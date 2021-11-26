СФЕР БОРИСФЕНИТ, СФЕР БОСПОРСКИЙ (др.-греч. Σφαῖρος)

Древнегреческий философ-стоик и политический деятель.

По словам Плутарха, Сфер происходил из Ольвии, затем переехал в Афины, где учился у Зенона Китийского, а затем Клеанфа. Он проявлял большой интерес к политике и был придворным советником-консультантом спартанского царя Клеомена III (возможно, и Агиса IV); кроме того, Клеанф отправил его в Александрию ко двору Птолемея. Сфером были написаны более 30 философских и исторических сочинений: «Об органах чувств», «О предикатах», «Искусство рассуждения», «Об определениях», «О мире», «Об элементах», «Ο законе», «О царской власти», «О спартанском государственном устройстве», «О Ликурге и Сократе» и др. Сочинения, посвященные истории Спарты, возможно, имели отношение к реформам, которые проводились в то время.

Сфер пользовался славой мастера определений, он занимался теорией познания (особенно чувственным восприятием).

Издание фрагментов :

Фрагменты ранних стоиков / Пер. и комм. А. А. Столярова. Т. 1. М., 1998.