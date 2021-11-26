ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО
ПРЕТОРСКОЕ ПРАВО - в Древнем Риме нормы частного права, выработанные преторами.
Согласно определению римского юриста Папиниана, данному в Дигестах, преторским правом называют то право, которое ввели преторы с целью улучшения, пополнения или исправления гражданского права для общественной пользы.
При вступлении в должность претор издавал специальный эдикт (edictum tralaticium) - программу своей деятельности. Особое значение имели эдикты, предусматривавшие введение новых исков и других процессуальных средств судебной защиты прав собственников, поскольку римское цивильное право в силу присущего ему формализма не сумело приспособиться к условиям быстро развивавшихся хозяйственных связей в условиях рабовладельческого общества. Преторский эдикт действовал в течение одного года, но каждый новый претор при составлении эдикта использовал наиболее важные правовые установления своих предшественников.
Эдикты преторов образовали по существу самостоятельную правовую систему - преторского (или гонорарного) права. Закон Эбуция (около 160 года до н.э.) de facto позволил претору по своему усмотрению интерпретировать jus civile и в форме эдиктов его исправлять и восполнять.
Преторское право существенным образом реформировало такие институты частного права, как владение, договор, наследование. На основе преторского права сложился новый вид собственности (от латинского in bonis esse - бонитарная собственность), особая форма преторского наследования (на латинском bonorum possessor) и так далее.
После падения республики нормотворческая деятельность преторов вступила в противоречие с новыми формами государственного устройства.
Во II веке по указанию императора Адриана римский юрист Сальвий Юлиан составил окончательный текст преторского эдикта (edictum perpetuum Hadriani). Эдикт включал в себя две части, каждая из которых состояла из определённого числа титулов небольшого объёма: в первой части были опубликованы отдельные моменты и пункты исков, а во второй - приведены типовые формулы исков. Edictim perpetuum фактически кодифицировал преторское право, и его развитие прекратилось.
В IV-V веках произошло сближение систем преторского права и цивильного права, приведшее к полному их единообразию в кодификации Юстиниана.