МЕТРОДОР ИЗ ЛАМПСАКА (Μητρόδωρος ὁ Λαμφακηνός)

Древнегреческий философ-эпикуреец.

Метродор был любимым учеником Эпикура и его другом; он даже назвал сына в честь своего учителя. Метродор умер раньше Эпикура, и тот посвятил ему сочинение «Метродор» и одну из книг своего труда «О природе». В завещании Эпикур специально оговорил, чтобы новый схоларх Гермарх позаботился о сыне Метродора, а каждое 20 число эпикурейцы должны были чтить его память. В сборниках изречений одни и те же афоризмы часто приписываются и Эпикуру, и Метродору.

Метродору принадлежало много сочинений: «Против медиков», «О чувствах», «Об Эпикуровой помощи», «Против диалектиков», «Против софистов » (в 9 книгах), «О поэтах» и др. В «О поэтах» Метродор критиковал Гомера и ценность эрудитских знаний вроде того, на чьей стороне сражался Гектор, и знаний филологических, например, в каком порядке идут строки поэмы. Он вообще отрицал ценность традиционного греческого образования, поэзии и риторики. Метродор ставил под сомнение ценность научного знания и выступал против участия в политической жизни.

Этого Метродора следует отличать от другого Метродора из Лампсака, жившего в V в. до н.э. ученика Анаксагора, занимавшегося толкованием Гомера.