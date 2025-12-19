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В этом эпизоде мы отправляемся в захватывающее путешествие по истории медицины на поле боя с двумя выдающимися специалистами-реконструкторами: Яковом Внуковым и Антоном Фодиным.

Что вас ждет?

• Обсуждение эволюции медицинских практик на полях сражений: от древних времен до современности.

• Уникальные истории о том, как медики и санитары спасали жизни в самых тяжелых условиях.

• Разбор медицинских инструментов и технологий, использовавшихся в разные эпохи.

• Интересные факты о том, как война способствовала развитию медицины и хирургии.

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как история медицины на поле боя формировала не только судьбы солдат, но и будущее медицины в целом!