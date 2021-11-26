КЛЕАРХ ИЗ СОЛ (др.-греч. Κλέαρχος)
Древнегреческий философ-перипатетик, ученик Аристотеля.
Клеарху принадлежали сочинения, посвященные психологии, морали, естественным наукам. По названиям нам известны «О паническом страхе», «О воспитании», «О дружбе», «Вопросы любви», «Жизни», «Гергитий», «Паремии», «О загадках», диалоги «О сне» и «Аркесилай», «О речных наносах», «О водных животных» и др.
Клеарх испытывал большой интерес к восточным народам. В «О сне» он пересказал сообщение Аристотеля о диалоге с ученым евреем Гиперохидом из Келесирии. Аристотель познакомился с ним, узнав о его способности при помощи волшебной палочки выводить душу из тела спящего ребенка и отправлять ее обратно. Этот Гиперохид, по словам Клеарха, был эллином и по языку, и душой. Клеарх называет иудеев потомками философов из Индии – каланов (гимнософистов, название «каланы» произошло от индийца Калана, сопровождавшего Александра Великого), а тех – потомками магов, зороастрийских жрецов. Возможно, эта идея возникла у него под влиянием «Индики» Мегасфена, но надпись, открытая в 1966 г. в Ай-Ханум (Афганистан), сообщает, что некий Калан выбил на стеле изречения греческих мудрецов, размещенные в Дельфах, позволяет предположить, что он сам путешествовал по этому региону.
Клеарх порой удаляется от своего учителя и принимает платоновские взгляды, им были написаны «Похвальная речь Платону» и «О математических рассуждениях в "Государстве" Платона».