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ТРЕБЕЛЛИЙ ПОЛЛИОН (лат. Trebellius Pollio)
Один из так называемых «Писателей Истории Августов» (Scriptores Historiae Augustae).
Именем Требеллия Поллиона подписаны четыре раздела: биографии Валериана (XXII жизнеописание в сборнике), Галлиена (XXIII), Клавдия II Готского (XXIV) и «Тридцать тиранов», рассказ о всевозможных узурпаторах того времени, историчность части которых является сомнительной (XXV). В настоящее время Требеллия Поллиона считают историографической фикцией, созданной подлинным автором «Истории Августов» для придания большего веса своему сочинению. В исследовательской литературе еще можно встретить ссылки на Поллиона, но нормативной является ссылка на Scriptores в целом (SHA).
Иллюстрация:
Издание Scriptores Historiae Augustae. Париж, 1620 г.
Автор статьи: А.Д. Пантелеев
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