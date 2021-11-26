ПЛИНИЙ МЛАДШИЙ, ГАЙ ЦЕЦИЛИЙ СЕКУНД (лат. Gaius Plinius Caecilius Secundus)

Римский государственный деятель и писатель I-II вв. н.э..

После смерти отца был усыновлен своим дядей Плинием Старшим . Изучал риторику под руководством Квинтилиана и Никета. В 81 г. служил военным трибуном в Сирии, был квестором, претором, префектом городской казны, в конце 80-х гг. благодаря протекции Вергиния Руфа и Фронтина стал сенатором. Все это время Плиний активно ведет адвокатскую практику, специализируясь на делах, связанных с наследством, и несколько раз выступал на процессах наместников, обвиненных в вымогательстве. Нерва назначил Плиния префектом Сатурновой казны, Траян сделал его консулом (100 г.), авгуром (103 г.) и смотрителем Тибра (104-106 гг.). В 110 г. был назначен легатом в провинцию Вифиния-Понт, где и скончался.

У Плиния было несколько вилл в Италии, о которых он упоминает в своих письмах, две из них в окрестностях Комо. Плиний не забывал свой родной город, был его патроном и построил там на свои деньги библиотеку. Плиний пользовался репутацией блестящего оратора; от изданного им сборника речей сохранился «Панегирик Траяну», произнесенный им при вступлении в должность консула в 100 г. Это восхваление императора и его заслуг перед Римом, здесь Плиний рисует свой идеал правителя и сравнивает его с «дурным принцепсом» – Домицианом .

Кроме того, Плинию принадлежит сборник писем в 10 книгах: первые девять книг – переписка с друзьями, десятая – с императором Траяном во время его наместничества в Вифинии. Каждое из писем посвящено отдельной теме, некоторые из них представляют собой маленькие трактаты. Особенно важны письма к Плиния к Тациту об извержении Везувия и смерти Плиния Старшего и письма к Траяну, которые показывают отдельные аспекты провинциальной политики Рима.

Отдельно нужно отметить письмо Плиния об обнаруженных им христианах и действиях, которые он произвел, и ответ Траяна, ставший основой римской политики по отношению к христианам вплоть до гонения Деция.

Сочинения :

Pliny. Letters / Ed. W. M. L. Hutchinson. Vol. I-II. London, 1927-1931;

Письма Плиния Младшего / Изд. подг. М. Е. Сергеенко, А. И. Доватур. М., 1982.

Иллюстрация :

Статуя Плиния Младшего в Комо. Я. Родари, 1480.