МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА
МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА - древнейшая греческая научно-филосовская школа, её представители - Фалес, Анаксимандр, Анаксимен.
Сложилась в Милете, крупнейшем торгово-ремесленном и культурном центре Ионии. Милетская школа была преимущественно естественно-научной и не ставила теоретических проблем бытия и познания; с неё начинается история европейской научной космогонии и космологии, физики, географии (и картографии), метеорологии, астрономии, биологии и (возможно) математики. Всё это составляло единую науку «о природе», или «естественную историю», которая описывает и объясняет космос в его эволюционной динамике: от происхождения светил и Земли из правещества до возникновения живых существ (у Анаксимандра). Правещество вечно, бесконечно в пространстве, движение присуще ему «от века», мир порождается из него спонтанно (может быть, посредством космогонического вихря). «Боги» народной мифологии отождествляются со стихиями и светилами (Анаксимен) или с «бесчисленными мирами» (Анаксимандр), возникшими из единого правещества, которое само мыслится как высшее и абсолютное «божество» (Аристотель. Физика. 203b13).
Пантеизм милетской школы имел скорее натуралистический характер (в отличие от гераклитовского). Милетская школа впервые отменила мифологическую картину мира, основанную на аксиологизации понятий верх–низ и противопоставлении небесного (божественного) земному (человеческому), и ввела всеобщность физических законов. Фундаментальным для неё остаётся закон сохранения, или отрицание абсолютного «возникновения» и «уничтожения» («рождения» и «гибели») как антропоморфных категорий. Философия впервые выступает как реформа обыденного языка, вырабатывается первая научная терминология: Анаксимандр заменяет «рождение» и «гибель» на «соединение» и «разделение», Анаксимен описывает все физические процессы в терминах «сгущения» и «разрежения». Два основных типа теории изменения в греческой натурфилософии, сопоставимые с преформацией и эпигенезом: 1) механическое «выделение из смеси» предшествующих качественно различных элементов; 2) качественное превращение одного исходного вещества, - представлены соответственно в теориях Анаксимандра и Анаксимена. Концепция «смеси» Анаксимандра оказала влияние на Анаксагора, Архелая, Эмпедокла, теория Анаксимена была возрождена Диогеном Аполлонийским. К кругу милетских учёных принадлежал также географ и историк Гекатей Милетский, давший рационалистическое толкование мифов. Созданная милетской школой геоцентрическая модель отчасти была преодолена учением Анаксимандра о бесчисленных мирах.