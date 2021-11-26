СЕНЕКА, ЛУЦИЙ АННЕЙ (лат. Lucius Annaeus Seneca)

Римский философ-стоик, государственный деятель и писатель.

Сын ритора Луция Аннея Сенеки Старшего и Гельвии, принадлежал к сословию всадников. Учился философии у стоика Аттала, Сотиона, Секстия и Фабирия Папиана. В конце 20-х гг. совершил путешествие в Египет. В 31 г. возвращается в Рим и делает карьеру. В 34 г. получает квестуру. При Клавдии в 41 г. Сенека в результате интриг отправлен на Корсику , где начал заниматься литературными трудами, в 49 г. возвращен в Рим, получил претуру и стал воспитателем будущего императора Нерона. Консул-суффект 56 г. В первый период правления Нерона достиг вершины могущества, но с 62 г. отношения между ними стали портиться и в 65 г. Сенека был обвинен в причастности к заговору Пизона и был вынужден покончить с собой.

До нашего времени сохранились следующие сочинения Сенеки: I. Диалоги – сборник морально-наставительных трактатов: 1) «Утешение к Марции»; 2) «Утешение к матери Гельвии»; 3) «Утешение к Полибию»; 4) «О гневе»; 5) «О постоянстве мудреца»; 6) «О скоротечности жизни»; 7) «О блаженной жизни»; 8) «О спокойствии души»; 9) «О промысле»; 10) «О досуге». II. Трактаты: 1) «О снисходительности»; 2) «О благодеяниях»; 3) «О природе». III. «Нравственные письма к Луцилию». IV. Трагедии: 1) «Медея»; 2) «Федра»; 3) «Эдип»; 4) «Финикиянки»; 5) «Геркулес в безумии»; 6) «Геркулес на Эте»; 7) «Фиест»; 8) «Троянки»; 9) «Агамемнон»; 10) «Октавия». V. Сатира на смерть императора Клавдия «Отыквление», авторство которой оспаривается.

Сенека – ключевой представитель римского стоицизма. Основную место в его философии занимает нравственно-религиозное учение. Мудрость для Сенеки – «знание вещей божественных и человеческих», ведущее к постижению «искусства жизни». Философия – стремление к этой мудрости, она самодостаточна, а другие науки служат ей и не делают человека лучше. Логика и физика для Сенеки имеют вспомогательный, но все же необходимый характер, так как не понимая природы космоса и мирового разума, нельзя понять и самого себя.

Конечная цель жизни – жить согласно природе, т.е. мировому разуму; в этом и заключается счастье, а внешние блага только предпочтительны. Сенека проповедует продвижение к свободе и покорность промыслу: «Согласного судьба ведет, несогласного принуждает». Мудрец не лишен чувств, но умеет подавлять свои страсти. Для того, чтобы жить счастливо, мудрец ни в ком не нуждается. Он не принимает во внимание мнение других людей, он сам себе судья и закон. Внутренний критерий становится основанием нравственности, и Сенека формулирует «золотое правило» – не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. Сенека признает, что стать таким мудрецом крайне непросто, поэтому высоко ценит само стремление стать лучше.

Латиноязычные христиане с большим уважением относились к философии Сенеки, Тертуллиан даже называл его «наш Сенека». В IV в. получила распространение переписка Сенеки и ап. Павла . В Средние века сочинения Сенеки были основным источником знаний о стоицизме.

Сочинения :

Opera quae supersunt / Ed. E. Hermes et al. Vol. I-III. Lipsiae, 1905-1914;

Seneca. Vol. 1-10. London, 1970-1979;

Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию / Перевод, статья и примечания С. А. Ошерова. М., 1977;

Луций Анней Сенека. Трагедии / Перевод и статья С. А. Ошерова. М., 1983;

Луций Анней Сенека. Философские трактаты / Перевод Т. Ю. Бородай. СПб., 2001.

Иллюстрация :

Двойная герма - Сократ и Сенека. Берлин.