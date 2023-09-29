Пли́ний Ста́рший, Гай Секунд

Пли́ний Ста́рший, Гай Секунд ( лат. Gaius Plinius Secundus) (ок. 23 н. э., Комо — 24.08.79, Стабии) — римский государственный деятель и писатель-­энциклопедист. Происходил из всаднической семьи. При Нероне воевал в Германии, принимал участие в подавлении восстания в Иудее, при Веспасиане был прокуратором Испании, Африки. Командовал мизенским флотом. Погиб при извержении Везувия; смерть П. С. описал его племянник Плиний Младший в письме к Тациту .

П. С. принадлежало много сочинений, но до нашего времени сохранилась только энциклопедия «Естественная история» в 37 книгах, содержащая сведения из различных областей знания. Это космология (2), описание Земли и географии Европы, Азии и Африки (3–6), физиология человека (7), зоология (8–11), ботаника (12–19), фармакология (20–32), минералогия и металлургия, к рассказу о которых примыкает очерк истории архитектуры и искусства (33–37). П. С. не стремился к научному осмыслению информации и просто передавал сведения, почерпнутые им из разных источников: он ссылается более чем на 400 авторов. «Естественная история» — единственная энциклопедия, сохранившаяся от Античности, она пользовалась авторитетом вплоть до Нового времени.

Соч .: C. Plini Secundi Naturalis historiae libri XXXVII: post Ludovici Iani obitum recognovit et scripturae discrepantia adiecta edidit Carolus Mayhoff. 6 vols. Stuttgart, 1892–1909; Вопросы техники в «Естественной истории» // Вестник древней истории. 1946. № 3. С. 269–340; Естество­знание; Об искусстве / Пер. Г. А. Тароняна. М., 1994; Подосинов А. В., Скржинская М. В. Римские географические источники: Помпоний Мела и Плиний Старший. М., 2011; Естественная история. Т. I. Кн. I–II / Под ред. Е. В. Илюшечкиной, А. В. Подосинова, А. В. Белоусова. М., 2021.

Лит .: Дуров В. С. История римской литературы. СПб., 2000; Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. М., 2004; Murphy T. Pliny the Elder’s Natural History: The Empire in the Encyclopedia. Oxford, 2004; Pliny the Elder: Themes and Contexts / Ed. by R. K. Gibson, R. Morello. Leiden, 2011. А. Д. Пантелеев.