ЮВЕНАЛ, ДЕЦИМ ЮНИЙ (Decimus Junius Juvenalis)

Римский поэт.

О его жизни известно мало: родом из богатой семьи, возможно, вольноотпущенника, получил хорошее образование, совершил несколько путешествий, был адресатом трех эпиграмм Марциала .

Ювеналу принадлежат 16 сатир, сначала изданных по отдельности в правление Траяна , а затем объединенные в 5 книг. По словам Ювенала, начать писать сатиры его побудило возмущение проявлениями зла и людские пороки: «Всякий порок до предела дошел». Он рисует картины римской жизни, но из-за осторожности готов называть имена только умерших людей. Объектом его сатир оказываются лицемеры, сластолюбцы, мнимые мудрецы, льстивые сенаторы времени Домициана , развратные женщины и другие герои римского света и полусвета начала II в.

Постепенно Ювенал переходит от бичевания пороков к попыткам направить читателей на путь добродетели и укрепить их нравственность. На окружающий мир Ювенал смотрит с глубоким пессимизмом, он видит только зло и убежден в том, что оно коренится в самой природе человека. Он не верит в возможность оздоровления общества, в настоящем для него нет ничего хорошего, а будущее еще хуже. Ювенал сожалеет о прошлом, о нравах предков и славных традициях, от которых не осталось и следа.

За этой во многом риторической позицией и туманными аллюзиями лежит богатый материал для изучения римской жизни и настроений части римского общества эпохи империи.

Сочинения :

Juvénal. Satires / Ed. P. de Labriolle, F. Villeneuve. Paris, 1921;

Ювенал. Сатиры / Пер. Д. С. Недовича и Ф. А. Петровского // Римская сатира. М., 1989.

Иллюстрация :

Фронтиспис издания Ювенала (The Satires of Decimus Junius Juvenalis: And of Aulus Persius Flaccus, 4th ed. London, 1711).