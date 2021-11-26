ТРЕБЕЛЛИЙ ПОЛЛИОН (лат. Trebellius Pollio)

Один из так называемых « Писателей Истории Августов » (Scriptores Historiae Augustae).

Именем Требеллия Поллиона подписаны четыре раздела: биографии Валериана (XXII жизнеописание в сборнике), Галлиена (XXIII), Клавдия II Готского (XXIV) и «Тридцать тиранов», рассказ о всевозможных узурпаторах того времени, историчность части которых является сомнительной (XXV). В настоящее время Требеллия Поллиона считают историографической фикцией, созданной подлинным автором «Истории Августов» для придания большего веса своему сочинению. В исследовательской литературе еще можно встретить ссылки на Поллиона, но нормативной является ссылка на Scriptores в целом (SHA).

Иллюстрация :

Издание Scriptores Historiae Augustae. Париж, 1620 г.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев