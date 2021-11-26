ПРУДЕНЦИЙ, АВРЕЛИЙ КЛИМЕНТ (лат. Aurelius Prudentius Clemens)

Христианский поэт.

Родом из северо-восточной Испании, был адвокатом, затем наместником и судьей, занимал должности при императорском дворе (при Гонории или Феодосии). В 57 лет после посещения Рима удалился в монастырь, где им и были написаны основные сочинения.

Пруденцию принадлежат «Ежедневные гимны» (Cathemerinon) – цикл из 12 стихов, связанных с молитвами и праздниками; «Книга о венцах» (Peristephanon) – 14 гимнов о мучениках, особое место среди которых занимают выходцы из Испании;, «О божественности Христа» (Apotheosis) – раскрытие учение о Святой Троице; «О происхождении грехов» (Hamartigenia), «О борьбе страстей» (Psychomachia) – гекзаметрическая поэма о борьбе добродетелей и пороков в человеческой душе, вскоре признанная «христианской Энеидой»; «Двойное подкрепление» (Dittochaeon) – 49 гекзаметрических четверостиший, которые служили пояснением к изображениям в храме; «Против Симмаха », где Пруденций возвращается к спору об алтаре Победы в 384 г.). Пруденций широко пользовался наследием античной поэзии и подражал Лукрецию , Катуллу, Горацию, Овидию, но особенно Вергилию; иногда он прямо переписывал известные строки «Энеиды». Пруденций стал создателем латинской христианской поэзии и оказал большое влияние на все средневековое искусство.

Сочинения :

Prudence / Ed. M. Lavarenne. T. I-IV. Paris, 1944-1951;

Prudentius / Ed. H.J. Thomson. Vol. I-II. Cambridge, 1949-53;

Пруденций. Сочинения / Пер. с лат. Р. Л. Шмаракова. М., 2012;

О венцах мучеников (Peristephanon) / Пер. с лат. Т.Л. Александровой // Поэты имперского Рима. М., 2013. С. 106-251.