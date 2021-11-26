АКУСИЛАЙ ИЗ АРГОСА (др.-греч. Ἀκουσίλαος)

Древнегреческий историк-логограф и мифограф.

Акусилай был дорийцем, писал на ионийском диалекте. Гермипп включает его в свой список Семи Мудрецов .

Акусилаю принадлежало сочинение «Генеалогии» в трех книгах. До нашего времени оно сохранилось в виде фрагментов, но мы знаем, что он начал свое изложение, подобно Гесиоду , с сотворения мира. Чем заканчивалось его изложение, мы сказать не можем, но скорее всего, это были события Троянской войны и последующие истории возвращений героев на родину; совершенно точно он не затрагивал период после легендарного возвращения Гераклидов . Суда утверждает, что Акусилай писал, опираясь на данные бронзовых таблиц, которые его отец нашел в земле, но в реальности едва ли не основным источником для Акусилая стали поэмы Гесиода «Теогония», «Каталог женщин», «Эои». Климент Александрийский утверждал, что он просто переложил в прозу сочинения Гесиода (Strom. VI, 629), но скорее, прав Иосиф Флавий, который полагал, что Акусилай «исправлял Гесиода»: он корректировал его рассказы, восполнял пробелы и сообщал другие варианты мифов, часто те, что имели хождение в Арголиде.

Акусилай был собирателем и систематизатором мифов, к которым он относился без какой бы то ни было критики. Его сочинение, строго говоря, не история, а сборник космогонических, теогонических и генеалогических легенд.