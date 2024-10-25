Римский лайфстайл, фэшн, фитнес и развлечения. Быт и досуг древних римлян Древний Рим вобрал в себя все достижения античной цивилизации, он стал ее вершиной. Город, в который вели все дороги, и где проживало свыше миллиона человек, мог удовлетворить потребности на любой вкус – от утонченных интеллектуальных бесед на изысканных виллах аристократов до кровавых зрелищ Колизея. Жизнь кипела здесь днем и ночью, увлекая в свой водоворот и обычного ремесленника, и почтенного сенатора, и ищущего признания поэта. На чтение: 5 минут

Дом. Domus propria domus optima

Во времена Ромула и Рема (VIII век до н.э.) Рим представлял собой скопище глиняных мазанок, напоминая скорее деревню. По мере роста могущества город преображался. После победы над Карфагеном и покорения восточных царств на берега Тибра хлынули невиданные богатства. Рим стремительно застраивался доходными зданиями для бедняков в три-шесть этажей (инсулами), домами для зажиточных горожан, дворцами и загородными виллами для верхушки общества.

Инсулы представляли собой аналог современных многоквартирных домов. Они строились из кирпича, камня и бетона с деревянными перекрытиями и лестницами. Земля в Риме была дорога, поэтому здания быстро росли ввысь, пока Август законодательно не ограничил их высоту 21 метром. Первый этаж обычно отдавался под лавки, таверны и мастерские, этажи выше – под жилье. Чем оно было выше, тем дешевле. Исходя из своего достатка, люди снимали комнаты, квартиры или углы. Водопроводы в инсулах встречались редко, воду набирали в близлежащих фонтанах, недостатка в которых не было, удобства (канализация) были общими. Дома стояли вплотную друг к другу, скученно, что не раз становилось причиной крупных пожаров. В IV веке число инсул превысило 46 000.

Более состоятельные римляне – торговцы, промышленники, всадники – строили замкнутые прямоугольные двухэтажные дома-домусы вокруг крытого дворика-атрия. В поздний период республики домусы выросли, превратились в роскошные особняки с многочисленными хозяйственными помещениями, пиршественным залом-триклинием, пинакотекой, перистилем, экседрой и бассейном. Римские домусы занимали площадь 500–700 м², у особо выдающихся она превышала 3000 м². Вне конкуренции был Золотой дом императора Нерона – гигантский дворцово-парковый комплекс между Палатинским и Эсквилинским холмами, своим великолепием соответствующий неуемному нраву хозяина.

Мебель и утварь. A mensa et toro

Римская мебель чаще изготавливалась из дерева, иногда – по особому заказу – из мрамора. Стулья, табуреты, скамейки, лавки, складные сиденья, кресла предлагались на любой вкус и кошелек. Кровати представляли собой деревянные рамы с ременным переплетом, стоявшие на четырех ножках. Сверху клали набитый шерстью матрас (богачи – перину, бедняки – тюфяк с соломой). Кушетки, предназначенные для пиров и обедов, имели более изящную форму. Столы римляне предпочитали низкие: за такими было удобно возлежать во время пира. Вещи и предметы хранились в сундуках.

Посуда была золотой, серебряной, бронзовой, железной, глиняной или стеклянной. Разнообразие чашек, мисок, тарелок, подносов, ковшей, кувшинов, кубков, сосудов для разных блюд и случаев почти не поддается подсчету. Кухонная утварь (кулина) включала котлы, кастрюли, сковородки, горшки и решетки. Для обогрева помещений использовали переносные жаровни – керамические и бронзовые, для освещения – масляные лампы и фонари. Понятно, что чем проще был человек, тем скромнее была его утварь.

Римляне любили оживлять интерьер росписями на мифологические и исторические сюжеты. Множество таких фресок обнаружили при раскопках в Помпеях. Полы богатых домов часто отделывали мозаичными узорами и орнаментами.

Одежда. A pedibus usque ad caput

Все римляне, от нищего раба до родовитого сенатора, носили тунику – длинную шерстяную рубаху с короткими рукавами. Это была внесословная национальная одежда, отличавшаяся в зависимости от достатка владельца только качеством. Солдаты и крестьяне в непогоду накидывали поверх туники плотные шерстяные плащи-сагумы. Иногда к плащам пришивали капюшоны. Обычно рабы обходились одной туникой в год, крестьяне – несколькими. Мужчины подпоясывали тунику так, чтобы она доходила до колен. Опускать края ниже считалось «по-женски», задирать выше – «по-солдафонски».

В одной тунике по Риму ходила только беднота, а «человеку из общества» подобало облечься в тогу. Тога представляла собой большой кусок белой ткани из шерсти в форме полуовала. Ее длина доходила до шести метров, ширина – до двух метров. Материю несколько раз перекидывали через тело и крепили особым образом, чтобы получались складки. Тога была признаком римского гражданина: вольноотпущенники, рабы и варвары носить ее не имели права. Римляне носили только белые тоги, должностные лица и мальчики – с красной полосой по краю. Только триумфаторам позволялись пурпурные тоги с золотой вышивкой. Тогу носили с кальцеями – кожаными башмаками до щиколоток.

Женская одежда состояла из туники, столы и паллы. Стола – одежда до пят со складками, нечто вроде платья, палла – длинная широкая шаль, в которую можно было закутаться целиком. Детская одежда копировала взрослую. Главным материалом при изготовлении древнеримской одежды была шерсть, при этом чрезвычайно ценилось тончайшее и мягчайшее руно тарентских и апулийских овец.

Лён получил широкое распространение только в поздней империи. При Октавиане Августе произвела сенсацию бомбицина – шелковая материя с острова Кос. Легкая и совершенно прозрачная, она пользовалась спросом у гетер. Настоящий китайский шелк появился позднее, получив широкое распространение у богатых классов только в III веке н.э.

Еда. In vino veritas

Традиционная римская кухня сложилась на основе крестьянского рациона. Пресный хлеб с приправой из соленых маслин, конхис – густая похлебка из бобов, сваренных вместе со стручками, инжир, репа, овощи, яблоки, груши, сыр, оливковое масло, легкое вино давали основную массу калорий. Мясо крестьяне ели редко, разве что пастухи на дальних выпасах могли позволить себе козленка или барашка.

Эта неприхотливость стала уходить в середине II века до н.э. В больших городах, особенно в Риме, появились немыслимые ранее возможности – ресурсы завоеванного Средиземноморья. Роскошь греческого Востока хлынула в вечный город. Потребность в разнообразии и экзотике возросла многократно. На столах гурманов появились приготовленные фламинго, газели, онагры, морские ежи, осетры, журавли. Появились коммерческие птичники и пруды, где выращивали на специальной диете павлинов, фазанов, мурен, устриц.

Искусные повара состязались в изобретательности рецептов, сочетании блюд и сервировки, дабы удовлетворить чревоугодие богачей. Большое значение придавалось сложным соусам и приправам. В пословицу вошли пиры Лукулла и обжорство Вителлия, когда гостям подавали нечто невиданное – например, кабана, начиненного птицами, сосисками и деликатесами, щупальца осьминога, печень мурены, языки фламинго. После крупной травли зверей в амфитеатре в меню могли попасть умерщвленные на арене слоны, носороги, тигры, жирафы.

Экзотическая пища стала символом преуспевания и власти. Апиций, автор знаменитой книги рецептов времен императора Тиберия, так советовал готовить сырно-рыбное блюдо: «Мясо, соленую рыбу, мозги, куриную печенку, яйца, мягкий сыр предварительно обдать кипятком, и варить вместе со всевозможными пряностями, затем залить сырыми яйцами и посыпать тмином» .

Обычный день римлянина. Abeunt studia in mores

Римляне дорожили дневным светом, а потому вставали рано, с первыми лучами солнца. Пекари поднимались вообще затемно, чтобы к открытию лавок успеть испечь хлеб. После пробуждения шли привычные процедуры – умывание, бритье и завтрак. Обычно утром ели хлеб с сыром и маслинами, немного меда. Дети по дороге в школу покупали оладьи или лепешки. Конечно, завтрак зажиточного человека был богаче. После завтрака все отправлялись по своим делам – ремесленники в мастерские, сенаторы и магистраты – в сенат и суды. Полдень делил день пополам. Школьники возвращались из школы, государственные мужи из присутственных мест, ремесленники устраивались на второй завтрак (чуть обильнее, чем первый) и дневной отдых.

В Риме чтили сиесту – длинный полуденный отдых, позволявший переждать самые жаркие часы. После отдыха те, кто был свободен, устремлялись в бани, на гимнастические площадки или просто гуляли по городу. Затем наступало время обеда. При отсутствии срочных дел он мог растянуться на несколько часов. Низшие слои предпочитали обедать в харчевнях, которых в Риме было с избытком. Стандартный обед состоял из закусок, мясных блюд и десерта. На званых обедах следом шла выпивка. Всем горячительным напиткам римляне предпочитали вино. Пили из небольших кубков-киафов за здоровье присутствующих. Аристократы употребляли дорогое фалернское вино, плебс – кислятину вроде сабинского или ватиканского.

Впрочем, многие не могли позволить себе такой размеренный стиль жизни, и после краткого обеда возвращались к работе, стараясь завершить ее до заката, а уж потом отправлялись в бани и таверны. Ужин для них состоял из зерновой или бобовой каши с овощами, иногда с мясом или рыбой. Вечера простой римлянин коротал в семейном общении, за чтением или игрой в кости с приятелями. Спать почти всегда ложились до полуночи.

Обычный день римлянки. Omnia praeclara rara

Главным для римлянки любого социального положения оставался семейный очаг, поэтому большая часть ее дневных забот была связана с домашним хозяйством. В эпоху империи женщины получили больше свободы в экономических вопросах, могли владеть собственностью, заниматься торговлей, вести финансовые дела через своих агентов, но большинство из них придерживалось патриархальных взглядов и привычек.

Как и мужчины, женщины вставали очень рано. После пробуждения они умывались, наносили косметику для увлажнения кожи, завтракали вместе с мужем. Если женщина не помогала мужу в лавке или мастерской, которые нередко находились в том же здании, она занималась прядением или ткачеством, приготовлением пищи, уборкой дома, уходом за детьми, либо, по возможности, поручала работы рабыням. Существенную роль играл поход на близлежащий рынок. Здесь римлянки встречались с подругами и соседками, обсуждали новости, делились секретами красоты и новомодными рецептами. Как и мужчины, женщины часто посещали бани, но за вход с них взимали двойную плату.

Подготовка ужина – главного семейного события дня – отнимала немало времени. Женщины следили за домашним алтарем – приносили небольшие жертвы, читали молитвы богам-покровителям. На них лежала основная ответственность по пригляду за малышами. Хотя римлянок учили больше рукоделию, чем наукам и искусствам, некоторые добились широкого признания на литературном и философском поприщах. Корнелия, мать братьев Гракхов, не только олицетворяла идеал римской матроны, но высоко ценилась за литературный стиль своих писем. Патрицианка Сульпиция получила признание как поэтесса, Гипатия Александрийская – как выдающийся математик.

Римские праздники. Adprime in vita esse utile, ut ne quid nimis

Традиционные римские праздники возникли из событий сельскохозяйственного цикла и древних религиозных ритуалов. Любые полевые работы сопровождались вознесением молитв соответствующим богам. О вспашке нови заботился Вервактор, повторной вспашке – Редаратор, удобрении почвы – Стеркуций, севе – Инситор и т.д. Наиболее важные обряды обрели статус народных гуляний. Всего в римском календаре в зависимости от года насчитывалось от 64 до 120 праздничных и торжественных дней. С наибольшей пышностью справлялись государственные праздники.

Со 153 года до н.э. 1 января стал повсеместно отмечаться Новый год. В этот день вступали в должность новые консулы, другие магистраты. В связи с этим устраивались пиры, дарились подарки. Римляне верили, что как встретишь этот день, так и проведешь весь год. 15 февраля проходили Луперкалии, когда жрецы храма Луперка устраивали ритуальные забеги вокруг Палатина и хлестали всех встречных ремнями из козьих шкур. Многие верили, что этот древний обряд очищения благотворен для молодых женщин: он исцелял от бесплодия и способствовал легким родам. 12 апреля во время Цереалий сельские жители сжигали чучело лисицы – похитительницы кур. Летом сельскохозяйственных праздников почти не было. 13 октября римляне чтили воду. В этот день они возлагали венки на колодцы, пускали их по рекам.

Пожалуй, самыми любимыми в народе были Сатурналии, отмечавшиеся с 17 по 21 декабря. Поверье, что когда-то, в легендарный «сатурнов век» существовало всеобщее равенство, наиболее ярко проявлялось в эти декабрьские дни, когда даже рабам предоставляли немалую свободу. Им позволялось отпускать шутки в сторону хозяина, а тот усаживал рабов за стол и угощал лучшими яствами. Всем домочадцам и гостям накладывались равные порции, подавались одинаковые чаши вина. Всюду царил дух игры и веселья, только повара и пекари, как подметил один античный автор, трудились не покладая рук.

В Риме существовали профессиональные праздники. Праздником ремесленников и учащейся молодежи были Квинкватры, проходившие с 19 по 23 марта. Свои праздники отмечали рыбаки, мельники, военные. В день богини Дианы (13 августа) от работы освобождались рабы. Римляне ценили семейные праздники и всегда отмечали свой день рождения.

Центральное место в праздничной жизни Рима занимали государственные торжества, сопровождавшиеся играми. Древнейшими считались Таврские игры в честь подземных богов. К важнейшим принадлежали Великие игры в честь Юпитера, проходившие ежегодно в начале сентября. Невиданным размахом отличались Секулярные, или Столетние игры, приуроченные к юбилею Вечного города. С 249 года до н.э. по 247 год н.э. их устраивали восемь раз, не всегда соблюдая строгую хронологию. Существовали также Плебейские игры в честь Юпитера, игры в честь Аполлона, Мегалезийские игры в честь Кибелы. Игры были составной частью триумфов римских полководцев. Играми отмечались также праздники Флоралий и Цереалий. Народ очень любил эти торжества, ведь они сопровождались конными состязаниями, театральными постановками и гладиаторскими боями.

Цирк. Per aspera ad astra

Древнеримское понимание цирка отличалось от нашего. В цирке проходили не выступления фокусников, акробатов и дрессированных животных, а конные скачки. По популярности с ними могли поспорить разве что схватки гладиаторов. В долине между Авентином и Палатином располагался Большой цирк (Circus Maximus) – огромный ипподром на 150 000 зрителей. Начало его строительства относится к 329 году до н.э., классическую форму цирк получил при императоре Октавиане Августе. Он представлял собой эллипс размерами 620×150 метров с широкими беговыми дорожками, где одновременно могло состязаться до 12 колесниц-квадриг.

Обычно в забеге, состоявшем из семи кругов, участвовали четыре квадриги. Длина одного круга варьировалась в пределах 540–580 метров. Таких заездов могло быть до 24 в день. В таком случае бега продолжались от рассвета до заката. Постепенно скачки превратились в соперничество четырех беговых конюшен (партий) – белых (albata), красных (russata), синих (veneta) и зеленых (prascina). Штат каждой конюшни состоял из сотен человек: возниц, объездчиков, ремесленников, ветеринаров, кладовщиков, сторожей, коннозаводчиков и т.д. Каждую партию поддерживали многотысячные толпы азартных фанатов. Велась статистика, делались ставки. Лучшие возницы приравнивались к полубогам. В дни заездов на ипподром устремлялся весь город во главе с императором, ажиотаж был сравним разве что с современным ажиотажем в дни решающих футбольных матчей мирового уровня.

Гладиаторские бои. Audaces fortuna juvat

Единственным зрелищем, не уступавшим по популярности конным забегам, но многократно превосходившим их по жестокости, были бои гладиаторов. Традиция ритуальных кровавых поединков зародилась в Этрурии или, как полагают некоторые исследователи, в Самнии. В Риме гладиаторские бои появились в 264 году до н.э. как часть погребальной церемонии, но только в 105 году до н.э. они вошли в число публичных зрелищ.

Каждый римский гражданин после специального постановления сената мог устраивать кровавые шоу, но фактически только императоры, полководцы и городские магистраты имели такую возможность. Гладиаторов набирали из физически крепких рабов, военнопленных и преступников и обучали в профессиональных школах рукопашному бою, фехтованию, звериной травле.

Существовало около 20 типов гладиаторов, каждый со своими доспехами, защитным и наступательным оружием – самнит, секутор, гопломах, ретиарий, фракиец, мурмиллон, эсседарий, бестиарий и т.д. Их ставили один против другого, выясняя кто лучше. Битва не на жизнь, а на смерть в исполнении великолепно подготовленных атлетов завораживала публику, будоражила низменные инстинкты, заставляла сопереживать всем нутром. Удачливые гладиаторы получали колоссальную известность, их перекупали за огромные деньги, дружбой с ними гордились. Так, гладиатор Спикул стал любимым телохранителем императора Нерона, император Коммод сам выходил на арену, чтобы сразится с дикими зверьми, но величайшим гладиатором на все времена был, безусловно, Спартак.

Наиболее впечатляющие представления гладиаторов проходили в знаменитом Колизее при буйстве страстей и непременном аншлаге. Этот огромный амфитеатр вмещал не менее 50 000 зрителей. Но Римом смертельные схватки не ограничивались – гладиаторские бои проводились почти во всех крупных городах империи. С принятием христианства гладиаторские бои в Риме подвергались всё большему осуждению, а окончательно их запретили в 404 году н.э.

Термы и бани. In aqua sanitas

Одним из любимейших мест досуга римлян, помимо цирка и амфитеатра, были бани и термы. Ко времени правления Цезаря и Августа в столице насчитывалось 170 общественных бань, в IV веке н.э. их стало около 1000. Плата за вход была ничтожной, поэтому баню, хотя бы скромную, мог позволить себе каждый. Даже самые простые бани имели бассейны с горячей и холодной водой, садики для отдыха и игр с мячом. Всякая баня имела мужские и женские отделения, либо мужские и женские часы или дни. Совместно мытье запрещалось законом и не поощрялось традицией.

Апогеем эволюции римских бань стали термы. Это были уже не просто территории купания, но настоящие центры досуга и развлечений. Комплекс зданий состоял из раздевалок, зала с теплым воздухом, помещения с горячей водой и паром, сухой сауны с жарким воздухом, бассейна с холодной водой. Полы и стены обогревались через специальную систему отопления. В термах были гимнастические площадки, беговые дорожки, пространства для борьбы и игры в мяч.

Для более требовательных посетителей существовали библиотеки, аллеи со скульптурами и философские кружки. В термах проходили музыкальные выступления, поэтические чтения, исторические лекции. Несмотря на роскошь, термы сохраняли свою общедоступность, и их посещение мог позволить себе практически каждый. К самым знаменитым термам Рима относились термы Агриппы, Тита, Траяна, Каракаллы, Диоклетиана и Константина.