особенности лат. поэзии. Публий Вергилий Марон (70-19) ввел жанр пастушеской идиллии (сб. «Буколики» из 10 эклог), написал дидактическую поэму о крестьянском труде «Георгики» и создал прославивший его имя мифологический эпос - поэму «Энеида» в 12 книгах. Квинт Гораций Флакк (65-8) начинал как сатирик и полемист («Эподы» и «Сатиры»), затем обратился к лирике («Оды»), после чего - к дидактическому жанру (1-я кн. «Посланий»). Свои взгляды на лит-ру и принципы поэтического творчества он изложил во 2-й кн. «Посланий» и в «Науке поэзии». Публий Овидий Назон (43 г. до Р. Х.- 17/18 г. по Р. Х.) дебютировал любовными элегиями (5 книг), а впосл. написал пародийно-дидактические поэмы «Наука любви» и «Лекарства от любви», одновременно работая над учено-повествовательными поэмами «Метаморфозы» (15 книг) и «Фасты» (6 книг). Находясь в изгнании на побережье Чёрного м., тоскуя по Риму, он создал 2 сборника - «Скорбные элегии» и «Понтийские послания». Талантливыми поэтами-лириками были Альбий Тибулл (ок. 50-19) и Секст Проперций (ок. 49-15). Имп. Август создал немало произведений в прозе и в стихах, наиболее известным стало политическое завещание «Деяния божественного Августа».

После знакомства римлян с греч. философией и успехов Цицерона в этой сфере, в период ранней империи I-II вв., философия стала неотъемлемой частью рим. культуры. Господствующими течениями философской мысли были стоицизм и эпикурейство. Видные представители рим. стоицизма - Луций Анней Сенека Младший (ок. 4 г. до Р. Х.- 65 г. по Р. Х.; «Нравственные письма к Луцилию», «Естественнонаучные вопросы» и ряд философских трактатов на этические темы), Эпиктет («Беседы»; по-гречески) и Марк Аврелий («К самому себе»). В низших слоях общества известной популярностью пользовались киники, подчас резко критиковавшие общественные нравы и политику властей. С III в. рим. философия находилась под сильным влиянием неоплатонизма.

В период ранней империи получили развитие историческая проза и биографический жанр. Тит Ливий (59 г. до Р. Х.- 17 г. по Р. Х.) создал монументальный труд - рим. историю «От основания города» в 142 книгах (повествование доведено до 9 г. до Р. Х.; сохр. 35 книг и краткие эпитомы). Ливий опирался на труды предшественников-анналистов (Фабия Пиктора, Лициния Макра, Валерия Анциата и др.). Помпей Трог создал «Всемирную историю» (44 книги), к-рая сохранилась лишь в кратких извлечениях-прологах и в эпитоме Марка Юниана Юстина (II в.).

При имп. Тиберии появилась краткая «Всеобщая история» в 2 книгах Веллея Патеркула (сохр. с лакунами). Сборником исторических анекдотов является труд ритора Валерия Максима под названием «О замечательных делах и изречениях» (9 книг). Соч. Квинта Курция Руфа «История Александра Македонского» в 10 книгах (2 первые утрачены) - образец риторической историографии. Также в сер. I в. агроном Луций Юний Модерат Колумелла написал трактат «О сельском хозяйстве».

В жанре сатиры в I-II вв. работали Сенека Младший (ок. 4 г. до Р. Х.- 65 г. по Р. Х.; соч. «Отыквление») и Гай Петроний Арбитр - автор романа «Сатирикон» (сохр. отрывки глав 14-16 из 20). Петроний представил реалистичное и одновременно пародийное изображение быта и нравов разных слоев совр. ему общества. Выдающиеся поэты-сатирики того времени - Авл Персий Флакк (34-62), Марк Валерий Марциал (ок. 40-102) и Децим Юний Ювенал (ок. 60-127). До нас дошли 6 сатир Персия, 15 книг эпиграмм Марциала, 16 сатир в 5 книгах Ювенала. В I в. были созданы эпические поэтические произведения «Фарсалия» Марка Аннея Лукана, повествующая о войне между Цезарем и Помпеем, «Фиваида» Публия Папиния Стация на сюжет похода семерых против Фив, «Аргонавтика» Валерия Флакка и «Пуническая война» Силия Италика, посвященная событиям войны с Ганнибалом. Жанр басни представлен произведениями Федра и Бабрия, эпистолярный - сборником писем Гая Плиния Цецилия Секунда Младшего (ок. 62-113). Из речей Плиния Младшего сохранился только панегирик имп. Траяну.

В I-II вв. получили развитие теория архитектуры (трактат Витрувия «Об архитектуре» в 10 книгах), инженерная наука (соч. «Об акведуках» Фронтина), теория риторики (соч. Марка Фабия Квинтилиана «Обучение оратора»), агрономия (трактат Колумеллы «О сельском хозяйстве»). В сер. I в. Гай Плиний Секунд Старший (23/24-79) создает трактат «Естественная история» («Естествознание») в 37 книгах, огромный труд энциклопедического характера, содержащий сведения из области физической географии, ботаники, зоологии, минералогии и др. наук. Тем не менее в большинстве научных направлений доминировали греч. ученые («География» Страбона в 17 книгах, трактат Помпония Мелы «О строении земли», «Руководство по географии» Клавдия Птолемея, корпус медицинских трактатов Клавдия Галена, всего ок. 125 произведений).

Важнейшие произведения Публия Корнелия Тацита (ок. 58-120) - «Анналы» (16 книг, сохр. частично) и «История» (14 книг) охватывают время правления императоров династий Юлиев-Клавдиев и Флавиев (14-96). Из числа малых произведений Тацита особенно ценным источником является «Германия» - историко-географический очерк общественного устройства, религии и быта герм. племен. Младшим современником Тацита был секретарь имп. Адриана Гай Светоний Транквилл (ок. 70-140), автор «Жизнеописаний двенадцати цезарей», сборника биографий рим. правителей - от Цезаря до Домициана.

В первые века по Р. Х. греч. влияние в лит. творчестве постепенно нарастало. От рубежа эр сохранились крупные произведения на греч. языке: «Римские древности» Дионисия Галикарнасского, «Мифологическая библиотека» Псевдо-Аполлодора. В кон. I в. появились труды Иосифа Флавия «Иудейские древности» и «Иудейская война». Во II-III вв. наступила эпоха «греческого возрождения», когда грекоязычная лит-ра заняла ведущие позиции в культуре Римской империи. Лидерами обновленной греч. традиции историографии стали Плутарх, Павсаний, Дион Кассий, Геродиан. Многие из писателей, ученых и философов-греков той эпохи (Эпиктет, Гален, Плотин и др.) подолгу жили и работали в Риме, что тем не менее было свидетельством углублявшегося греч. влияния в среде рим. элиты. Риторика «греческого возрождения» отличалась выспренностью, манерностью и повышенным вниманием к форме, иногда в ущерб содержанию. Наиболее влиятельным лит. направлением стала т. н. 2-я софистика, к-рая отличалась склонностью к «философствующей риторике» и нарочитому архаизму (ее представители - греч. риторы Дион Хризостом, Элий Аристид). На латыни в этот период писали риторы Герод Аттик (сохр. фрагменты речей) и Марк Корнелий Фронтон, учитель Марка Аврелия. Образцы характерных для 2-й софистики сборников всевозможных сведений из разных областей знания - «Пестрые рассказы» Клавдия Элиана и «Аттические ночи» Авла Геллия. К жанру приключенческого романа относятся произведения «Золотой осел» Апулея, «Дафнис и Хлоя» Лонга. Драматический жанр в указанный период совершенно деградировал. От него остались лишь пантомима, ателланы и мимы. Сохранились 10 трагедий Сенеки Младшего, написанных в подражание классическим греч. образцам. Лат. историографию II в. представляют т. н. малые рим. историки: Луций Анней Флор («Эпитома»), Луций Ампелий («Памятная книжица») и Граний Лициниан (от его обширного компилятивного труда до нас дошли лишь фрагменты).

В период поздней империи рим. историография пребывала в глубоком упадке. В IV в. появился сборник биографий императоров, известный под названием «Писатели истории Августов» (Scriptores Historiae Augustae), охвативший период от правления имп. Адриана до возведения на престол Диоклетиана (117-284), содержащий множество ценных сведений, но в изложении мн. событий имеются легендарные сведения и анахронизмы. IV-V вв.- время бревиариев, сокращенных изложений истории. Известны бревиарии Евтропия (10 книг), Аврелия Виктора (сборник кратких биографий императоров - от Августа до Констанция II), Орозия (7 книг). Последним выдающимся рим. историком был Аммиан Марцеллин (ок. 330-400), грек по происхождению. Его труд «Анналы» в 31 книге являлся продолжением «Истории» Тацита и охватывал события 96-378 гг. Сохранились лишь последние 18 книг с описанием событий 353-378 гг. Среди писателей IV-V вв. большим авторитетом пользовались авторы толковых словарей и комментаторы.

В лат. поэзии IV-V вв. долго сохранялись языческие мотивы. Из числа поздних рим. поэтов известны Децим Магн Авсоний (310 - ок. 394; поэмы «Мозелла» и «Эфемерида»), Клавдий Клавдиан (рубеж IV и V вв.; поэма «Похищение Прозерпины»). Клавдий Рутилий Намациан (нач. V в.), уроженец Галлии, в поэме «О возвращении домой» воспел Рим, ставший отечеством для мн. народов. Еп. Соллий Модест Аполлинарий Сидоний (ок. 430-485) был автором стихов, писем и панегириков, интересных не столько как лит. произведения, сколько как источники для характеристики быта галло-рим. аристократии V в. и ее отношений с варварами. Квинт Аврелий Симмах (ок. 350-410), один из последних античных ораторов, был убежденным язычником, верным традиц. рим. ценностям; оставил после себя речи и письма, прекрасно отделанные стилистически, но чрезвычайно бедные по содержанию.

Автор раздела: Никишин В. О, Э. П. Г.

Религия

В общественной и гос. жизни Рима изначально особое место занимала военная организация. Это обстоятельство решающим образом повлияло на формирование рим. полисной идеологии, отмеченной ярко выраженным чувством коллективизма наряду с твердым убеждением в исключительности судьбы Рима, призванного властвовать над всем миром. Почитание исконных римских богов с незапамятных времен входило в число традиц. ценностей общины, а культовая практика в Риме изначально приобрела коллективные формы. Во все времена для римлян человек, непричастный к священнодействиям (sacra) к.-н. коллектива, стоял как бы вне всяких общественных связей и казался поэтому презренным и опасным. Важную роль в процессе формирования рим. этнического самосознания и полисной идеологии сыграли такие святыни, как храм Юпитера на Капитолии и огонь Весты в круглом святилище рядом с жилищем царя (огонь и вода символизировали единство общины), хижина (строго говоря, 2 хижины: одна - на Капитолии, другая - на Палатине) и гробница основателя города и 1-го царя Ромула (ок. 753-715 гг. до Р. Х.), а также священные реликвии: пенаты и палладий, якобы принесенные Энеем из Трои, смоковница, под которой, согласно легенде, волчица вскормила братьев-близнецов Ромула и Рема (еще во времена историка Корнелия Тацита признаки ее увядания, как и самопроизвольное угасание огня Весты, считались предвозвестниками угрожавшей Риму опасности), дуб на Капитолии, в дар к-рому Ромул принес spolia opima (вооружение, снятое с убитого военачальника или царя враждебного племени), посвятив этот трофей Юпитеру Феретрию, и более древний, чем сам Рим, каменный дуб на Ватикане, авгуральный жезл Ромула (т. н. lituus; им авгур размечал части неба, в к-рых предстояло наблюдать полет птиц), копье и щит Марса и т. д. Граждане были обязаны чтить богов, в то же время законы не предусматривали наказаний за оскорбление тех или иных божеств (кроме святотатства, каковым считалось ограбление храмов). Гражданское право (ius) очень рано отделилось от сакрального (fas). Нормы fas действовали только внутри фамилий, поскольку ius в отношения главы патриархальной семьи (pater familias) с подвластными ему членами фамилии (жена, сыновья и внуки с их женами, незамужние дочери, рабы и клиенты) вмешиваться не могло. В общественной жизни нормы fas действовали только в случае оскорбления богов аморальными поступками.

Источники изучения рим. религии можно разделить на 3 группы: 1) археологические памятники: остатки храмов, алтарей, жертвенников, изображений богов, а также эпиграфический материал, к-рый с кон. II в. до Р. Х. становится массовым (прежде всего посвятительные надписи); более ранние надписи единичны и с трудом поддаются интерпретации; 2) свидетельства античных авторов: Катона Старшего, Варрона, Цицерона, Овидия (этот «ученый поэт» (poeta doctus), автор «Метаморфоз», был крупным знатоком рим. культов и античной мифологии), Плиния Старшего, Плутарха и др.; 3) произведения раннехрист. писателей, полемизировавших с язычниками.

Древнейшими культовыми предметами, обнаруженными на территории Италии в результате археологических раскопок, являются статуэтки богинь-матерей, солярные символы (колесо с лучами и крест) и т. н. «воин из Капестрано» - изваяние бога в шлеме и с ореолом вокруг головы. В Др. Италии существовали культы светил, в частности одним из древнейших был культ Солнца (Sol Indiges), тесно связанный с почитанием Юпитера (ежегодно 9 авг. на Квиринальском холме в Риме совершалось публичное жертвоприношение божеству Sol Indiges). Традиц. рим. верования, вышедшие из недр родового строя, были отмечены пережитками тотемизма (к ним можно отнести почитание капитолийской волчицы, орла как птицы Юпитера, волка и пахотного быка, посвященных Марсу, а также волка, дятла и быка как покровителей племен гирпинов, пиценов и бовианов), фетишизма (напр., Марса символизировало копье, Юпитера - камень, Весту - священный огонь) и анимизма. Так, римляне верили в безличные силы (numina), заключенные во всех окружающих их предметах (считалось также, что numina присущи богам и нек-рым выдающимся людям). Римляне обожествляли горы, холмы, камни (напр., Юпитер носил имя Lapis, т. е. камень, клятва к-рым считалась особенно священной, а Добрая Богиня была связана со скалой), деревья и травы (напр., вербену, произраставшую на Капитолии, и вообще дерн, к-рый клали перед жертвоприношениями на алтари), источники (их культы были объединены в почитании бога Фонса с праздником фонтаналий), реки (духи рек мыслились то как грозные и необузданные быки, то как очаровательные сладкоголосые девы-кармены) и ручьи. Природа представлялась римлянам населенной бесчисленными фавнами, сильванами, нимфами и дриадами. В качестве божеств выступали также и отвлеченные понятия, связанные с общественной и гос. жизнью: Pax (мир), Spes (надежда), Virtus (доблесть), Iustitia (справедливость), Pietas (благочестие), Fides (верность), Fortuna (судьба), Victoria (победа), Felicitas (счастье), Honos (почет), Mens (разум), Concordia (согласие), Salus (здоровье), Bonus Eventus (счастливый исход) и т. п. В честь этих божеств в Риме строились храмы и этим божествам приносились жертвы. Особую роль играл культ Фидеса, к-рый, по преданию, установил 2-й царь Нума Помпилий (ок. 715-673 гг. до Р. Х.). Фидеса лежала в основе отношений между патронами и клиентами, между вступавшими в сделки гражданами, между Римом и союзниками (с нач. II в. до Р. Х. культ Фидеса широко распространился в городах Греции и М. Азии). Храм Конкордии был сооружен в Риме в 367 г. до Р. Х. в знак примирения патрициев и плебеев. Богиня здоровья Салюс, отождествленная с греч. Гигией, считалась дочерью бога врачевания Асклепия (Эскулапа), чей культ был введен в Риме в 293 г. до Р. Х. Обожествление добродетелей и понятий, к ним близких, явилось уникальной чертой рим. религии (до сих пор эта особенность не получила в науке более или менее внятного объяснения).

С древнейших времен в Лации существовали антропоморфные изображения богов и храмы (сначала деревянные, а впосл. каменные). В Риме храмы часто строились по обету. Так, до 2-й Пунической войны (218-201 гг. до Р. Х.) их было выстроено ок. 40. Важно отметить, что мифология римлян была бедной. Мн. божества не имели определенного пола, тогда как пол других раздваивался, порождая парные образы: Либер - Либера, Фавн - Фавна, Помон - Помона, Диан - Диана, Цер - Церера (древнейшие италийские божества), Палес (двуполое пастушеское божество). Считалось, что Венера соединяет в себе муж. и жен. начала (напр., по данным Сервия, на Кипре имелось изображение бородатой Венеры). Жрецы сами порой обращались к божеству так: «Sive deus, sive dea, sive mas, sive femina» (Или бог, или богиня, или мужчина, или женщина). Впрочем, подобное обращение имело место лишь в тех случаях, когда было неизвестно, к какому божеству следует обращаться, и неопределенность диктовалась стремлением избежать ошибки. Кроме того, римляне опасались, как бы враги не переманили на свою сторону то или иное божество, и поэтому скрывали его имя. Имена нек-рых божеств практически ничем не отличались от чисто нарицательных обозначений, напр.: Беллона - богиня войны (от bellum - война), Термин - бог рубежей (terminus - пограничный камень, межевой знак; изначально считался охранителем полевой межи и границы, позднее был связан с заупокойным культом), Юнона - богиня семьи и деторождения, впосл. мифологически связанная с Юпитером как его супруга.

Первоначально у римлян, по-видимому, имелась своя примитивная мифология. Так, один из древнейших рим. богов - Янус (ianua - двери, ворота) считался творцом мира из первобытного хаоса. Он почитался как бог всякого начала, поэтому ему был посвящен 1-й день года и каждого месяца, а его имя произносилось перед каждым обращением к богам (Янус носил 2 противоположных по значению имени: Патульций (открывающий) и Клузий (запирающий); схожие имена носили и 2 его спутницы: Антеворта (обращенная вперед) и Постворта (обращенная назад)). Был он также богом договоров и союзов, входов и выходов, ворот и дверей, а его храм (двойная арка на форуме, крытая бронзой; эта арка, опиравшаяся на колонны, символизировала небо и называлась Ianus Geminus) отпирался во время войны и запирался с наступлением мира. Открытые во время войны в храме Януса двери могли направлять его творческую потенцию в помощь войску, освобождая силы, дающие победу и уже ненужные во время мира. Януса изображали с 2 (отсюда его эпитет geminus - двойной) или даже 4 лицами, с ключами, с 365 пальцами - по числу дней в году. В одном из древних гимнов он именовался «богом богов» и «добрым создателем». Впосл. в Янусе видели бога, к-рый все формирует, всем правит, знает прошлое и будущее; его почитали как создателя человеческого рода, продолжению которого он способствует (недаром к нему обращались как к «отцу»), а также как блюстителя мирового порядка и стража мира, вращающего его ось. Наконец, Януса трактовали как 1-го царя Лация, жившего на Яникуле, соправителя Сатурна, который научил людей кораблестроению, земледелию, садоводству и выращиванию овощей (на аверсе древнего асса чеканили изображение двуликого Януса, на реверсе - изображение корабля Сатурна). Совместное правление Януса и Сатурна римляне относили к переходному периоду между 2 эпохами - первобытной и исторической. Праздник Януса - агонии - справлялся 9 янв. в жилище царя - регии (regia), а его жрецом был «царь священнодействий» (rex sacrorum).

В глубокой древности у римлян бытовали мифы о происхождении людей от деревьев (о первых людях, рожденных дубом, упом. Ювенал). Культ священных деревьев (дуб, бук, смоковница, олива, груша, яблоня, слива, финиковая пальма) и рощ всегда играл в рим. религии заметную роль (в частности, религ. сознание связывало Юпитера с дубом и буком: бог Латин (Latinus) под именем Юпитер Латиарис почитался в дубовом лесу, тогда как культ Юпитера Фагутала отправлялся в буковом лесу на холме Фагутале).

Культы отдельных рощ были впосл. объединены в праздник лукарий, во время которого в роще богини Деа Диа приносились жертвы Юпитеру, Янусу, ларам и их матери (Dea Muta - немая богиня), Флоре и Весте во искупление порубок и др. нарушений покоя леса. Священные рощи имели Эней, обожествленный под именем Индигет (Iuppiter Indiges, т. е. Юпитер Местный), и Минерва, а также сильваны, Пик (Picus Martius - посвященный Марсу дятел; по преданию, царь Пик, сын Сатурна, был превращен в дятла волшебницей Киркой (Цирцеей); Пика почитали как бога Пикумна, супруга богини плодов Помоны; сыном Пика считался Фавн, а сыном Фавна - Латин), Кармента (нимфа-пророчица и родовспомогательница, покровительница детей), Карна (богиня подземного мира; согласно др. версии, нимфа-охотница, возлюбленная Януса) и Робиго (божество, защищавшее урожай от болезней колосьев). Фавны почитались как лесные божества, дававшие пророчества в шуме листвы или во сне спящим в лесу, как защитники стад от волков, не смевших трогать скот в день их праздника - фауналий (справлялся общинами соседей, пировавших на перекрестках, рабы тогда освобождались от работы).

Рим. мифы, посвященные «культурным героям», рассказывают о боге «золотого века» Сатурне и братьях Пилумне и Пикумне, богах брака и рождения. Сатурн, соправитель Януса в Лации, будто бы научил местных жителей земледелию, виноградарству и вообще более цивилизованной жизни; Пилумн, царь Лаврента, изобрел пест для дробления зерна, за что особенно почитался хлебопеками, а Пикумн - унавоживание полей (его почитали под именем Стеркутий или Стеркулин). Возможно, Термин, бог границ, тоже был некогда «культурным героем», установившим размежевание земельных наделов, хотя в дальнейшем это деяние приписывалось Юпитеру и Церере. Существовали у римлян и мифы о священных браках (напр., о браке богини Дианы и Вирбия, о сакральном браке Акки Ларенции, к-рой был посвящен праздник ларенталий, отмечавшийся 23 дек., и т. д.), а также предания, связанные с Луной, Солнцем и со звездой Сириус, или Каникулой. Так, при восходе Сириуса для спасения посевов от засухи совершался ритуал augurium canarium, когда авгуры приносили в жертву Каникуле рыжих собак. Со временем эта примитивная мифология была вытеснена «римским мифом», в центре которого оказался Рим - Вечный город. Предания, сформировавшие «римский миф», группировались в основном вокруг 3 тем: истории Энея, царей Альбы Лонги и основания Рима; истории 7 царей, изгнания Тарквиниев и установления республики в Риме; рассказов о героях эпохи ранней республики. В основе «римского мифа» лежала идея исключительности судьбы Рима.

С древнейших времен священнодействия в Риме делились на частные - sacra privata, отправлявшиеся отдельными гражданами, родами и фамилиями; коллективные - sacra popularia, отправлявшиеся коллективами пагов и курий; общественные - sacra publica, отправлявшиеся от имени всей гражданской общины. Ряд священнодействий совершался и частным порядком (privatim), и публично (publice); в качестве примера можно привести приношение богам в июньские календы бобовой каши, праздник в честь Палес - палилии и др. У римлян существовало разделение на культы исключительно мужские (Геракла, Сильвана) и исключительно женские (Матери Матуты, Доброй Богини). Очень важное место в рим. религ. практике занимали родовые и семейные культы (sacra privata). Принадлежность человека к фамилии с соответствующими правами и обязанностями была обусловлена участием в ее культе. В каждом доме имелись фамильные святыни - посмертные восковые маски предков - imagines (обычно их несли в погребальных кортежах); центром семейного культа был очаг, связанный, с одной стороны, с культом огня, а с другой - с культом мертвых. Главным жрецом фамильного культа являлся pater familias; эта функция была тесно связана с его владельческими правами и юридической правоспособностью. Аналогичным образом отправлялись и родовые культы, посвященные предкам - эпонимам рода, иногда легендарным или даже мифическим. Так, род Клавдиев почитал своего предка-родоначальника Клауса (или Клавза), род Цецилиев - Цекулу, род Юлиев - Юла и т. д. Умершие предки, согласно рим. верованиям, становились богами-покровителями семьи и рода - манами (dii manes, они же divi parentes). Сын, подняв кость с погребального костра своего отца, провозглашал, что покойный стал богом. Аббревиатура D. M. (dis manibus - богам-манам) с кон. II в. до Р. Х. постоянно встречаются на надгробных памятниках. В Риме существовал древний обычай убивать пленников на похоронах знатного человека, принося их в жертву его манам; в 264 г. до Р. Х. по инициативе наследников Децима Юния Брута Перы этот обычай был заменен поединками между пленниками, что и послужило истоком перенесенных впосл. в цирк гладиаторских игр (munera).

Маны сближались или даже отождествлялись с пенатами, к-рые первоначально олицетворяли домашнюю житницу или кладовую с припасами (penus - провизия, съестные припасы), а в дальнейшем стали домашними духами-хранителями. К манам и пенатам были близки семейные лары (lares familiares), связанные с домашним очагом, с семейной трапезой, с посвященными им деревьями и рощами. К ним обращались за помощью в связи с родами, с бракосочетанием, со смертью. Семейные лары считались блюстителями pietas, т. е. благочестия, под к-рым понималось исполнение долга людей в отношении богов. Рабы искали защиты от гнева хозяина у домашнего очага или алтаря ларов и активно участвовали в их культе. Семейные лары помогали найти пропажу, охраняли членов фамилии, отправившихся в путешествие, им приносили первины плодов. Лары - это вообще боги-покровители; помимо семейных ларов существовали лары путей (lares viales), перекрестков (lares compitales; в их честь справлялся установленный еще 6-м царем Сервием Туллием (ок. 578-534 гг. до Р. Х.) праздник компиталий, сопровождавшийся песнями, играми, плясками, состязаниями и трапезами с участием рабов и свободных; обслуживали культ компитальных ларов коллегии плебеев и рабов), мореплавателей (lares permarini) и военных (lares militares). Лары были тесно связаны с лесом и, по распространенному представлению, жили в лесах и водных источниках. С ларами отождествлялись души умерших героев - Энея, Геракла, Эвандра (грек из Аркадии, сын богини Карменты), основателей городов, родоначальников и вождей (т. н. dii indigetes). В древнейшем памятнике рим. религии - гимне арвальских братьев - сохранилось следующее обращение к богам: «Помогите нам, лары, не допусти, Марс, чтобы болезнь и разруха обрушились на многих».

Наконец, у каждого человека был свой бог-покровитель, гений (у мужчин) или юнона (у женщин). В развитии представлений о личном гении-покровителе отразился распад древних родовых и общинных связей: вначале гении были, видимо, родоначальниками и покровителями рода (genius происходит от глагола genere - рождать). Особенно почитался гений главы фамилии: в день его рождения гению приносились дары. Клятва гением господина считалась самой священной для раба. Иногда предполагалось 2 гения - добрый и злой. Помимо личных гениев были и многочисленные гении-покровители местностей (genii locorum), видимым символом к-рых обычно считалась змея. Эти гении мест близки к ларам, и на практике едва ли между теми и другими проводилась четкая грань. Гению Рима на Капитолии был посвящен щит с надписью: «Или мужу, или жене», поскольку имя и пол гения-хранителя Рима скрывались, чтобы его не переманили враги. Кроме добрых богов-покровителей, манов и ларов, существовали злые, враждебные ларвы, стриги и лемуры - вредоносные тени, призраки преступников и людей, лишенных погребения. Чтобы смягчить или отогнать их, устраивались особые обряды - лемурии, справлявшиеся в мае. Тогда закрывались храмы и вводился запрет на заключение браков. Чтобы выгнать лемуров из дома, глава семьи должен был, встав ночью и трижды омыв руки, взять в рот черные бобы и, не оборачиваясь, бросать их через плечо, 9 раз повторяя, что этими бобами он откупается за себя и своих близких; затем, ударяя в медный таз, 9 раз призвать призрак удалиться из дома. Общению с духами предков и их умилостивлению были посвящены паренталии, когда покойным приносили жертвы, а на семейные трапезы являлись тени умерших родственников. По преданию, начало благочестивому празднику паренталий положил Эней: он принес жертву на могиле своего отца Анхиза в годовщину его смерти, установив обряд, ставший обязательным для потомков. Вход в царство мертвых (mundus) находился на форуме, позади ораторской трибуны (rostra); трижды в год (24 авг., 6 окт. и 8 нояб.) он открывался, в эти дни нельзя было предпринимать важных дел без крайней необходимости.

Религ. коллегии (квартальные, отправлявшие компитальные культы; объединения ремесленников, имевшие своих богов-покровителей; коллегии, создававшиеся специально для обслуживания культа того или иного божества) выбирали магистратов и министров, в обязанности к-рых входило на деньги, собранные с членов коллегии, организовывать сакральные мероприятия: жертвоприношения от имени коллегии, совместные трапезы, игры, сооружение алтарей и святилищ. Иногда для совместных посвящений богам объединялись люди, не составлявшие коллегию. Т. о., сохранялся принцип, согласно к-рому всякий коллектив сплачивался культом, а культ отправлялся коллективом, что не исключало, однако, личной инициативы верующих. По мере разложения родового строя в рим. общине шел процесс перехода от родовых форм культа к государственным. Нек-рые родовые боги со временем стали почитаться на гос. уровне. Так, культ бога-покровителя стад Фавна с его веселыми карнавальными праздниками некогда принадлежал родам Фабиев и Квинктилиев, культ Геркулеса - родам Потициев и Пинариев (в 312 г. до Р. Х. Аппий Клавдий передал его общественным рабам), культ Солнца - роду Аврелиев, культ подземного бога Вейовиса - роду Юлиев, культ Фортуны - роду Семпрониев, культ Юноны Сорории - роду Горациев, а культ Минервы - роду Науциев. Оказавшийся необычайно живучим семейно-родовой культ (одним из последних имп. указов, направленных против язычества, стал изданный в 392 г. по Р. Х. эдикт Феодосия I Великого, запрещавший отправление семейных обрядов в честь ларов и пенатов) был связан с архаичным почитанием огня. Культ огня также стал государственным: неугасимый огонь, горевший в общинном святилище, был символом богини Весты (аналогия греч. Гестии).

У римлян было неисчислимое множество мелких божеств (dii minores), каждое из к-рых выполняло к.-н. узкую функцию. В большинстве своем эти «мгновенные боги» (Г. Узенер) олицетворяли различные стороны человеческой деятельности. Каждый шаг человека, начиная с его появления на свет, находился под покровительством того или иного божества. Так, за 1-й крик новорожденного отвечал бог Ватикан, а членораздельной речью ребенка руководили Фабулин, Фарин и Локуций. Богиня Кунина качала колыбель, Румина давала материнской груди обилие молока, Куба укладывала в кроватку дитя, выросшее из колыбели. Есть и пить его учили богини Эдука и Потина; когда малыш начинал ходить, богиня Абеона выводила его из дома, а Адеона приводила домой. Физическому развитию ребенка покровительствовали боги Оссипаго, укреплявший его кости, и Статан, выпрямлявший его корпус, а также богиня Карна, помогавшая расти его мускулам. После поступления мальчика в школу богиня Итердука водила его туда, а Домидука сопровождала домой. Переход подростка в разряд взрослых был ознаменован тем, что он посвящал свою детскую буллу домашним ларам, делал взнос в кассу богини юности Ювенты и надевал «мужскую тогу» (toga virilis). Бог Портун (его имя некогда было эпитетом Януса как хранителя входа в порт) охранял вход в частный дом, Форкул - дверные створки, Лимент - порог, Кардеа - дверные петли и т. д. Мн. из dii minores были связаны с земледелием и др. видами хозяйственной деятельности. Семенами, пока они находились в земле, ведала богиня Сея, когда же они прорастали, им покровительствовала богиня Сегетия; за сохранность убранного хлеба отвечала богиня Тутелина. Всходы находились под покровительством Прозерпины, стебли - бога Нодута, покровы колосьев - богини Волутины, колосья - богини Пателаны и т. д. Бубона охраняла рогатый скот, Эпона - лошадей, Меллония - пчел, Помона - плодовые деревья. За удобрением полей следил Стеркутий (Пикумн), цветам покровительствовала Флора. Технический прогресс приводил к появлению новых культов. Так, медная монета находилась под покровительством бога-медника Эскулана, а когда в III в. до Р. Х. римляне ввели серебряный денарий, вместе с ним родился и новый бог - Аргентин (букв.- серебреник), которого объявили сыном Эскулана. Одновременно с практикой хлебных раздач в Риме появился и культ богини Анноны (от annona - хлеб), которой стали молиться о хлебном изобилии.

Главными объектами ритуального поклонения в Риме были Юпитер (Юпатер, Иовис), Юнона, Минерва, Веста, Церера, Диана, Венера, Марс (Мамерс, Маморс, Мармар, Март), Меркурий, Нептун, Вулкан, Янус, Либер (Вакх), Сатурн, Аполлон (Феб) и нек-рые др. божества. Все они делились на богов небесных, земных и подземных, однако сфера их действия не всегда была четко разделена (напр., Диана была богиней и небесной, и земной, и подземной, откуда ее эпитет «Тривия» и отождествление с Гекатой Тривией; подземным богом мог быть и Меркурий). Наиболее чтимых богов, как и сенаторов, именовали «отцами» (patres), а богинь - «матерями» (matres). Первым в этом ряду по праву стоял бог-громовержец, бог неба, дневного света и царь богов Юпитер Наилучший и Величайший (Iuppiter Optimus Maximus), чей храм еще при последнем царе Тарквинии II Гордом (Superbus, ок. 534-510 гг. до Р. Х.) был выстроен на Капитолии (отсюда берет начало культ Юпитера Капитолийского - Iuppiter Capitolinus). Образ Юпитера сложен: в основе это, вероятно, олицетворенное сияющее небо - Небо-отец (Ious-pater, Iuppiter). В то же время Юпитер - бог грома и молнии, а также бог-покровитель виноградной лозы, отождествленный с Либером (Юпитеру-Либеру был посвящен праздник виналий). Кроме того, Юпитер считался (очевидно, в подражание греч. Зевсу) богом-защитником гостеприимства, нравственности и семейной жизни, гарантом верности клятве (Dius Fidius), богом войны и подателем победы (Юпитер Феретрий, Статор, Непобедимый, Победитель, Мститель, поэтому с ним был связан обычай триумфа), хранителем границ (Юпитер Термин), богом плодородия (Frugifer - плодоносный) и защитником свободы (Юпитер Либертас и Юпитер Либер). Вероятно, римляне вначале признавали неопределенное множество юпитеров, видя в них проявления некой безличной силы. Юпитер совмещал много функций и эпитетов (Юпитер Пистор, Луцетий, Элиций и т. д.). Так, Юпитер Луцетий (от lux - свет) носил имена др. богов: Анксур, Пенин, Клитумн, Сумман и т. д. Со временем Юпитер Капитолийский стал считаться покровителем Рима и верховным богом многотысячного рим. пантеона.

Супруга Юпитера Юнона почиталась в качестве покровительницы не только брака и материнства (как родовспомогательница именовалась Луцина), но и женщин вообще; она отождествлялась с «царицей» Популоной, а также с воинственной Куритис, к-рую обычно изображали на боевой колеснице, в козьей шкуре, со щитом и с копьем. После взятия Вей в 396 г. до Р. Х. по приказу диктатора Марка Фурия Камилла статую Юноны Царицы торжественно перенесли в Рим, где ей был воздвигнут храм на Авентине. Дочь Юпитера и Юноны Минерва была богиней ремесел, искусств и войны. В Риме ее храм на Авентине стал центром ремесленных коллегий, а их праздник (т. н. квинкватры (19-23 марта), maiores и minores (13 июня)) справлялся дважды в год. Минерву почитали писатели и актеры, музыканты, врачи и учителя. Юпитер, Юнона и Минерва составили т. н. Капитолийскую триаду (со временем она оттеснила на 2-й план более древнюю триаду - Юпитер, Марс и Квирин). Покровительницей гражданской общины считалась Веста. Ее храм находился на форуме, рядом с регией. Внутри храма, стоявшего на круглом мраморном подиуме, горел священный огонь, к-рый поддерживали весталки. Угасание огня Весты считалось дурным предзнаменованием; однако в 1-й день нового года его гасили и зажигали вновь трением священного дерева о дерево, а от него зажигались огни очагов курий; одновременно хранившиеся в храме священные лавры заменялись новыми. Одним из древнейших рим. богов был Марс, бог войны (Mars Gradivus), отец Ромула и, следов., бог-хранитель рим. общины. Некогда Марс являлся божеством-покровителем земледелия и скотоводства, богом дикой природы (его священным растением считалась вербена, произраставшая на Капитолии), весны и оплодотворения. Ему был посвящен 1-й весенний месяц - март; тогда в честь Марса устраивались пышные празднества. В Риме после изгнания Тарквиния Гордого царская земля между городом и Тибром была посвящена Марсу и стала называться Марсовым полем. Фавн считался покровителем скота и богом пастухов, к-рые 15 февр. устраивали в его честь веселый оргиастический праздник - луперкалии. Один из самых популярных рим. богов - Геркулес, к-рому в 305 г. до Р. Х. на Капитолии посвятили большую статую, не только был «военным» богом с эпитетами «Победитель» и «Непобедимый», но и почитался как бог прибыли (поэтому ему в Риме на древнем алтаре - Ara maxima - жертвовалась 1/10 торговой прибыли и военной добычи; этот обряд, как и сам культ, был заимствован римлянами у греков).

Патроном-эпонимом Рима являлся бог Квирин (Вофион), впосл. отождествленный с Марсом, Ромулом и Янусом; перед храмом Квирина (на сев.-зап. склоне Квиринала) росли 2 священных мирта, к-рые олицетворяли сенат и плебс. Ежегодно 17 февр. в Риме справляли праздник в честь Квирина (от имени Quirinus, возможно, произошло почетно-торжественное наименование рим. народа - квириты). Римляне также особенно чтили богиню любви и плодородия Венеру (первоначально она была божеством садоводства и виноградарства), бога морей Нептуна, покровителя торговли и воров, вестника богов и изобретателя разнообразных наук и искусств Меркурия (со временем римляне отождествили его с кельт. Лугом и егип. Тотом), бога огня Вулкана (в его честь римляне праздновали вулканалии и сжигали оружие побежденного врага; Вулкан имел своего жреца-фламина), мрачного бога загробного мира Плутона (греч. божество, отождествленное с рим. Диспатером), богиню хлебных злаков и урожая Цереру (она считалась изобретательницей земледелия и покровительницей городов, божеством посева и жатвы, перед к-рой ей приносилась в жертву свинья, а также богиней мертвых), бога виноделия, оплодотворения и роста растений и животных Либера (старым земледельческим божествам Либеру, Либере и Церере, составлявшим плебейскую триаду, в 494 г. до Р. Х. в Риме был посвящен храм, ставший центром орг-ции и архивом плебеев; в честь Либера и Либеры 17 марта отмечался праздник либералий), бога посевов Сатурна (его атрибутом был серп; в Риме в честь Сатурна, со временем отождествленного с Кроносом, 17 дек. справляли веселые сатурналии, когда господа и слуги менялись обязанностями, воцарялось безудержное веселье карнавального типа, люди обменивались подарками, избирался шуточный царь сатурналий; этот праздник рассматривался как воспоминание о веке изобилия, всеобщей свободы и равенства, пользовался большой популярностью и постепенно растянулся до 57 дней; в посвященном Сатурну еще в 497 г. до Р. Х. храме на форуме хранилась гос. казна; фронтон этого храма был украшен изваяниями тритонов), богиню судьбы и счастливого случая Фортуну (кроме того, она была и богиней-матерью, и кормилицей, и предсказательницей), богиню Луны и охоты Диану (она являлась и лесной богиней, и родовспомогательницей), лесного бога Сильвана, к-рый, как и Фавн, никогда не имел официального культа.

В республиканскую эпоху римляне выделяли в своем пантеоне 2 группы богов: «туземных» (dii indigetes) и «пришлых» (dii novensides). Огромное влияние на самобытную рим. религию оказали культы этрусков и греков. Этрусское происхождение обычно приписывают богиням Минерве (этрусская Menrva) и Юноне (этрусская Uni). Вероятно, Юпитер стал верховным рим. богом под влиянием этрусков, чтивших в качестве верховного божества бога грома и молнии Тина. В 364 г. до Р. Х. в связи с эпидемией чумы для умилостивления богов в Риме по этрусскому образцу были учреждены сценические игры. В том же году в Рим из Вольсиний было доставлено изваяние этрусской богини судьбы Нортии вместе с запасом золотых гвоздей, которые каждый год вбивались в стену ее храма на родине, а теперь стали вбиваться в стену храма Юпитера Капитолийского.

Со времен 2-й Пунической войны началась эллинизация рим. религии. Греч. влияние шло через Кумы и Неаполь. У греков римляне заимствовали культы Геракла (Геркулеса), Феба-Аполлона (функцией Аполлона было отвращение чумы и вообще врачевание, поэтому он именовался Medicus; центром его культа были Кумы, где находилась пещера Сивиллы), Диспатера-Плутона и Прозерпины (в их честь в 249 г. до Р. Х. были учреждены т. н. Секулярные игры с искупительными ночными жертвоприношениями), Асклепия (или Эскулапа, чей храм был возведен на небольшом островке напротив Бычьего форума; туда отправляли заболевших рабов, оставляя их на попечение божества) и др. С III в. до Р. Х. во многом благодаря включению в состав игр театральных представлений (введены в 191 г. до Р. Х.) римляне стали перенимать греч. мифологию и отождествлять своих богов с греческими: Юпитера с Зевсом, Юнону с Герой, Минерву с Афиной, Диану с Артемидой, Марса с Аресом, Нептуна с Посейдоном, Сатурна с Кроносом, Вулкана с Гефестом, Венеру с Афродитой, Цереру с Деметрой, Меркурия с Гермесом, Либера (Вакха) с Дионисом, Сильвана с Паном и т. д. В 217 г. до Р. Х. в Риме были установлены торжества в честь 12 главных греч. богов-олимпийцев.

Мн. божества включались в рим. пантеон по мере территориального роста общины квиритов; они сливались с исконно рим. божествами, а их имена и функции смешивались; «пришлые» боги и богини со временем становились общерим. или оставались богами пагов, либо их ожидало забвение, как впосл. нередко происходило с богами италийских городов. Так, Диана была местным божеством Ариции и покровительницей Латинского союза (храм в ее честь был выстроен на Авентине по приказу царя Сервия Туллия), Венера - древней италийской богиней садоводства, Вортумн - этрусским или сабинским богом перемен в природе, намерениях людей и т. п. После победы в битве при Регилльском оз. в 496 г. до Р. Х. римляне заимствовали из Тускула культ Диоскуров (храм божественных близнецов - gemini - Кастора и Поллукса был построен на форуме и освящен в 484 г. до Р. Х.), а в 495 г. до Р. Х. в связи с организацией коллегии хлеботорговцев они посвятили храм Меркурию, богу торговли и воров. Культ Фортуны Примигении был заимствован римлянами из Пренесте, культ Феронии - из Таррацины и т. д. Сабинская богиня Вакуна слилась с Церерой, а затем с Викторией, Минервой и Дианой. Иной раз рим. полководец обращался к божествам противника с призывом перейти на сторону Рима, где они получат храмы, жрецов и посвященные им празднества. Вот сохранившийся у Макробия пример древней формулы такого призыва: «Если есть бог, если есть богиня, у которой народ и государство Карфагенское находятся на попечении, то вас и тебя особенно, кто принял на себя попечение над этим городом и народом, молю благоговейно и прошу у вас милости: покиньте город и государство Карфагенское, священные места, и храмы, и город их оставьте и от них уйдите, и на этот народ и государство нагоните страх и забвение, и, переданные нам, приходите в Рим ко мне и моим согражданам, и да будут наши священные места, и храмы, и город угоднее и приятнее вам; ко мне и к народу римскому и к моим воинам будьте благосклонны, чтобы мы это знали и понимали. Если вы так сделаете, то обещаю вам устроить храмы и игры». Боги вошедших в состав Римского гос-ва общин как бы принимались в общину рим. богов, получали храмы, жрецов, им посвящали празднества. Самих римлян приобщали к Самофракийским и Элевсинским мистериям; первые были связаны с малоизвестным нам культом Великих богов - кабиров (в Риме бытовало мнение, что кабиры - это привезенные Энеем из Трои пенаты).

Насколько бледными выглядят образы рим. богов (по сравнению с яркими и красочными порождениями мифологической фантазии греков), настолько же сухими и строго формальными были и их культы. В рим. религии отсутствовало представление о сверхъестественном в совр. смысле этого слова. Боги, их поведение и разнообразные реакции на действия людей целиком вписывались в естественный порядок вещей; поэтому у римлян не было ни слепой веры, ни страха перед стоящими вне окружающего мира непостижимыми и таинственными силами. Не было в рим. религии и божественного оправдания общественного строя. В отношении к богам римляне в течение столетий оставались столь же прагматичными, сколь и суеверными. Долг благочестия (pietas), завещанный предками, предписывал потомкам Энея почитать богов, приносить жертвы и совершать положенные обряды (ritus), чтобы избежать зависти и вражды небожителей. Рим. pietas ограничивалась формальным соблюдением ритуальных предписаний и была практически полностью лишена глубокого религ. чувства, рефлексии и мистицизма, нравственного понятия греха и потребности в покаянии. Рим. культ, отличительной чертой к-рого была мелочная регламентация, сводился к выполнению в строго определенные моменты (напр., публичные и частные жертвоприношения совершались в календы, иды и ноны, совпадавшие с фазами луны) и в точно предписанных формах известных обрядов и жертвоприношений с произнесением установленных формул. Порядок обращения к богам в разных случаях был разработан понтификами в «Индигетаментах». Так, при обращении к Теллус и Церере (для защиты озимых от холодов на празднике в честь этих богинь в дек.) фламин должен был призвать еще 12 богов, названных по отдельным этапам цикла сельскохозяйственных работ. Мертвым посвящались очаги, небесным богам - алтари; высшим богам совершали возлияния, низшим - бросали в огонь сосуды; жертвы богам следовало приносить в соответствии с их качествами и функциями.

Молитвенная формула означала заключение своего рода сделки с божеством (жертвоприношение или к.-л. иное даяние выступало в виде платы за услугу). Не допускалось никакого отклонения ни в словах, ни в действиях от установленного шаблона. Слова молитвы подкреплялись жестами молящегося: упоминая землю, надо было прикоснуться к ней рукой; произнося имя Юпитера - поднять руки к небу; говоря о самом себе - ударить себя рукой в грудь. Особенно важным считалось назвать правильно имя бога (рим. богов было запрещено называть их истинными именами), в противном случае молитва теряла силу; поэтому в молитвенных формулах делались обычно оговорки, к-рые должны были застраховать адоранта от возможных ошибок, напр.: «Юпитер Наилучший и Величайший, или каково бы ни было имя, угодное тебе». Сама молитвенная формула представляла собой точное и мелочное перечисление того, что молящийся предлагает божеству, и тех благ, к-рые он за это ожидает. Столь прагматичные отношения римлян с богами традиционно строились по принципу «я даю, чтобы ты дал» (do ut des). «Невыполнение» просьбы означало нарушение договора с вытекающими отсюда санкциями: «провинившееся» божество лишалось жертв, его изображение могли повернуть лицом к стене и даже наказать символической поркой. Строгий формализм в исполнении обрядов сочетался, однако, со своеобразным искусством обманывать богов, создавая видимость жертвы с минимальными затратами. Вместо того, напр., чтобы принести в жертву столько-то голов скота, римлянин довольствовался поднесением такого же количества головок чеснока. Пунктуально выполняя свои обязанности перед богами, римляне в то же время не хотели давать им ничего лишнего. В этой черте религии, как и в отсутствии яркой и образной мифологии, очевидно, отразился характер римлян, практичных и расчетливых, не склонных ни к религиозному экстазу, ни к полетам поэтической фантазии.

В Риме жрецы, выступавшие в роли посредников между людьми и богами (глагол religare - связывать), считались гос. служащими и обслуживали ритуальную практику всей общины, культовых коллегий, родов, фамилий и пагов. Обязанности жречества заключались в соблюдении обрядов, толковании воли богов и контроле над всеми видами священнодействий. Поскольку древний закон запрещал земельные пожертвования храмам (за исключением храма Юпитера Тарпейского), развитие храмового хозяйства в Риме было невозможно. Поэтому рим. жрецы не могли составить богатую и могущественную корпорацию профессиональных служителей культа, как на Др. Востоке; в Риме никогда не было ни касты жрецов, ни религ. догматизма, ни нетерпимости к чужим религиям: власти требовали соблюдения традиц. обрядов, но не веры. Впрочем, рим. граждане имели право почитать только тех богов, культ к-рых был санкционирован сенатом. В Риме издавна существовал ряд жреческих коллегий (по преданию, их учредил царь Нума Помпилий). В состав жреческой элиты входили верховный понтифик (pontifex maximus - судья и арбитр всех дел божественных и человеческих), непосредственно руководивший коллегией понтификов (самой авторитетной и почетной в рим. жреческой орг-ции), «царь священнодействий» и 3 главных фламина (они ведали культами богов архаической триады, к-рую составляли Юпитер, Марс и Квирин).

Понтифики (букв.- мостостроители; количество их на протяжении истории варьировалось) являлись хранителями сакрального права и контролировали культовую практику др. жрецов, частных лиц, следили за соблюдением обрядов: в случае тех или иных религ. нарушений коллегия выносила решение о необходимости искупительных священнодействий, после чего оказывала непосредственную помощь в их осуществлении. Т. о., роль коллегии понтификов можно охарактеризовать как консультативно-вспомогательную. Сенат вмешивался в деятельность коллегии лишь в тех случаях, когда религ. нарушения и связанные с ними декреты понтификов так или иначе затрагивали интересы всей общины либо были сопряжены с крупными расходами. Понтифики курировали семейно-брачные отношения (брак, усыновление, наследование), следили за выполнением обетов, ведали погребальным ритуалом, знали благоприятные и неблагоприятные дни (dies fasti et nefasti; по преданию, их установил Нума Помпилий), хранили систему мер и весов, вели запись исторических событий (анналы) и календарь (после получения в 191 г. до Р. Х. права произвольного назначения дополнительного месяца у понтификов появилась возможность злоупотреблений в календарных вопросах, что было связано с политической конъюнктурой), а также осуществляли ритуальные жертвоприношения (в т. ч. отдельным божествам, как-то: Акке Ларенции, к-рую римляне идентифицировали с матерью ларов, Ангероне, Карменте, Карне и, возможно, Консу). Символами их достоинства служили жертвенная чаша, секира, нож и особый головной убор (апекс). На понтификов распространялись сакральные запреты: им нельзя было видеть мертвое тело, ездить на коне и клясться детьми (фламин Юпитера также не смел выходить с непокрытой головой и прикасаться к сырому мясу, козе, плющу и бобам, не должен был носить кольцо и иметь на одежде узлы); кроме того, верховный понтифик не имел права на повторный брак и не мог покидать пределы Италии.

В царскую эпоху (753-510 гг. до Р. Х.) понтификов назначал царь (rex); в республиканский период (510-30 гг. до Р. Х.) коллегия пополнялась путем кооптации. Верховный понтифик первоначально избирался членами коллегии, а с III в. до Р. Х.- голосованием в трибутных комициях за кандидатов, предложенных коллегией (голосовали 17 триб из 35 по жребию; в 104 г. до Р. Х. по закону Домиция в трибутных комициях стали избирать членов всех высших жреческих коллегий; этот закон был отменен Суллой в 81 г. до Р. Х. и восстановлен в 63 г. до Р. Х.). Верховному понтифику подчинялись 15 фламинов, совершавших жертвоприношения отдельным богам, и 6 весталок, к-рыми могли стать только девочки в возрасте от 6 до 10 лет, чьи родители были свободными людьми. Главная обязанность весталок заключалась в поддержании священного огня в храме Весты; все 30 лет своего служения они должны были свято соблюдать обеты девственности и аскетизма. Верховный понтифик мог подвергать весталок телесным наказаниям, а за нарушение обета целомудрия приговаривал к смертной казни (виновную зарывали живьем в землю; приговор обжалованию не подлежал). У весталок было немало привилегий: они могли владеть собственностью, им разрешалось ездить на колеснице, в цирке за ними были закреплены почетные места. Во главе коллегии весталок стояла virgo vestalis maxima, пользовавшаяся огромным общественным авторитетом: она, напр., имела право освобождать от смерти преступников, если они встречались с ней на пути к месту казни.

В рим. религии пренебрежение божественной волей, проявлявшейся в знамениях (prodigia), квалифицировалось как грех (piaculum) и влекло за собой необходимость умилостивления божества и наказания святотатца. Знамением считалось к.-л. явное изменение или нарушение обычного хода вещей в природе; римляне верили, что с помощью предзнаменований боги предупреждают людей либо о грозящей им опасности, либо о грядущих переменах в их жизни. Так, 5-й царь Тарквиний I Древний (ок. 616-578 гг. до Р. Х.) обосновал свое право на рим. трон ссылкой на продигий: будто бы, когда он ехал в Рим, орел сорвал с его головы шапку и, пролетев с ней по воздуху, вернул ее на место. Позже на голове мальчика Сервия Туллия появилось неугасимое пламя, к-рое горело, но никого не обжигало; это явление было истолковано как знак грядущего возвышения Сервия, ставшего, как известно, 6-м рим. царем. Волю богов определяли авгуры и гаруспики. Важную роль в рим. религ. практике да и в общественно-политической жизни играли гадания - мантика. В Риме существовала и магия, как вредоносная, каравшаяся по закону, так и безвредная, связанная с лечением болезней, благополучием растительности и скота, привлечением любви и симпатии и т. п. Коллегия авгуров была древнее коллегии понтификов. Авгуры (первоначально их было 3, затем 6, с 300 г. до Р. Х.- 9, при Сулле стало 15, а при Цезаре - 16) наблюдали за небом и толковали волю богов по полету вещих птиц в том или ином направлении, в той или иной части неба (ауспиции, букв.- смотрение на птиц), по аппетиту священных кур, по поведению животных и по особым божественным знамениям (гром и молнии, солнечные и лунные затмения, кометы, землетрясения, каменные или кровавые дожди, рождение уродов, появление волков в городе или мышей в храмах, вещие сны, таинственные голоса и др. грозные явления). При основании Рима Ромул получил благоприятный знак, увидев 12 коршунов, что якобы сулило Вечному городу 12 веков величия. Авгуральный жезл Ромула являлся одной из рим. святынь и хранился в курии салиев. Гадания по внутренностям (в первую очередь по печени) жертвенных животных были прерогативой гаруспиков, как правило уроженцев Этрурии (последнее упоминание о гаруспиках относится ко времени осады Рима предводителем вестготов Аларихом I в 410). Ауспиции в обязательном порядке предшествовали любому значительному событию общественной и государственной жизни - объявлению войны или заключению мира, военному походу, сражению, постройке здания и т. д. При ауспициях орел превалировал над дятлом; если на крышу садилась сова, это предвещало смерть, но, если прилетала 2-я, зло отвращалось; крик совы предвещал несчастье, ее молчание - счастье. Пренебрежение ауспициями, с т. зр. римлян, неминуемо влекло за собой неудачу всего предприятия; в этом случае требовались искупительные обряды для обеспечения «мира с богами» (pax deorum).

В особо драматических ситуациях (устрашающие знамения, нашествия врагов, гражданские смуты и т. п.) специальная жреческая коллегия обращалась к хранившимся в тайне от непосвященных т. н. Сивиллиным книгам (libri fatales). По преданию, эти книги (3 из 9; остальные сожгла сама пророчица) были куплены по совету авгуров царем Тарквинием Гордым у пророчицы Сивиллы из Кум и с тех пор находились в храме Юпитера Капитолийского. В них содержались написанные на пальмовых листьях греч. акростихом указания, как следует в том или ином случае умилостивить богов (впервые к этим книгам обратились ок. 500 г. до Р. Х., когда на Рим обрушились неурожай и связанный с ним голод). Так, в 461 г. до Р. Х. явились страшные знамения: пылало небо, заговорил бык, выпал дождь из мяса, убивший мн. птиц. Дуумвиры по распоряжению сената обратились к Сивиллиным книгам, где говорилось об опасности мятежа; вскоре Аппий Гердоний с рабами и изгнанниками захватил Капитолий. После победы над Гердонием Капитолий подвергли религ. очищению. В 431 г. до Р. Х. по предписанию Сивиллиных книг в Риме был выстроен храм в честь Аполлона, ставший средоточием толкователей Сивиллиных пророчеств (впосл. они именовались decemviri sacris faciundis). В 399 г. до Р. Х. по предписанию Сивиллиных книг в связи с эпидемией и неудачами в войне с Вейями в Риме были учреждены лектистернии, т. н. трапезы богов - 8-дневный пир для богов, статуи к-рых по парам (Аполлон и Латона, Геркулес и Диана, Меркурий и Нептун) помещались на ложах; во время лектистерниев, как и во время сатурналий, римляне снимали с заключенных колодки, с радушием принимали у себя дома чужих людей, мирились с врагами, прекращали ссоры и тяжбы (обряд «божиих трапез» был заимствован у греков). В 249 г. до Р. Х. для избавления от эпидемии чумы были учреждены очистительные, справлявшиеся ночью секулярные игры, посвященные Плутону (Орку) и его жене Прозерпине. Во время 1-й Пунической войны (264-241 гг. до Р. Х.) в Риме появился храм сицилийской Венеры Эруцины (без традиции священного брака и иеродул, к-рые имелись при ее храме на Сицилии), во время 2-й Пунической войны (218-201 гг. до Р. Х.) - культ Великой Матери богов (Magna Mater), фригийской Кибелы, почитавшейся на горе Ида в виде черного камня (этот камень был помещен в храм Виктории; евнухи, обслуживавшие культ Кибелы, могли вербоваться только из чужеземцев, а рим. граждане не имели права участвовать в ритуальных оргиях). Для умилостивления богов обычно назначались очистительные обряды (lustratio), искупительные жертвоприношения (piaculum), процессии, молебны в храмах, игры с разнообразными состязаниями и т. д.

В годы войны с Ганнибалом в Риме устраивались лектистернии и суппликации - моления, сопровождавшиеся торжественными шествиями с участием хоров с большим числом участников в венках и с лавровыми ветвями в руках; собирались пожертвования с того или иного круга лиц для приношения божеству, напр. с вольноотпущенниц - для дара Феронии, с матрон - для Юноны. В 218 г. до Р. Х. имел место целый ряд устрашающих знамений: в рим. лагерь вошел волк и невредимым ушел от преследовавших его собак; в претории на дерево сел рой пчел; бык поднялся на 3-й этаж дома и бросился оттуда вниз; в храм Надежды ударила молния; в храм Юноны влетел ворон; у Амитерна видели одетых в белое призраков; в Пицене шел дождь из камней. После обращения к Сивиллиным книгам для отвращения гнева богов были назначены 9-дневные молебны и люстрация; ланувийской Юноне принесли 40 фунтов золота; рим. матроны водрузили бронзовую статую Юноны на Авентине; в Цере устроили лектистерний Юноне, в Альгиде - моления Фортуне, в Риме - лектистерний Ювенте, а также суппликации во всех храмах; богам были даны обеты. В исключительных случаях приносились человеческие жертвы (напр., в 228, 216 и 113 гг. до Р. Х., когда в Риме опасались нашествия галлов, на форуме с благословения жрецов были зарыты живыми в землю 2 пары мужчин и женщин из греков и галлов). Сенат запретил человеческие жертвоприношения лишь в 97 г. до Р. Х.

Жрецы священнодействий (децемвиры, со времен Суллы - квиндецемвиры) осуществляли верховный надзор за культами чужеземных богов (прежде всего Аполлона). Эпулоны (коллегия была учреждена в 196 г. до Р. Х.) ведали «священной трапезой» Юпитера (epulum Iovis) в храме на Капитолии (обряд проходил 13 сент. и 13 нояб., в жертву приносилась белая телка; пир «возглавляли» Юпитер, Юнона и Минерва). Фециалы (их было 20, причем 2 считались главными: verbenarius, носивший священную траву с Капитолия, и pater patratus, уполномоченный по заключению договоров) совершали специальные обряды при объявлении войны и заключении мирного или союзного договоров. Они были не столько жрецами, сколько вестниками, глашатаями, послами рим. общины в ее сношениях с соседями. Салии (букв.- прыгуны; 2 коллегии по 12 чел. (salii Palatini и salii Collini), как следствие объединения культов римлян и сабинян после заключения мира Ромула с Титом Тацием) участвовали в сакральных церемониях, посвященных Марсу и связанных с военными акциями. В марте и окт. каждого года салии совершали ритуальный «обход» Вечного города. В воинском облачении (салии надевали доспехи на обнаженное тело), со священными щитами и копьями или посохами в руках, они плясали, ударяя посохами о щиты и обращаясь с культовыми призывами к различным богам. Луперки (2 коллегии жрецов Фавна - luperci Quinctiales и luperci Fabiani) молили богов о плодородии людей и животных, а арвальские братья - растений. Луперки в праздник луперкалий приносили в жертву Фавну (Луперку) собаку и козла, после чего бежали вокруг Палатина полуголые, в одних набедренных повязках из козьих шкур, изображая волков, и ремнями, вырезанными из кожи жертвенного козла, хлестали женщин, чтобы сделать их плодовитыми (в этом древнем обряде сохр. тотемические верования в священного козла, оплодотворяющего женщину).

Арвальские братья (fratres arvales, 2 коллегии по 12 чел., исполнявших свои обязанности пожизненно; их центр находился в святилище аграрной богини Опс; эти жрецы носили на голове белые повязки и венки из колосьев) справляли в мае 3-дневное празднество в честь земледельческой богини Деа Диа (ее отождествляли с Церерой или Теллус, т. е. с Матерью-Землей, Terra Mater), кульминацией к-рого был очистительный обход границ, сопровождавшийся жертвоприношениями в священной роще (в жертву Марсу приносили свинью, овцу и быка), ритуальной трапезой и состязаниями. Во время священнодействий арвальские братья исполняли гимны, столь архаичные по языку, что сами с трудом их понимали. В институтах рим. жречества сохранялись и др. глубоко архаичные пережитки. Так, святилище Дианы Арицийской на берегу оз. Неми охранял жрец по имени Лесной царь (rex Nemorensis). Согласно древнему обычаю, этого жреца мог убить всякий, кто хотел занять его место. Для этого претендент должен был войти в священную рощу и, сломив с одного из деревьев «золотую ветвь», убить Лесного царя. Поэтому жрец постоянно караулил дерево с обнаженным мечом в руке, не зная ни часу отдыха. Впрочем, желающих занять эту почетную, но опасную должность находилось не много: обычно это были беглые рабы, которым нечего было терять. В основе этого странного обычая, как установил Дж. Фрэзер, лежал комплекс древних верований, связанных с духом священного дерева и аграрным культом плодородия.

В рим. религ. календаре было немало праздников, к-рые шумно и торжественно отмечались обильными жертвоприношениями, великолепными церемониями и веселыми пирами. В числе этих праздников были паренталии (аналогичные лемуриям; проводились 13-21 февр. в честь духов предков - dii parentes), луперкалии (15 февр., пастушеский праздник очищения и плодородия, связанный с Фавном), терминалии (23 февр. в честь Термина), цереалии (12-19 апр. в честь Цереры), палилии (21 апр. в честь Палес, причем празднество совпадало с днем основания Рима; Палес приносили мед и молоко, украшали цветами стойла, разжигали костры, между к-рыми проводили - для очищения - стада, а пастухи трижды через них прыгали и просили Палес защитить людей, скот и собак от вредных лесных божеств и даровать плодовитость скоту и изобилие растительности; завершался обряд веселым пиром), флоралии (28 апр.- 3 мая в честь Флоры; в этом веселом и разнузданном празднике активное участие принимали проститутки), лемурии (9, 11 и 13 мая), весталии (9 июня в честь Весты), фонтаналии (13 окт., празднество в честь бога водных источников Фонса, сына Януса и нимфы Ютурны, когда в источники бросали цветочные гирлянды и украшали колодцы), сатурналии (17 дек. в честь Сатурна; это был веселый карнавал, когда рабы в память о «золотом веке» Сатурна пировали вместе с господами и пользовались дозволенной карнавалом свободой, а горожане высыпали на улицу с зажженными светильниками и обменивались подарками), виналии с жертвоприношениями Юпитеру Либеру отмечались в апр. и авг., праздник жатвы - консуалии - приходился на 21 авг. и 15 дек. (Конс - божество убранных на зиму плодов земли; его подземный алтарь располагался у подножия Палатина). В честь Марса 14 марта устраивались конские бега, 23 марта осуществлялось ритуальное очищение воинских труб. Празднество в честь Анны Перенны, богини наступающего нового года (до реформы 46 г. до Р. Х. год в Риме начинался 1 марта), совершалось 15 марта; оно проходило в священной роще у Тибра и сопровождалось обильными жертвоприношениями и веселыми пирами. С 4 по 19 сент. в честь Юпитера, Юноны и Минервы проводились Римские (или Великие) игры, во время к-рых устраивались торжественные процессии, бега на колесницах, спортивные состязания и театральные представления. Юпитеру были посвящены также Капитолийские (15 окт.) и Плебейские (4-17 нояб.) игры. Кроме того, с 212 г. до Р. Х. в Риме проводились Аполлоновы игры, а со 194 г. до Р. Х.- игры в честь Великой Матери богов. К концу республиканской эпохи праздники в Риме занимали 115 дней в году.

В период гражданских войн и кризиса Римской республики (138-30 гг. до Р. Х.) традиц. идеология разрушалась, а вместе с ней пришли в упадок и мн. офиц. культы рим. гражданской общины. Значительно увеличился разрыв между «религией философов» и «гражданской религией». Ауспиции не соблюдались, мн. священнодействия оказались забытыми, долгое время незанятыми оставались нек-рые жреческие должности. Рим. правящая элита потеряла интерес к традиц. религии, обратившись в поисках духовной пищи к мистическим культам Востока и греч. философии (это прежде всего стоицизм, смешанное с орфизмом пифагорейство и учение Евгемера (см. Евгемеризм), основанное на представлении о том, что все боги были некогда жившими царями или обожествленными героями (на рубеже III и II вв. до Р. Х. Квинт Энний перевел труд Евгемера «Священная запись» на лат. язык)). Приверженность к древним культам продолжала жить в народной среде.

В эпоху ранней империи мн. императоры, будучи верховными понтификами, ревностно следили за соблюдением ритуалов и предписаний традиц. религии, реставрировали храмы исконных рим. божеств (так, Август восстановил 82 храма и построил немало новых, в т. ч. Марсу Мстителю, Аполлону и Венере, прародительнице рода Юлиев; при Августе его ближайший друг и соратник Марк Випсаний Агриппа соорудил в Риме храм всех богов - Пантеон) и покровительствовали жреческим коллегиям. Во всех 265 кварталах Рима и в городах Италии были разрешены и организованы компитальные коллегии, отправлявшие культ ларов и гения императора. Со времени правления Августа конституируется императорский культ, начавшийся с обожествления Цезаря. Ничего принципиально нового в религ. традицию он не внес: еще политические деятели республиканской эпохи, такие как Камилл, Сципион Старший, Сулла, Серторий и сам Цезарь, претендовали на богоизбранность, в вост. провинциях уже давно сложился культ царей (иногда там почитались и рим. наместники в качестве «спасителей» и «благодетелей»), да и кое-где на Западе с этой практикой уже были знакомы (напр., в Нумидии и Мавритании были обожествлены цари Масинисса, Миципса, Юба и нек-рые др.). Новыми были стройная организация и массовый характер созданного Августом и развитого его преемниками культа, к-рый при Веспасиане (69-79) стал всеобщим и обязательным. Титул «август» (т. е. возвеличенный богами) стал неким компромиссом между 2 «статусами» - человека и бога. При жизни императора обожествлялся лишь его гений; собственно апофеоз наступал только после его смерти. Обожествленные императоры именовались не dei (боги), а divi (божественные). Им посвящались статуи и храмы. В городах и сельской местности создавались коллегии имп. ларов. Богатые плебеи и вольноотпущенники вступали в коллегии севиров-августалов и тратили большие средства на постройку храмов, на организацию праздников, пиршеств, игр и на раздачи народу. Большой активностью в распространении имп. культа отличались имп. вольноотпущенники и рабы. В провинциях к его отправлению привлекалась местная знать. Участие в имп. культе, к-рый так или иначе проникал во все сферы жизни, было свидетельством лояльности и благонадежности, уклонение - преступным святотатством. Клятва гением императора считалась самой священной, и нарушение ее приравнивалось к оскорблению величества. Относившиеся к имп. культу символы, образы и лозунги чеканились на монетах и медальонах, изображались в храмах, на площадях, алтарях и триумфальных арках, в частных домах, постоянно находясь перед глазами жителей империи. Лояльность, как и оппозиция имп. режиму, неизбежно принимала религ. форму. Императоры нередко присваивали себе атрибуты богов. Так, Калигула, объявив себя господином (dominus) и богом (deus), появлялся на публике в образе Юпитера, с позолоченной бородкой и молниями в руке или с трезубцем Нептуна, в шелках и котурнах. Коммод (180-192) часто изображался с атрибутами Геркулеса; Септимий Север (193-211) - Сараписа, их жены - с атрибутами Юноны, Венеры и Цереры.

Постепенно в широких слоях населения империи распространился скептицизм по отношению к офиц. культам, нередким явлением стало пренебрежение религ. церемониями как бессмысленными формальностями. В эпоху ранней империи стремительно падает популярность культа Юпитера Капитолийского; почитание гения императора также не вызывало в народе большого энтузиазма. В I-II вв. в зап. провинциях и в самой Италии почитаются в основном связанные с землей и лесом Добрая Богиня (Bona Dea, она же Cupra Mater, или Mater Matuta, «Небесная», «Могучая», «Светоносная», «Царица и Победительница»; подлинное имя этой ученой дочери Фавна было табуировано), Ферония, Венера, Церера, Геркулес и Приап. Одним из самых популярных и демократичных по составу участников становится культ Сильвана - лесного божка, близкого к греч. Пану и Фавну. Покровителя земледельцев Сильвана изображали в крестьянской одежде, несущим кипарис или серп в сопровождении собаки и наделяли эпитетами «Святой» (sanctus), «Сеятель», «Травяной», «Полевой», «Скотник», «Спаситель», «Господин», «Могучий», «Небесный», «Хранитель», «Воин», «Пантей» и т. д. В период, о к-ром идет речь, существовало множество культовых коллегий, посвященных традиц. рим. богам. Неофиц. культы в городах и селах обслуживались многочисленными жрецами и жрицами, магистрами и министрами.

В то же время оказались востребованы философские и религиозно-мистические учения эллинистического Востока. Так, с I в. по Р. Х. среди представителей имущих слоев высокий авторитет завоевал стоицизм (пассивная реакция интеллектуальной элиты на авторитарную политику императоров I в.; в муниципальных кругах был распространен платонизм), в широких массах большим успехом пользовалось учение киников. Однако сложность стоицизма наряду с возросшим недоверием к разумности устройства мира толкала многих к иным путям поиска ответов на вечные вопросы. Особенно это стало заметно с упадком стоицизма во II в. Эпикурейство еще сохраняло нек-рое значение, однако его влияние ослабевало, как и влияние скептицизма. Религ. искания становятся все более интенсивными, широко распространялась вера в бессмертие души и посмертное воздаяние, множилось число «одержимых божеством» и пророков. Признаком широкого религ. синкретизма явилось перенесение на одного бога свойств разных божеств с наделением его эпитетом «Пантей» (почитался как самостоятельное божество). Во времена империи большой популярностью среди состоятельных и более или менее образованных людей наряду с магией, астрологией, демонологией и разного рода суевериями пользовались мистерии Диониса, Эскулапа, Исиды и Осириса, Кибелы, Митры и нек-рые др. В вост. провинциях повсеместное признание снискали культы умирающих и воскресающих богов. С культами Диониса - Сабасия, Осириса - Сераписа, Аттиса и Адониса их адепты непосредственно связывали свои верования в вечную загробную жизнь. К мистериям были близки откровения: в этой связи вырос авторитет егип. и вавилонских жрецов, персид. магов и инд. брахманов, будто бы являвшихся хранителями древнего «сокровенного знания». Во II-III вв. в Египте появляются сборники трактатов, составленных на основании «божественных» откровений, якобы полученных от Гермеса Трисмегиста, к-рый отождествлялся с егип. Тотом, и от Асклепия. Все они ставили своей целью слияние с богом благодаря полученным в откровениях знаниям. В герметизме и др. учениях, основанных на платонизме и пифагорействе, мир резко разделился на исполненный зла земной, материальный мир отчуждения и рабства и на мир неземной, где царят истинная свобода и единение всех во всем. По существу вместе с земными законами отвергалась и традиц. религия.

Вост. культы стали проникать в Италию еще в III в. до Р. Х. Разврат, практиковавшийся участниками мистериально-оргиастических празднеств в честь Вакха (Диониса, к-рого в Риме также отождествляли с фригийским Сабасием), явился причиной сенатского постановления 186 г. до Р. Х., наложившего на вакханалии строгие ограничения. Тогда было привлечено к суду ок. 7 тыс. участников оргий и более половины их были казнены. Однако культ Вакха-Диониса не был запрещен. Его лишь ввели в определенные рамки, чтобы не страдали «добрые нравы» и не создавались тайные общества. После вост. походов Помпея в Италии появились почитатели Митры - древнеиран. божества, к-рое рассматривалось в качестве посредника между высшим божеством, Кроносом-Сатурном, и людьми (см. Митраизм). Митра - устроитель не только социального, но и природного космоса. Он связан с солнцем, он хозяин пастбищ, благодаря ему идут дожди и зеленеют растения, он исполняет просьбы и обеспечивает материальный достаток. Главную миссию Митры его почитатели усматривали в борьбе со злым началом, соответствующим иран. противнику Ормазда (Ахура Мазды) - Ариману (Анхра-Майнью). В конце мира, когда сумма добра перевесит сумму зла, Митра должен возвратиться на землю, окончательно победить зло и установить всеобщее царство добра и счастья. Верующие своим поведением и соблюдением моральных норм и проч. предписаний должны были содействовать скорейшей победе и пришествию Митры. Постепенно культ Митры, включавший мистерии в его честь, распространился по всей империи (особенно среди военных и адм. персонала); поклонниками Митры были императоры Нерон (54-68) и Коммод (180-192). В Остии раскопаны 14 храмов Митры - митреумов. Не менее популярны были издавна известные и официально признанные Калигулой (37-41) егип. божества Исида и Серапис. Клавдий (41-54) реформировал культ Кибелы, почтив ее великолепным праздником (отмечался 24-27 марта) с пышными шествиями, обрядом омовения статуи богини и торжественными молебнами за императора, армию, сенат и народ.

Широкое распространение на территории Римской империи получил иудаизм, который обладал немалой притягательной силой для разных слоев рим. общества, подверженного влиянию вост. культов, особенно со II в. до Р. Х. Именно иудейский прозелитизм питал стойкое предубеждение рим. консерваторов и моралистов в отношении иудаизма: они видели в нем серьезную угрозу для традиц. рим. уклада, основанного на «нравах предков» (mores maiorum). Специфический рим. «антисемитизм» начинается с Цицерона, отмечен у Горация, Квинтилиана, Персия, Сенеки, Петрония, Марциала и достигает апогея в произведениях Тацита и Ювенала. Между тем Варрон с интересом и симпатией относился к иудаизму, а Сенека и Тацит с известным уважением отзывались о вере евреев в единого Бога - unum numen. Поскольку численность и политическое влияние иудейской общины Рима во II-I вв. до Р. Х. неуклонно возрастали, росли и масштабы иудейского прозелитизма. Обеспокоенные этим рим. власти время от времени осуществляли репрессивные акции. Так, в 139 г. до Р. Х. и в 19 г. по Р. Х. из Рима были изгнаны иудеи и прозелиты. При Клавдии, в 41 и 49 гг., подверглись репрессиям иудеи и христиане. Причиной акции 49 г. стала, по-видимому, миссионерская деятельность христиан, к-рых имперские власти в то время еще не отличали от иудеев. В I в. число прозелитов увеличивалось за счет представителей разных слоев рим. общества вплоть до сенаторского сословия. Об этом говорят примеры Флавия Климента, его жены Флавии Домициллы и Помпонии Грецины. В 64 г. последовали гонения на христиан, инспирированные скорее всего иудейской общиной Рима. Успех проповеди ап. Павла в Риме не мог не вызвать беспокойство синагоги, и ее лидеры, вероятно, постарались представить имп. Нерону и его окружению общину христиан как антирим. секту. Размежевание иудеев и христиан во II в. привело к возникновению т. н. христ. антииудаизма. Апогей правительственных репрессий в отношении иудеев пришелся на время правления Траяна (98-117) и Адриана (117-138).

Во II-III вв. постепенно эволюционировал имп. культ. Стремление императоров из династии Северов (193-235) и их преемников сделать имп. власть абсолютной обусловило необходимость создания теологии имп. культа, к-рый мог претендовать на роль обязательной, сплачивающей всех подданных идеологии. Важную роль в оформлении имп. культа в III в. играли вост. солярные и астральные культы, обосновывавшие тесную связь монарха с Солнцем (Sol, Sol Indiges или Sol Invictus). Значительное влияние на этот процесс оказали также религиозно-философские идеи неоплатонизма. Солнце Плотина и Макробия было видимым образом единого высшего Бога, к-рый правит миром и направляет жизнь людей, заботясь о них, даруя им все необходимые для жизни блага, внушая добродетель и блюдя справедливость. Сформировалась солярная теология имп. культа. Отождествляя себя с Солнцем, императоры III в. могли оправдать принятый ими титул «господин и бог» (dominus et deus). Императоры Элагабал (218-222) и Аврелиан (270-275) даже пытались сделать солнечный культ главным гос. культом. Обоснование абсолютной имп. власти давалось офиц. признанием близости императора к Солнцу как его посланца, избранника и соправителя. Отныне императоры изображались в лучистых коронах, с Солнцем, протягивающим им земной шар. Введение Аврелианом культа Непобедимого Солнца (Sol Invictus) было задумано с целью объединения новых форм имп. культа с идеями, к-рые связывались с Солнцем не только в народной среде, но и в философских системах. Еще во II в. имп. культ был дополнен культом Рима; имп. Адриан приказал возвести в столице империи храм в честь Dea Roma. Культ «Вечного Рима» (Roma Aeterna), дополненный идеей «золотого века» (Saeculum aureum), вызвал к жизни и разнообразные культы времени: века или вечности (Эон, или Aeternitas), года, сезонов. Так создавался образ монарха, к-рый благодаря полученной от Солнца харизме, а также своим добродетелям, победам и справедливости обеспечивал «вечность» Рима и наступление «золотого века».

Со времен Северов идеологический пресс, выражавшийся в имперской пропаганде, нарастал, что проявилось, напр., в ужесточении наказаний, предусмотренных для «боговдохновенных пророков», призывавших к мятежу и оскорблявших императора. Однако в условиях чрезвычайного разнообразия религ. и религиозно-философских течений имп. правительству было крайне трудно решить, какой из этих культов следует считать опасным и заслуживающим наказания. Имп. культ не мог стать догмой, т. к. он не исключал почитания др. богов. Поскольку не было догмы, не было и понятия ересь. Противоречие между набиравшим силу абсолютистским характером имп. власти и невозможностью обосновать ее религ. догмой оставалось неразрешимым. Религ. течения III в. отражали глубину социально-политического и идеологического кризиса, потрясшего основы империи.

Во II-III вв. христ. вероучение широко распространилось в вост. провинциях Римской империи, в Италии и в Риме. Сектантские собрания ранних христиан с самого начала стали возбуждать подозрения имперских властей в нелояльности. Подозрения подтверждались отказом христиан участвовать в почитании гения императора и в жертвенных пирах. Среди населения Италии и провинций циркулировали нелепые слухи о христ. обрядах и вероучении. В христианстве видели разновидность иудаизма и относились к нему как к суеверию (superstitio). Стремление образованных людей из числа христиан объяснить язычникам сущность христ. религ. верований и отмежеваться от одиозного в глазах рим. властей иудаизма породило во II в. такое направление христ. публицистики, как апологетика.

Предрассудки толпы и раздражение властей сделали возможным осуществление серии репрессивных акций против христиан в I-IV вв. (см. ст. Гонения на христиан в Римской империи); наиболее масштабными и кровавыми стали гонения при императорах Деции (в 250-251), Диоклетиане и его преемниках (в 303-313). Несмотря на это, к нач. IV в. христианство получило необычайно широкое распространение среди всех социальных групп, классов и сословий Римской средиземноморской державы. Христиан было много при дворе, среди чиновников и военных. Даже жена Диоклетиана Приска и его дочь Валерия были христианками. Мощная антихрист. кампания Диоклетиана в самом конце его правления была вызвана, по-видимому, нетерпимостью христиан к языческим культам, христ. прозелитизмом, а также влиянием церковной организации (епископата). В сложившейся ситуации рим. государственность должна была защищать свои традиц. устои. В 303-304 гг. Диоклетиан издал серию эдиктов против христиан. Последние лишались гражданских прав, их храмы подлежали разрушению, священные книги - сожжению, а имущество общин - конфискации. Под угрозой пыток и казни все христиане обязывались участвовать в отправлении языческого культа. Репрессиям подверглись десятки тысяч человек.

Один из преемников Диоклетиана - Константин I Великий (306-337) в области религ. политики проводил принципиально иной курс, нежели его предшественник. Будучи прагматичным политиком, Константин прекрасно осознавал бесперспективность политики гонений. Изначально он имел среди христиан репутацию властителя, вполне лояльного по отношению к христианству. Поэтому издание в 313 г. Миланского эдикта о свободном исповедании христианства явилось вполне логичным и политически оправданным шагом Константина. Позднее он освободил христ. клир от всех личных повинностей в пользу гос-ва, гарантировал христианам свободное проведение молитвенных собраний, им вернули гражданские права, отнятые у них Диоклетианом. Константин закрыл нек-рые языческие храмы, упразднил ряд жреческих должностей и конфисковал часть храмовых ценностей. В конце жизни император стал склоняться к арианству и в 337 г. уже на смертном одре принял крещение из рук арианина Евсевия, еп. Никомидийского.

Последняя серьезная попытка реставрации язычества в Риме связана с именем имп. Юлиана Отступника (361-363). Он опубликовал ряд эдиктов, к-рыми восстанавливал запрещенные прежде культы и предписывал вернуть вновь открытым языческим храмам некогда конфискованные у них земли и др. имущество, а также провозглашал амнистию всем христ. сектантам (император надеялся разжечь среди христиан внутреннюю вражду), запрещал христианам занимать гражданские и военные должности, преподавать философию, грамматику и риторику. Никаких преследований христиан (за исключением александрийского погрома в дек. 361) при Юлиане не было. Опираясь на поддержку представителей языческой интеллигенции, император-неоплатоник стремился придать традиц. языческим культам этический характер: «архижрецы» и понтифики должны были бдительно следить за моральным обликом жрецов, а также за чистотой вероучения. Кроме того, он пытался создать своего рода языческую церковь, чтобы противопоставить ее христианской. Юлиан занял пост верховного понтифика и педантично выполнял предписания языческих обрядов. Число жрецов было увеличено, император не скупился на дотации храмам. Среди всех языческих божеств Юлиан особенно выделял Sol Invictus, о к-ром он писал в одном из теологических трактатов: «Гелиос являет собою наивысшую форму Божественного, какую в состоянии понять наш разум». Однако очень скоро попытки романтика Юлиана реанимировать языческую религию и связанную с ней систему ценностей потерпели крах: в июне 363 г. 32-летний император погиб во время похода против персов, а его преемник Иовиан (363-364) отменил все религ. нововведения предшественника. Феодосий I Великий в 380 г. издал эдикт, в котором никейское вероисповедание провозглашалось единственно верным. В мае 381 г. на Вселенском II Соборе в К-поле были осуждены все существовавшие в то время ереси. С 391 по 394 г. Феодосий закрыл все языческие храмы, подверг язычников преследованиям, потушил огонь Весты, отменил Олимпийские игры и объявил христианство единственной религией Римской империи, запретив все остальные культы.

Дополнительная литература:

Boissier G. La Religion romaine d'Auguste aux Antonins. P., 1874 (рус. пер.: Буассье Г. Римская религия от Августа до Антониев. М., 1878);

idem. La Fin du paganisme: Étude sur les dernières luttes religieuses en Occident au 4me siècle. P., 1891;

Usener H. Götternamen: Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung. Bonn, 1896;

Низе Б. Очерк римской истории и источниковедения: Пер. с нем. СПб., 19103;

Wissowa G. Religion und Kultus der Römer. Münch., 19122;

Баумгартен Ф., Поланд Ф., Вагнер Р. Эллинистическо-римская культура. СПб., 1915;

Нетушил И. В. Обзор римской истории. Х., 19162;

The Cambridge Ancient History. Camb., 1928-1939. Vol. 7-12;

Altheim F. Römische Religionsgeschichte. B., 1931-1933. 3 Bde;

Сергеев В. С. Очерки по истории древнего Рима. М., 1938. 2 ч.;

Seston W. Dioclétien et la tétrarchie. P., 1946;

Ковалев С. И. История Рима. Л., 1948;

Ранович А. Б. Восточные провинции Римской империи в I-III вв. М., 1949;

Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. N. Y., 1951-1952. 3 vol.;

Утченко С. Л. Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения республики: Из истории полит. идей I в. до н. э. М., 1952;

он же. Кризис и падение Римской республики. М., 1965;

он же. Древний Рим: События, люди, идеи. М., 1969;

он же. Цицерон и его время. М., 1972;

он же. Юлий Цезарь. М., 1976;

Latte K. Römische Religionsgeschichte. Münch., 1960;

Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. М., 1960;

Штаерман Е. М. Мораль и религия угнетенных классов Рим. империи. М., 1961;

она же. Кризис античной культуры. М., 1975;

она же. Соц. основы религии Др. Рима. М., 1987;

Gjerstad E. Legends and Facts of Early Roman History. Lund, 1962;

Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1963-1994. [8 т.];

Немировский А. И. Идеология и культура раннего Рима. Воронеж, 1964;

Dumézil G. La religion romaine archaïque. P., 1966;

idem. Mythe et Épopée. P., 1968-1973;

Michel A. La philosophie politique à Rome d'Auguste à Marc Aurele. P., 1969;

Salmon E. T. Roman Colonisation under Republic. L., 1969;

Маяк И. Л. Взаимоотношения Рима и италийцев в III-II вв. до н. э. М., 1971;

она же. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М., 1983;

Чистякова Н. А., Вулих Н. В. История античной литературы. М., 19712;

Boyancé P. Études sur la religion romaine. P., 1972;

Кузищин В. И. Римское рабовладельческое поместье II в. до н. э.- I в. н. э. М., 1973;

Levi M. A. L'Italia antica. Mil., 1974;

McMullen R. Roman Social Relations, 50 В. С. to A. D. 284. New Haven, 1974;

idem. Paganism in the Roman Empire. New Haven; L., 1981;

Piccaluga G. Aspetti e problemi della religione romana. Firenze, [1975];

Chastagnol A. La fin du monde antique. P., 1976;

Nicolet C. Rome et la conquête du monde méditerranéen. P., 1977-1978. 2 vol.;

Harris W. V. War and Imperialism in Republican Rome, 327-30 B. C. Oxf., 1979;

Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Зап. Римской империи и возникновение герм. королевств (до сер. VI в.). М., 1984;

Культура древнего Рима. М., 1985;

История Европы. М., 1988. Т. 1; Моммзен Т. История Рима: Пер. с нем. СПб., 1994-1995, 20023. 5 т.;

Религия и община в Древнем Риме / Под ред. Л. Л. Кофанова, Н. А. Чаплыгиной. М., 1994;

Гиббон Э. Закат и падение Римской империи: Пер. с англ. М., 1997. 4 т.;

История Древнего Рима / Ред.: В. И. Кузищин. М., 2000;

Ростовцев М. И. Общество и хозяйство в Римской империи. СПб., 2000-2001. 2 т..

Иллюстрации:

Римский форум, Архив ПЭ.

Храм Фортуны Вирилис, Рим. I в. до Р. Х., Архив ПЭ.

Аппиева дорога, Архив ПЭ.

Храм Геркулеса на Бычьем форуме, Рим. Ок. 120 г. Р. Х. Архив ПЭ.

Гай Юлий Цезарь. I в. до Р. Х. (Гос. музеи Берлина). Архив ПЭ.

Гробница Еврисака, Рим. 2-я пол. I в. до Р. Х.Архив ПЭ.

Театр Марцелла, Рим. 44-17 гг. до Р. Х. Архив ПЭ.

Зал масок в доме Августа на Палатине, Рим. 25 г. до Р. Х. Архив ПЭ.

Колизей, Рим. 75-80 гг. Архив ПЭ.

Арка Тита, Рим. 81 г. Архив ПЭ.

Форум Траяна, Рим. 107-113 гг. Архив ПЭ.

Арка Септимия Севера, Рим. 203 г. Архив ПЭ.

Базилика Северов в Лептис Магне. 210-216. Архив ПЭ.

Прибытие Октавиана Августа в египет после битвы при Акции (?). Мозаика. I в. до Р. Х. Палестрина (Национальный археологический музей, Палестрина). Архив ПЭ.

Морской порт. Фреска из Помпеи. I в. до Р. Х. (Национальный археологический музей, Неаполь). Архив ПЭ.

Марк Туллий Цицерон. I в. до Р. Х. (Капитолийские музеи, Рим). Архив ПЭ.

Портрет Вергилия из поэмы «Георгики». Ок. 420 г. (Vat. lat. 3225). Архив ПЭ.

Конная статуя Марка Аврелия. 161-180 гг. (Капитолийские музеи, Рим). Архив ПЭ.

Автор раздела: Никишин В. О.

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