Полибий

Полибий ( греч. Πολύβιος) (ок. 200 до н. э., Мегалополь, Пелопоннес — ок. 118 до н. э., предположительно там же) — политический деятель и историк эпохи эллинизма . Происходил из влиятельной семьи в Мегалополе (Аркадия), с молодых лет выполнял официальные поручения в Ахейском союзе , стратегом которого был его отец Ликорт. С 170/169 до н. э. занимал должность гиппарха (начальника конницы) союза; после победы римлян в Третьей Македонской вой­не был депортирован в Италию. Находясь в Риме с 167/166 до н. э., сблизился с Эмилием Павлом , а также с Публием Корнелием Сципионом Эмилианом, которого сопровождал в качестве советника и близкого друга во время поездок и военных кампаний в Италии, Испании и Сев. Африке. После освобождения греческих заложников в 150 до н. э. играл роль посредника в греко-­римских отношениях, особенно незадолго до и после разрушения Коринфа в 146 до н. э. В полисах Пелопоннеса были установлены статуи и почетные надписи в его честь. Много путешествовал, в том числе вдоль западного побережья Африки. Последние годы жизни занимался историческими изысканиями. Автор нескольких утраченных ныне сочинений: биографии ахейского политика и полководца Филопемена, истории Нумантийской вой­ны, трактатов о военной тактике и об обитаемости экваториального пояса Земли. Главный труд П. — «Всеобщая история» (Ἱστορίαι) в 40 книгах является самым значительным эллинистическим историческим сочинением на греческом языке. От первичного текста сохранилась приблизительно 1/3 часть: книги 1–5 дошли до нас полностью, остальные — в отрывках и извлечениях, сделанных прежде всего византийскими авторами. Для своего произведения П. избрал форму «всеобщей истории», чтобы охватить события, одновременно происходившие как на западе (в Карфагене , Испании, Риме), так и на востоке (в Греции, Македонии, Малой Азии, Сирии, Египте). Такая форма соответствовала «органическому» характеру самой истории, как ее понимал автор, и позволяла ему адекватно отразить приход Рима к «мировому господству». Изначально П. намеревался рассмотреть историю 53 лет (220–168 до н. э.), в течение которых римляне установили власть в мире — от испанской кампании Ганнибала до битвы при Пидне (книги 3–29). Во введении (книги 1–2) представлены события, предшествовавшие основному повествованию (264–220 до н. э.). Позднее П. изменил план и продлил свой рассказ до разрушения Карфагена и Коринфа в 146 до н. э. (книги 30–39). Весь труд завершался общим указателем (книга 40). Начиная с книги 7 события излагаются по годам Олимпиад: с 1 года 141‑й Олимпиады (216/215 до н. э.) и далее. Ход событийного повествования прерывается дважды — в книгах 6 и 12. В первой из них рассмотрены особенности государственного строя (конституции) и военного дела у римлян. П. развивает учение о том, что наилучшая конституция представляет собой смесь трех основных форм: царской власти, аристократии и демократии, и утверждает, что в Риме действовала именно смешанная конституция; это позволило римлянам избежать циклической смены форм правления, приводящей к постепенному упадку, которым были подвержены простые конституционные формы (басилея сменяется тиранией, аристократия — олигархией , а демократия — охлократией). В книге 12 автор обсуждает методы и задачи исторического исследования. Для создания «прагматической истории» (πραγματικὴ ἱστορία), которая предполагает не только описание, но и объяснение военных и политических событий, от историка требуется изучение письменных источников, осмотр географических мест и исторических достопримечательностей, а также собственный политический опыт. Его задача должна состоять в том, чтобы определить причинно-­следственные связи в истории. П. уточняет понятие причины (αἰτία), отделив его от понятий предлога или повода (πρόφασις) и начала (ἀρχή) события. В исторической концепции П. существенную роль играет понятие судьбы (τύχη). Труд П. является ценным источником сведений по истории многих регионов Средиземноморья с 264 по 146 до н. э.; это крупное литературное произведение, написанное на диалекте койне. Теория смешанной конституции П. оказала воздействие на последующую политическую теорию и практику: ее влияние заметно в трудах М. Туллия Цицерона , св. Фомы Аквинского , Н. Макиавелли , Ш. Л. де Монтескьё , она господствовала в политической мысли Запада во 2‑й половине XVIII в.

Соч. : The Histories / With an English Transl. by W. R. Paton. 6 vols. London–Cambridge (Ma.), 1922–1927; Всеобщая история / Пер. Ф. Г. Мищенко. В 3 т. СПб., 1995–2005.

Лит. : Walbank F. W. A Historical Commentary on Polybius. 3 vols. Oxford, 1957–1979; Pédech P. La méthode historique de Polybe. Paris, 1964; Walbank F. W. Polybius. Berkeley (Ca.), 1972; Самохина Г. С . Полибий: эпоха, судьба, труд. СПб., 1995; Walbank F. W. Polybius, Rome and the Hellenistic World. Cambridge, 2002; Фриц К. фон. Теория смешанной конституции в античности: критический анализ политических взглядов Полибия / Пер. с англ. СПб., 2007. В. И. Кащеев.