СЕМПРОНИЙ АЗЕЛЛИОН, ПУБЛИЙ (?) (лат. Publius (?) Sempronius Asellio)

Римский государственный деятель и историк II-I вв. до н.э.

Семпроний Азеллион происходил из плебейского рода. Он был в 134/133 военным трибуном в Нумантийской войне; скорее всего, он входил в кружок Сципионов.

Он написал историю на латинском языке (Res gestae или Historiae) по крайней мере в 14 книгах (поздние свидетельства утверждают, что в 40); изложение охватывало время от 146 или 134 г. до н.э. и было доведено до времени его жизни. Семпроний Азеллион отходит от анналистической традиции; его сочинение, скорее, было ближе к жанру исторической монографии. Он старался выявить причины и цели событий, не ограничиваясь простым перечислением событий. В этом отношении на него повлиял Полибий, кроме того, он находился и под влиянием Исократа, полагая, что история должна поучать и призывать к правильному поведению, направленному на благо государства. Он активно пользовался параллелизмом и антитезой (во всяком случае, в известных нам фрагментах) и применял различные средства драматизации изложения; впрочем, Цицерон неодобрительно отзывается о его стиле.

Его сочинение не получило широкого распространения: его читали только Цицерон, грамматики и антиквары, хотя, возможно, «История» Луция Корнелия Сизенны начиналась с того места, где закончил повествование Азеллион.