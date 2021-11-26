ВУЛКАЦИЙ ГАЛЛИКАН (лат. Vulcacius Gallicanus)

Один из так называемых « Писателей Истории Августов » (Scriptores Historiae Augustae).

Именем Вулкация Галликана подписана всего одна биография – Авидия Кассия (VI жизнеописание в сборнике). В настоящее время Вулкация Галликана считают историографической фикцией, созданной подлинным автором «Истории Августов» для придания большего веса своему сочинению. В исследовательской литературе еще можно встретить ссылки на Галликана, но нормативной является ссылка на Scriptores в целом (SHA).

Иллюстрация :

Издание Scriptores Historiae Augustae. Париж, 1620 г.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев