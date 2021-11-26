КЛЕАРХ ИЗ СОЛ (др.-греч. Κλέαρχος)

Древнегреческий философ-перипатетик, ученик Аристотеля .

Клеарху принадлежали сочинения, посвященные психологии, морали, естественным наукам. По названиям нам известны «О паническом страхе», «О воспитании», «О дружбе», «Вопросы любви», «Жизни», «Гергитий», «Паремии», «О загадках», диалоги «О сне» и «Аркесилай», «О речных наносах», «О водных животных» и др.

Клеарх испытывал большой интерес к восточным народам. В «О сне» он пересказал сообщение Аристотеля о диалоге с ученым евреем Гиперохидом из Келесирии. Аристотель познакомился с ним, узнав о его способности при помощи волшебной палочки выводить душу из тела спящего ребенка и отправлять ее обратно. Этот Гиперохид, по словам Клеарха, был эллином и по языку, и душой. Клеарх называет иудеев потомками философов из Индии – каланов (гимнософистов, название «каланы» произошло от индийца Калана, сопровождавшего Александра Великого), а тех – потомками магов, зороастрийских жрецов. Возможно, эта идея возникла у него под влиянием «Индики» Мегасфена, но надпись, открытая в 1966 г. в Ай-Ханум (Афганистан), сообщает, что некий Калан выбил на стеле изречения греческих мудрецов, размещенные в Дельфах , позволяет предположить, что он сам путешествовал по этому региону.

Клеарх порой удаляется от своего учителя и принимает платоновские взгляды, им были написаны «Похвальная речь Платону» и «О математических рассуждениях в "Государстве" Платона».