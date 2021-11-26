ПОЛИДЕВК ПОЛЛУКС ЮЛИЙ
ПОЛИДЕВК ПОЛЛУКС ЮЛИЙ - греческий софист и лексикограф конца II - начала III веков.
Родился в Навкратисе (Египет); учитель грамматики и риторики в Афинах. Автор трактатов и риторических декламаций (не сохранились), а также идеографического словаря «Ономастикон» в 10 книгах (сохранился в сокращении), посвящённого императору Коммоду (которого Полидевк наставлял в риторике). Каждая из книг представляет собой разъяснение слов определённой тематики с цитатами из античных авторов (так, первая книга связана со сферами религии и быта, четвёртая - образования и искусства, седьмая - торговли и другого). Труд Полидевка, опиравшегося на несохранившиеся сочинения Горгия, Аристофана Византийского, Эратосфена, Памфила, нередко является единственным источником цитат греческих авторов, а также сведений по многим реалиям древности (в том числе зрелищной стороне античного театра, типам масок и сценических приспособлений). Как лексикограф Полидевк подвергался критике со стороны конкурировавшего с ним греческого грамматика-аттициста Фриниха, как ритор - насмешкам со стороны Лукиана. Первое печатное издание «Ономастикона» вышло в 1502 году у Мануция Альда Старшего.
Сочинения:
L’Onomasticon: Tra lessicografia e antiquaria / A cura di C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini. Mil., 2007.