МЕГАРСКАЯ ШКОЛА

МЕГАРСКАЯ ШКОЛА - одна из сократических философских школ в Древней Греции (IV - начало III веков до н. э.).

Ос­но­ва­на уче­ни­ком Со­кра­та Евк­ли­дом из Ме­га­ры , уче­ни­ка­ми ко­то­ро­го бы­ли Ев­бу­лид из Ми­ле­та, Алек­син, Дио­дор Крон и Стил­пон. Ос­но­вой уче­ния Евк­ли­да стал ори­ги­наль­ный син­тез со­кра­тического ин­тел­лек­туа­лиз­ма в эти­ке («доб­ро­де­тель есть зна­ние») и ме­та­фи­зи­ки элей­ской шко­лы; ото­жде­ст­вив со­кра­тическое «доб­ро» с еди­ным бы­ти­ем Пар­ме­ни­да , Евк­лид при­знал его веч­ным и еди­ным по сущ­но­сти, но на­зы­вае­мым различными име­на­ми, так что все отдельные доб­ро­де­те­ли ока­зы­ва­лись раз­ны­ми име­на­ми од­ной осовной доб­ро­де­те­ли –-зна­ния до­б­ра.

Фи­ло­со­фы Мегарской школы бы­ли из­вест­ны как не­пре­взой­дён­ные диа­лек­ти­ки, т. е. мас­те­ра ис­кус­ст­ва дис­пу­та, или эри­сти­ки («зав­зя­тые спо­рщи­ки»); они вне­сли зна­чительный вклад в раз­ви­тие ло­ги­ки пред­ло­же­ний; вы­дви­ну­ли не­ко­то­рые клас­сические ло­гические па­ра­док­сы («па­ра­докс лже­ца», со­рит); по­ле­ми­зи­ро­ва­ли с Ари­сто­те­лем и стои­ка­ми. В ча­ст­но­сти, они оп­ро­вер­га­ли вве­дён­ное Ари­сто­те­лем раз­ли­че­ние воз­мож­но­сти и дей­ст­ви­тель­но­сти, ут­вер­ждая, что воз­мож­но толь­ко то, что дей­ст­ви­тель­но.

Ряд ис­сле­до­ва­те­лей раз­ли­ча­ют Мегарскую школу, за­ни­мав­шую­ся во­про­са­ми эти­ки, и диа­лек­тическую шко­лу, раз­ра­ба­ты­вав­шую про­бле­мы ло­ги­ки и диа­лек­ти­ки, от­но­ся к по­след­ней Дио­до­ра Кро­на и Фи­ло­на Диа­лек­ти­ка, уче­ни­ка Стил­по­на.

Био­гра­фии фи­ло­со­фов Мегарской школы - во 2-й книге «О жиз­ни, уче­ни­ях и из­ре­че­ни­ях зна­ме­ни­тых фи­ло­со­фов» Дио­ге­на Ла­эр­тия (русский перевод М. Л. Гас­па­ро­ва).

Сочинения:

[Фраг­мен­ты и сви­де­тель­ст­ва] // Gian­nantoni G. Socratis et Socraticorum Reliquiae. Napoli, 1990. Vol. 1.

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